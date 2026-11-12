Χριστούγεννα στο Λονδίνο: Στολίστηκαν τα Harrods με 17.000 λαμπιόνια!

Εικόνες από τον εντυπωσιακό στολισμό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.26 , 19:27 Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Τουρκία - Νεκροί 4 στρατιώτες
12.11.26 , 19:25 Μιχαηλίδου: Market Pass πριν τα Χριστούγεννα ο στόχος
12.11.26 , 19:21 Πρωτοψάλτη: Η κούκλα που της άνοιξαν στο τελωνείο όταν ήρθε στην Ελλάδα
12.11.26 , 19:00 Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Ένας νεκρός & 4 τραυματίες
12.11.26 , 18:55 Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων
12.11.26 , 18:46 Χριστούγεννα στο Λονδίνο: Στολίστηκαν τα Harrods με 17.000 λαμπιόνια!
12.11.26 , 18:46 Δοκιμές υψηλών ταχυτήτων για το πρώτο μοντέλο BMW ALPINA
12.11.26 , 18:23 Cash or Trash: «Έτρεξαν» οι buyers για το λεύκωμα των Ολυμπιακών Αγώνων;
12.11.26 , 18:11 Eφορία: Αγώνας δρόμου για φόρους - πρόστιμα πριν την παραγραφή
12.11.26 , 17:58 Μπαράζ απειλών για βόμβες σε σχολεία της Γαλλίας και της Ιταλίας
12.11.26 , 17:45 Μητσοτάκης για Ουκρανία στη σύνοδο: Δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς την ΕΕ
12.11.26 , 17:44 Cash or Trash: Κασέλα σε άριστη κατάσταση κερδίζει και τους πέντε αγοραστές
12.11.26 , 17:27 First Dates: Ένα πολλά υποσχόμενο ραντεβού κάνει απόψε τη διαφορά
12.11.26 , 17:21 Μάγδα Τσαγγάνη: Σε κέντρο αποκατάστασης μετά από 7 μήνες νοσηλείας
12.11.26 , 17:04 «Tierra»: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της παράστασης
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Σοφία Αλιμπέρτη: Η δημιουργική ενασχόλησή της στο σπίτι της στην Αίγινα
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ηλικία, η μητρότητα στα 24 & το βιογραφικό της
Κατερίνα Κόκλα: Σπάνια βραδινή έξοδος με τον γιο της, Αναστάση Αρναούτογλου
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Μιλλούση - Πετρούνιας: Στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Ντροπή της. Είναι όλα ψέματα!»
Αλεξάνδρα Νίκα: Το γεύμα που ετοίμασε για τον γιο της, Βασίλη
Λάκης Λαζόπουλος: «Αποσύρω τον εαυτό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Bίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα Harrods στο Λονδίνο στολίστηκαν με 17.000 λαμπιόνια για τα Χριστούγεννα.
  • Η φετινή διακόσμηση είναι εμπνευσμένη από τα αστέρια, με χειροποίητα αστεράκια και χρυσές λεπτομέρειες.
  • Χρησιμοποιήθηκαν 4 χιλιόμετρα διακοσμητικών στοιχείων και 500 σειρές φωτισμού.
  • Οι βιτρίνες του Harrods είναι μικρά έργα τέχνης με δημιουργίες από κορυφαίους οίκους μόδας.
  • Η προετοιμασία απαιτούσε 40.000 ώρες εργασίας από περισσότερους από 60 ειδικούς.

Στο Λονδίνο μύρισαν Χριστούγεννα και η βρετανική πρωτεύουσα φόρεσε τα γιορτινά της. Για άλλη μια χρονιά, το πολυκατάστημα Harrods γίνεται ο «βασιλιάς» των εορτών, με τις βιτρίνες του να έχουν στολιστεί και τα φώτα του να έχουν ανάψει. Η Βαλεντίνα Καραγεωργίου είναι μαζί μας και θα μας μεταφέρει τις εικόνες.

Και φέτος, δημιουργήθηκε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, εμπνευσμένο από τα αστέρια. Παντού έχουν κρεμαστεί χειροποίητα αστεράκια, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί τέσσερα χιλιόμετρα διακοσμητικών στοιχείων με χρυσές λεπτομέρειες και περίπου 500 σειρές φωτισμού, δηλαδή 17.000 λαμπιόνια, που μεταμορφώνουν το ιστορικό κτίριο σε ένα πραγματικό χριστουγεννιάτικο κόσμημα.

Harrods

Χριστούγεννα στα Harrods

Χριστουγεννιάτικος στολισμός στα Harrods

Στολισμός στα Harrods

Φυσικά, τα βλέμματα κλέβουν οι περίφημες βιτρίνες του, μικρά έργα τέχνης, με δημιουργίες από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας του κόσμου, που συνδυάζουν τη φαντασία, την υψηλή αισθητική και το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Για να δημιουργηθεί αυτό το εντυπωσιακό σκηνικό χρειάστηκαν περισσότεροι από 60 ειδικοί τεχνίτες και επαγγελματίες, ενώ η προετοιμασία απαίτησε περίπου 40.000 ώρες εργασίας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΝΔΙΝΟ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
HARRODS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συντριβή Στρατιωτικού Αεροσκάφους Στην Τουρκία - 4 Νεκροί
Κοσμος
Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Τουρκία - Νεκροί 4 στρατιώτες
Πυροβολισμοί Σε Συνοικία Κοντά Στον Λευκό Οίκο
Κοσμος
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Ένας νεκρός & 4 τραυματίες
Μπαράζ Απειλών Για Βόμβες Σε Σχολεία Γαλλίας και Ιταλίας
Κοσμος
Μπαράζ απειλών για βόμβες σε σχολεία της Γαλλίας και της Ιταλίας
Τζένσεν Χουάνγκ
Κοσμος
Τζένσεν Χουάνγκ: Παραιτείται ο CEO της Nvidia μετά τις αποκαλύψεις
χριστουγεννιάτικες αγορές
Κοσμος
Οι ωραιότερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης
Δεύτερη εξωσυζυγική σχέση του CEO αναστατώνει την Nvidia
Κοσμος
Τζένσεν Χουάνγκ: Αποκαλύψεις και για δεύτερη εξωσυζυγική σχέση
Νέα Υόρκη: 2 νεκροί και 17 τραυματίες από κατάρρευση κτιρίου
Κοσμος
Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Κατέρρευσε πολυκατοικία - 2 νεκροί, 17 τραυματίες
Ισπανία: Γενική Απεργία Μετά Από 14 Χρόνια Λόγω Στεγαστικού
Κοσμος
Ισπανία: Γενική απεργία μετά από 14 χρόνια με «φόντο» το στεγαστικό
Ιταλία: Απειλές για βόμβα σε 300 σχολεία
Κοσμος
Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλές για βόμβες σε 300 σχολεία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top