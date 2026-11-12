Στο Λονδίνο μύρισαν Χριστούγεννα και η βρετανική πρωτεύουσα φόρεσε τα γιορτινά της. Για άλλη μια χρονιά, το πολυκατάστημα Harrods γίνεται ο «βασιλιάς» των εορτών, με τις βιτρίνες του να έχουν στολιστεί και τα φώτα του να έχουν ανάψει. Η Βαλεντίνα Καραγεωργίου είναι μαζί μας και θα μας μεταφέρει τις εικόνες.
Και φέτος, δημιουργήθηκε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, εμπνευσμένο από τα αστέρια. Παντού έχουν κρεμαστεί χειροποίητα αστεράκια, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί τέσσερα χιλιόμετρα διακοσμητικών στοιχείων με χρυσές λεπτομέρειες και περίπου 500 σειρές φωτισμού, δηλαδή 17.000 λαμπιόνια, που μεταμορφώνουν το ιστορικό κτίριο σε ένα πραγματικό χριστουγεννιάτικο κόσμημα.
Φυσικά, τα βλέμματα κλέβουν οι περίφημες βιτρίνες του, μικρά έργα τέχνης, με δημιουργίες από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας του κόσμου, που συνδυάζουν τη φαντασία, την υψηλή αισθητική και το πνεύμα των Χριστουγέννων.
Για να δημιουργηθεί αυτό το εντυπωσιακό σκηνικό χρειάστηκαν περισσότεροι από 60 ειδικοί τεχνίτες και επαγγελματίες, ενώ η προετοιμασία απαίτησε περίπου 40.000 ώρες εργασίας.
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