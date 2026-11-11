Among Us: Πώς διασώθηκε 17χρονη που ήταν αιχμάλωτη 500 μέρες

Η 17χρονη Kylie Arellano, που αγνοούνταν για περισσότερες από 500 ημέρες μετά την απαγωγή της από τη Γιούτα, εντοπίστηκε ζωντανή στο Όρεγκον, χάρη σε μια γνωριμία που έκανε με άλλη ανήλικη μέσα από το δημοφιλές διαδικτυακό παιχνίδι Among Us. Η συνομιλία των δύο κοριτσιών οδήγησε τελικά το FBI στα ίχνη της και στην επιχείρηση διάσωσής της από το σπίτι όπου φέρεται να την κρατούσε αιχμάλωτη ένας 39χρονος άνδρας.

Η Kylie εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Garden City της Γιούτα, τον Μάιο του 2025. Για περισσότερες από 500 ημέρες, η οικογένειά της δεν γνώριζε πού βρισκόταν. Η ίδια ζούσε περιορισμένη στο υπόγειο του σπιτιού του Adam Hunter Harmel, αντιμετωπίζοντας συνθήκες αιχμαλωσίας και επανειλημμένη κακοποίηση.

Η 17χρονη Kylie Arellano που ήταν αιχμάλωτη για 500 μέρες

Η ανατροπή στην υπόθεση ήρθε μέσα από το Among Us. Το παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιος είναι ο Impostor, δηλαδή εκείνος που κρύβει την πραγματική του ταυτότητα, έγινε το μέσο μέσα από το οποίο η 17χρονη κατάφερε να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο.

Η γνωριμία στο Among Us που άλλαξε τα πάντα

Τον Οκτώβριο, η Kylie άρχισε να συνομιλεί μέσα από το Among Us με ένα άλλο νεαρό κορίτσι. Οι δύο ανήλικες γνωρίστηκαν παίζοντας το δημοφιλές multiplayer παιχνίδι και σταδιακά ανέπτυξαν επικοινωνία.

Αρχικά, οι συνομιλίες τους περιορίζονταν στο περιβάλλον του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, όμως, αποφάσισαν να μεταφέρουν την επικοινωνία τους σε μια άλλη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Η 17χρονη διασώθηκε χάρη στο διαδικτυακό παιχνίδι Among Us

Εκεί η Kylie αποκάλυψε την πραγματική της ταυτότητα και μίλησε για όσα συνέβαιναν στη ζωή της. Εξήγησε στη νέα της φίλη ότι βρισκόταν σε ένα σπίτι στο Όρεγκον, όπου ένας άνδρας την κρατούσε παρά τη θέλησή της. Μάλιστα, φέρεται να της είπε ότι πίστευε πως οι αρχές είχαν σταματήσει να την αναζητούν.

Η αποκάλυψη προκάλεσε την αντίδραση της μητέρας της άλλης ανήλικης. Μόλις ενημερώθηκε για όσα της είχε περιγράψει η κόρη της, επικοινώνησε με το FBI.

Κάπως έτσι, μια διαδικτυακή γνωριμία που ξεκίνησε σε έναν εικονικό κόσμο με διαστημόπλοια, αποστολές και κρυφούς ρόλους έμελλε να αποδειχθεί καθοριστική για τον εντοπισμό μιας κοπέλας που αγνοούνταν επί μήνες.

Η βιντεοκλήση με το FBI και η επιχείρηση διάσωσης

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες επικοινώνησαν με την Kylie μέσω βιντεοκλήσης, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες που είχαν φτάσει στα χέρια τους.

Η 17χρονη συνομιλούσε με μια συνομήλική της στο παιχνίδι και της αποκάλυψε ότι την έχουν απαγάγει

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η 17χρονη περιέγραψε πώς ο Adam Hunter Harmel την είχε μεταφέρει από τη Γιούτα στο σπίτι του στο Huntington του Όρεγκον. Παράλληλα, έδειξε στους ερευνητές ένα μαχαίρι που, όπως ανέφερε, εκείνος κρατούσε δίπλα στο κρεβάτι της, καθώς και άλλα στοιχεία που επιβεβαίωναν όσα είχε καταγγείλει.

Οι πληροφορίες κρίθηκαν αρκετές για να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές.

Την 1η Νοεμβρίου, αστυνομικοί της πολιτείας του Όρεγκον και ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι και εντόπισαν την έφηβη. Η Kylie διασώθηκε και μεταφέρθηκε για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το FBI που εντόπισε και απελευθέρωσε τη 17χρονη μετά από 500 μέρες

Ο 39χρονος Harmel συνελήφθη αργότερα, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου στην κοντινή πόλη Ontario του Όρεγκον, χωρίς να σημειωθεί κάποιο επεισόδιο, σύμφωνα με το FBI.

Κατά την έρευνα στην κατοικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν μαχαίρια, αεροβόλα όπλα τύπου BB και σεξουαλικό λιπαντικό, σύμφωνα με την ποινική καταγγελία.

Πώς εξαφανίστηκε η 15χρονη από τη Γιούτα

Η εξαφάνιση της Kylie είχε σημάνει συναγερμό στην οικογένειά της από τις 29 Μαΐου 2025.

Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Harmel είχε προσεγγίσει την ανήλικη μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας μεθόδους online grooming. Φέρεται να της είχε παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα για τον εαυτό του, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, προβλήματα υγείας και αναπηρία εξαιτίας των ισχίων του.

Τον Μάιο του 2025 ο 39χρονος οδήγησε μέχρι το Perry της Γιούτα, προκειμένου να συναντήσει την Kylie. Μόλις εκείνη μπήκε στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, πέταξε το κινητό της σε ποτάμι στο Logan Canyon.

Η μητέρα της 17χρονης και η οικογένειά της δεν είχε σταματήσει να την αναζητά

Στη συνέχεια, την οδήγησε στο σπίτι του στο Huntington του Όρεγκον και της είπε ότι δεν επιτρεπόταν να φύγει.

Η ανήλικη φέρεται να κρατούνταν στο υπόγειο της κατοικίας, όπου μοιραζόταν το ίδιο κρεβάτι με τον κατηγορούμενο. Τα δικαστικά έγγραφα περιγράφουν ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες διαβίωσης.

«Κρατούσε ένα μαχαίρι κάτω από το μαξιλάρι του και ανάγκαζε την Kylie να κοιμάται από την πλευρά του τοίχου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ποινική καταγγελία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Harmel φέρεται να την κακοποιούσε σεξουαλικά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του 2025 και του 2026, αλλά και να την ξυλοκοπούσε συστηματικά.

Το κορίτσι φέρεται να κακοποιούταν συστηματικά από τον απαγωγέα της, σωματικά και σεξουαλικά

Μάλιστα, φέρεται να την ανάγκασε να αφαιρέσει τα σιδεράκια των δοντιών της χρησιμοποιώντας πένσα, προκειμένου να δυσκολέψει την αναγνώρισή της.

Ο 39χρονος είχε δώσει στην Kylie ένα κινητό τηλέφωνο χωρίς σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, περιορίζοντας την πρόσβασή της στο διαδίκτυο αποκλειστικά μέσω Wi-Fi.

Ένας συγκάτοικός του, ο οποίος διέμενε επίσης στην κατοικία, είπε στο FBI ότι ο Harmel παρουσίαζε την ανήλικη ως τη «νέα του κοπέλα» που είχε φέρει από τη Γιούτα. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν την είχε δει για περίπου δύο μήνες μετά την άφιξή της, μέχρι που κάποια στιγμή την είδε να τρέχει βιαστικά προς το υπόγειο.

Τα τελευταία μηνύματα της Kylie στη μητέρα της

Για την οικογένεια της 17χρονης, η εξαφάνισή της σήμαινε περισσότερες από 500 ημέρες αγωνίας και αναζήτησης.

Η μητέρα της, Stephanie Kaye, είχε μιλήσει τον περασμένο Δεκέμβριο στην εκπομπή Dateline του NBC για την τελευταία επικοινωνία που είχε με την κόρη της, το βράδυ πριν εξαφανιστεί.

Η 17χρονη επέστρεψε και πάλι στην οικογένειά της

Οι δύο τους αντάλλασσαν μηνύματα και τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν.

«Μου έγραψε: “Σ' αγαπώ, μαμά. Καληνύχτα”. Της απάντησα: “Κι εγώ σ' αγαπώ, κοριτσάκι μου”», είχε αποκαλύψει η μητέρα της 17χρονης.

Τα μηνύματα είχαν ανταλλαγεί στις 21:44. Μόλις οκτώ λεπτά αργότερα, στις 21:52, το κινητό της Kylie απενεργοποιήθηκε.

Το επόμενο πρωί η οικογένεια αντιλήφθηκε ότι είχε εξαφανιστεί. Η μητέρα της περιέγραψε και τις εικόνες που αντίκρισε στο σπίτι.

«Το μπουφάν της είχε μείνει στον διάδρομο της εισόδου του σπιτιού. Τα πράγματά της ήταν μαζεμένα και το Xbox της είχε εξαφανιστεί», είπε.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν για περισσότερο από έναν χρόνο, με τη συμμετοχή του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι, του γραφείου του σερίφη της κομητείας Rich στη Γιούτα και των αστυνομικών αρχών του Όρεγκον. Οι ερευνητές ακολούθησαν στοιχεία από διαφορετικές περιοχές των ΗΠΑ, αλλά και από το εξωτερικό.

Η σύλληψη του 39χρονου και το μήνυμα της μητέρας

Σε βάρος του Adam Hunter Harmel έχουν απαγγελθεί ομοσπονδιακές κατηγορίες για διασυνοριακή μετακίνηση με σκοπό τη διάπραξη εγκληματικών σεξουαλικών πράξεων. Σε περίπτωση καταδίκης του, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 10 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του είχε επίσης κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση ενός κοριτσιού μόλις έξι ετών, το οποίο είχε διανυκτερεύσει στο σπίτι του.

Μετά τη διάσωση της Kylie, ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, αναφέρθηκε στην επιχείρηση και στη συνεργασία των αρχών.

«Απόψε, η τοπική αστυνομία στο Όρεγκον οδήγησε σε ασφαλές μέρος μια ανήλικη, η οποία αγνοούνταν εδώ και ενάμιση χρόνο, αξιοποιώντας πληροφορίες που παρείχε το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι».

Η πιο συγκινητική αντίδραση ήρθε, ωστόσο, από τη μητέρα της 17χρονης, η οποία έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, επιβεβαιώνοντας ότι η κόρη της είχε βρεθεί.

«Το κοριτσάκι μου βρέθηκε ΣΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΣ!! Τα καταφέραμε, KOAS ARMY», έγραψε.

Για περισσότερες από 500 ημέρες, η Kylie παρέμενε μακριά από την οικογένειά της, με τις αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη της. Η λύση στην υπόθεση ήρθε τελικά μέσα από μια συνομιλία σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι.