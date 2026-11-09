Συναγερμός στον Λευκό Οίκο - Άνδρας έπεσε με αυτοκίνητο σε περίφραξη

Στο κτίριο ο Ντόναλντ Τραμπ

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Κοσμος
Πηγή: New York Post / Φωτογραφία AP (Mark Schiefelbein)
Λευκός Οίκος
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στον Λευκό Οίκο μετά από αυτοκίνητο που προσέκρουσε σε πινακίδα κοντά στο κτίριο.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ βρισκόταν ο Πρόεδρος Τραμπ στο Λευκό Οίκο.
  • Η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε δημοσιογράφους από την περιοχή για λόγους ασφαλείας.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη μετά από συμπλοκή με πράκτορες και μέλη της Εθνοφρουράς.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα του οδηγού.

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον, όταν αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε σε ενημερωτική πινακίδα κοντά στον Λευκό Οίκο, ενώ στο κτίριο βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην περιοχή και τους οδήγησαν στο εσωτερικό του κτιρίου. 

 

 

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα διενθή ΜΜΕ, το όχημα κινήθηκε στο πεζοδρόμιο, βόρεια του πάρκου Λαφαγιέτ, απέναντι από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, δεν έφτασε κοντά στις πύλες του κτιρίου, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός οικοδομικού τετραγώνου. 

 

 

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, αστυνομικοί έδωσαν εντολή στον οδηγό να πέσει στο έδαφος. Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν οι επιβαίνοντες βγήκαν από το αυτοκίνητο, ακολούθησε συμπλοκή με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και μέλη της Εθνοφρουράς. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο έγινε το περιστατικό, ούτε τα στοιχεία του οδηγού. 

Από το συμβάν, πάντως, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.  

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