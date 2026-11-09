Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον, όταν αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε σε ενημερωτική πινακίδα κοντά στον Λευκό Οίκο, ενώ στο κτίριο βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην περιοχή και τους οδήγησαν στο εσωτερικό του κτιρίου.

JUST IN: White House on lockdown after car crashes into sign near Lafayette Square Park https://t.co/Rfs7gvmDGW — BNO News (@BNONews) November 9, 2026

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα διενθή ΜΜΕ, το όχημα κινήθηκε στο πεζοδρόμιο, βόρεια του πάρκου Λαφαγιέτ, απέναντι από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, δεν έφτασε κοντά στις πύλες του κτιρίου, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός οικοδομικού τετραγώνου.

RIGHT NOW: Secret Service is blocking off entrances to the White House after an apparent security incident near one of the gates. @NewsNation https://t.co/aHlEZ1kf3d — Hannah Brandt (@HannahBrandt_TV) November 9, 2026

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, αστυνομικοί έδωσαν εντολή στον οδηγό να πέσει στο έδαφος. Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν οι επιβαίνοντες βγήκαν από το αυτοκίνητο, ακολούθησε συμπλοκή με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και μέλη της Εθνοφρουράς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο έγινε το περιστατικό, ούτε τα στοιχεία του οδηγού.

Από το συμβάν, πάντως, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.