Cash or Trash: Οι 13 κούκλες της Μέριλιν Μονρόε ξετρέλαναν τους αγοράστες!

Τετραψήφια η εκτίμηση του Θάνου Λούδου - Πουλήθηκαν;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην εκπομπή Cash or Trash παρουσιάστηκε συλλογή 13 κούκλων της Μέριλιν Μονρόε, φέρνοντας ενδιαφέρον στους αγοραστές.
  • Η συλλογή περιλάμβανε κούκλες με αυθεντικά ρούχα από εμβληματικές εμφανίσεις της ηθοποιού.
  • Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος εκτίμησε τη συνολική αξία της συλλογής στα 2.250 ευρώ, παρά τις φθορές.
  • Οι προσφορές ξεκίνησαν από 700 ευρώ και έφτασαν μέχρι 1.100 ευρώ, αλλά δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με την πωλήτρια.
  • Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε χωρίς πώληση, αφήνοντας τους αγοραστές να σκεφτούν μεμονωμένες αγορές.

Στο πλατό του Cash or Trash εμφανίστηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συλλογή που κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των αγοραστών.

Η Μυρτώ από την Κυψέλη, ιδιοκτήτρια του Loop Around Studio, βρέθηκε στην εκπομπή εκπροσωπώντας έναν φίλο της από τη Γαλλία. Μαζί της έφερε μια ολόκληρη «κοριτσοπαρέα» αποτελούμενη από 13 συλλεκτικές κούκλες της Μέρλιν Μονρόε, ο οποίος αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα η συλλογή αυτή να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Cash or Trash: 13 κούκλες της Μέριλιν Μονρόε σε μία συλλογή!

Cash or Trash: 13 κούκλες της Μέριλιν Μονρόε σε μία συλλογή!

Η συλλογή περιλάμβανε κούκλες σε διάφορα μεγέθη, ντυμένες με αυθεντικά υφασμάτινα ρούχα, οι οποίες αναπαριστούσαν μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της θρυλικής ηθοποιού. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώριζαν οι εμφανίσεις της από τις ταινίες Εφτά Χρόνια Φαγούρα και Οι Άνδρες Προτιμούν τις Ξανθιές, καθώς και η χαρακτηριστική στιγμή που τραγούδησε το «Happy Birthday, Mr. President». Τη συλλογή συνόδευαν επίσης ένα συλλεκτικό βιβλίο, μια ταμπακέρα κι ένας αναπτήρας.

Cash or Trash: Η Μυρτώ με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Cash or Trash: Η Μυρτώ με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Κατά την εξέταση των αντικειμένων, ο εκτιμητής Θάνος Λούδος διευκρίνισε ότι ορισμένες κούκλες ήταν κατασκευασμένες από πορσελάνη και άλλες από ρητίνη, ενώ σημείωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερη σύμπραξη ανάμεσα στα ονόματα της Barbie και της Μέρλιν Μονρόε. Ωστόσο, επεσήμανε πως οι φθορές στα κουτιά τους, καθώς και κάποιες ζημιές στα ίδια τα κομμάτια, επηρέασαν την τελική εκτίμηση. Η συνολική αξία για το πλήρες πακέτο ορίστηκε τελικά στα 2.250 ευρώ, δίνοντας στη Μυρτώ την κάρτα του εκτιμητή για να ξεκινήσει τη δημοπρασία στο δωμάτιο των αγοραστών.

Cash or Trash: Η Μυρτώ με την Άννα-Μαρία Ρογδάκη στο δωμάτιο των αγοραστών

Cash or Trash: Η Μυρτώ με την Άννα-Μαρία Ρογδάκη στο δωμάτιο των αγοραστών

Η παρουσία των αντικειμένων προκάλεσε άμεσα αναταραχή ανάμεσα στους αγοραστές, με την Άννα-Μαρία Ρογδάκη και τον Δημήτρη Δεμερτζή να εκδηλώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παρά το γεγονός ότι η Μυρτώ δήλωσε πως η ίδια δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τις κούκλες, η διαπραγμάτευση ξεκίνησε δυναμικά με την προσφορά του Δημήτρη στα 700 ευρώ, την οποία διαδέχθηκε η πρόταση της Άννας-Μαρίας που έφτασε στα 870 ευρώ.

Cash or Trash: Οι buyers δεν έφτασαν ούτε την τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου

Cash or Trash: Οι buyers δεν έφτασαν ούτε την τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου

Στη συνέχεια, οι προσφορές ανέβηκαν μέχρι το ποσό των 1.100 ευρώ. Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στην προσφορά των αγοραστών και τις προσδοκίες της πλευράς της πωλήτριας, που ζητούσε 3.700 ευρώ, αποδείχθηκε πολύ μεγάλη για να γεφυρωθεί. Καθώς η συλλογή προσφερόταν μόνο ως ενιαίο πακέτο και δεν μπορούσε να διασπαστεί, η δημοπρασία ολοκληρώθηκε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία, αφήνοντας την Άννα-Μαρία να σκέφτεται εκ των υστέρων τρόπους να αποκτήσει μεμονωμένα τα κομμάτια που την ενδιέφεραν περισσότερο.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

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Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH ΜΥΡΤΩ
 |
ΜΕΡΙΛΙΝ ΜΟΝΡΟΕ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΡΟΓΔΑΚΗ
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