Η γαλλική ενημέρωση της Τουρκίας για την έναρξη των ερευνών με στόχο την πόντιση του καλωδίου άνοιξε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για τυπική διπλωματική γνωστοποίηση και όχι για διαδικασία αδειοδότησης, ενώ κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εξηγήσεις για το περιεχόμενο της διακοίνωσης και για το αν οι ελληνικές αρχές είχαν προηγουμένως ενημερωθεί.

Με επίκεντρο το ποιος γνώριζε, τι ακριβώς διαβιβάστηκε και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από την Άγκυρα, η υπόθεση μεταφέρθηκε στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο.

Η κυβερνητική θέση για τη ρηματική διακοίνωση

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η γαλλική πλευρά προχώρησε σε ενημέρωση της Τουρκίας χωρίς να ζητήσει άδεια για την έναρξη των ερευνών. Η θέση αυτή διατυπώθηκε με σαφήνεια από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Τάσο Χατζηβασιλείου.

Η δήλωση του Τάσου Χατζηβασιλείου για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών, ανέφερε: «αυτή αυτή η γνωστοποίηση έγινε μέσω ρηματικής διακοινωσης το το οποίο όμως ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται για αίτημα αδειοδότησης αλλά απλώς για μία κίνηση ενημερωτικού χαρακτήρα».

Με βάση την κυβερνητική προσέγγιση, η διπλωματική αυτή ενέργεια εντάσσεται στις συνήθεις επαφές μεταξύ κρατών όταν δρομολογούνται τεχνικές εργασίες ή έρευνες, χωρίς να παράγει ζήτημα αποδοχής τουρκικών αξιώσεων.

Η κριτική της αντιπολίτευσης για το περιεχόμενο της ενημέρωσης

Η αντιπολίτευση ζητά ενημέρωση για το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης και εκφράζει ανησυχία για το αν η Τουρκία μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη κίνηση για να στηρίξει τις δικές της θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έθεσε δημόσια ερωτήματα προς την κυβέρνηση για το αν γνώριζε εκ των προτέρων την κίνηση της γαλλικής πλευράς και αν είχε δώσει έγκριση.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ, δήλωσε: «γνωρίζατε ότι το γαλλικό κράτος θα προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση; Σας είχε ενημερώσει, το είχατε εγκρίνει; Και με ποιο περιεχόμενο».

Από την πλευρά της, η Άννα Παπαδοπούλου, όπως αποδίδεται στο παρεχόμενο υλικό με πηγή τον ΣΚΑΪ, ανέφερε: «η ίδια η Τουρκία στα μέσα τα τουρκικά αυτή τη στιγμή πρόκειται να εκμεταλλευτεί αυτό το περιστατικό μιλώντας για δήθεν άδεια που μας χορήγησε».

Ο Νίκος Σοφιανός, μέλος Π.Γ. ΚΚΕ, τοποθετήθηκε ως εξής: «Με ένταση παρακολουθεί αρκετός κόσμος μια σειρά ενέργειες οι οποίες παραπέμπουν καθαρά σε ένα παζάρι σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δήλωσε: «Ο ελληνικός λαός και πάλι προδομένος πληρώνει τα κοινόχρηστα».

Ο Νίκος Παππάς, γραμματέας Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε: «δεν είναι ούτε για πανηγυρισμούς, ούτε για κατάρες.... ΚΑΤ.... Έχουμε εκχωρήσει τη διαπραγμάτευση σε μία ιδιωτική εταιρεία;».



Νέα πολιτική κόντρα και για την ακρίβεια

Στο μεταξύ, η πολιτική σύγκρουση επεκτάθηκε και στο μέτωπο της ακρίβειας, με αφορμή την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στην Ήπειρο. Στο παρεχόμενο υλικό αναφέρεται ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνεχίζουν την αντιπαράθεση για τις τιμές και την αποτελεσματικότητα των χειρισμών.

Για το ίδιο ζήτημα, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Η ακρίβεια δε λύνεται με πορείες και διαδηλώσεις στο Παρίσι ούτε σκίζοντας νόμους και άρθρα αλλά κάνοντας ότι χρειάζεται».

Η υπόθεση της γαλλικής ενημέρωσης προς την Τουρκία παραμένει στο επίκεντρο, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αποσυνδέσει τη ρηματική διακοίνωση από οποιαδήποτε έννοια άδειας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν πλήρη αποσαφήνιση για τις διπλωματικές κινήσεις, το περιεχόμενό τους και τις πιθανές συνέπειες στο πεδίο των ελληνοτουρκικών.

