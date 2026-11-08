Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι μόνο Ελλάδα και Κύπρος έχουν λόγο στην αδειοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την εβδομαδιαία επισκόπησή του στο facebook.

«Την Παρασκευή εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου (Great Sea Interconnector, GSI), καθώς και η σχετική navtex, σημαντικά βήματα για την προώθηση της υλοποίησης του έργου. Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών για ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και στο οποίο συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες. Είναι σημαντικό να είναι απολύτως κατανοητό ότι έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ο GSI, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα, συμβάλλοντας στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή» ανέφερε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, επϊσημαίνοντας ότι «ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας, καθώς άλλαξαν τις πολιτικές ισορροπίες και στα δύο σώματα του Κογκρέσου». Πρόσθεσε για τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ: «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ωστόσο, έχουν ισχυρά θεμέλια και υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους. Είναι ασφαλώς ευχάριστο ότι Ελληνοαμερικανοί εξελέγησαν ή επανεξελέγησαν στο Κογκρέσο, όπως και ότι σε κρίσιμες επιτροπές για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική θα συμμετέχουν πρόσωπα με τα οποία η ελληνική κυβέρνηση έχει πολύ καλές σχέσεις, κάτι σημαντικό για τη χώρα μας, ιδίως σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή μας», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και τις νέες παρεμβάσεις για δανειολήπτες και ευάλωτους οφειλέτες, τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε οικονομία, ασφάλεια και καθημερινότητα, Στο πεδίο της Άμυνας, αναφέρθηκε στην απόκτηση μεταγωγικών αεροσκαφών με δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού KC-390, ενώ αναφέρθηκε και στην εκπαίδευση δημοσιογράφων για την κάλυψη πολεμικών συγκρούσεων και αποστολών υψηλού κινδύνου.Ι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιστροφή 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων στις Σέρρες, έπειτα από 109 χρόνια, καθώς και σε πρωτοβουλίες ιδιωτικών επιχειρήσεων για τη στήριξη της μητρότητας και την αναβάθμιση των συνδέσεων οπτικών ινών.

