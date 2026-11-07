Ο «πόλεμος» των Navtex, το διπλωματικό παρασκήνιο και ο ρόλος των Γάλλων

Το γαλλικό πλοίο αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο τη Δευτέρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα και η Κύπρος εξέδωσαν navtex για το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo που θα ερευνήσει το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου, προκαλώντας αντίδραση από την Τουρκία.
  • Η Τουρκία αντέτεινε με δική της navtex, ισχυριζόμενη ότι οι ελληνικές είναι άκυρες και ότι το πλοίο θα διεξάγει παράνομες δραστηριότητες.
  • Η Αθήνα επιβεβαίωσε ότι οι εργασίες θα προχωρήσουν, επικαλούμενη το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας.
  • Υπάρχουν ανησυχίες για πιθανές τουρκικές παρενοχλήσεις κατά την προσέγγιση του πλοίου στην περιοχή.
  • Διπλωματικές επαφές μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας αναφέρθηκαν, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα καμία ενημέρωση από τους Γάλλους.

Ελλάδα και Κύπρος έβγαλαν navtex για το γαλλικό πλοίο που θα κάνει έρευνες για το ηλεκτρικό καλώδιο Κρήτης- Κύπρου. Οι Τούρκοι αντέδρασαν με αντί-navtex και με σκληρές ανακοινώσεις. «Δε δώσαμε άδεια, δεν πήρατε τη συγκατάθεσή μας», λένε προκλητικά. Η Αθήνα, πάντως, διαμηνύει ότι οι εργασίες θα γίνουν κανονικά. 

Τη Δευτέρα αποπλέει το Abille Marengo από το Ηράκλειο

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Αbeille Marengo αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο Κρήτης τη Δευτέρα, καιρού επιτρέποντος. 
Στον διαδραστικό χάρτη που παρουσίασε η διπλωματική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Τσαμούρη στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, βλέπετε την ελληνική navtex και την κυπριακή που αφορά την υπόλοιπη διαδρομή ως την Κυπριακή ΑΟΖ.

Ο «πόλεμος» των Navtex, το διπλωματικό παρασκήνιο και ο ρόλος των Γάλλων

Θα κινηθεί νοτιο-ανατολικά της Καρπάθου και θα φτάσει ως την Κύπρο, "εμβολίζοντας" το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. 

«Πόλεμος» με Navtex: Τι λέει η Τουρκία 

Οι Τούρκοι λένε ότι οι navtex μας είναι άκυρες, επειδή μέρος τους είναι δήθεν σε τουρκική υφαλοκρηπίδα κι ότι το πλοίο: «προτίθεται να διεξαγάγει παράνομη δραστηριότητα θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας —με σκοπό την πόντιση καλωδίων χωρίς άδεια— εντός της υφαλοκρηπίδας μας (...) Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη λήψη της απαραίτητης συγκατάθεσης από τη χώρα μας όπως απαιτείται βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Παραμένουμε απολύτως αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ο «πόλεμος» των Navtex, το διπλωματικό παρασκήνιο και ο ρόλος των Γάλλων

Επικαλούνται, δηλαδή, το Δίκαιο της Θάλασσας ενώ: το άρθρο 79 της Σύμβασης για τη Θάλασσα λέει το ακριβώς αντίθετο: «το παράκτιο κράτος δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πόντιση ή τη συντήρηση τέτοιων καλωδίων ή αγωγών».

Ο «πόλεμος» των Navtex, το διπλωματικό παρασκήνιο και ο ρόλος των Γάλλων

Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι: 

  • οι εργασίες θα προχωρήσουν 
  • κι ότι το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές και δε χωρεί διαφορετικών ερμηνειών

Αυστηρή απάντηση Αθήνας στο τουρκικό ΥΠΕΞ: Οι εργασίες θα προχωρήσουν

Καθηγητής Τσάλτας στο Star: «Για τα καλώδια δεν απαιτείται άδεια ή ενημέρωση»

«Για τα καλώδια δεν απαιτείται καμία ενημέρωση ή αδειοδότηση, πράγμα που ζητά η Τουρκία. Γιατί το ζητά; Για να αναγνωριστεί εμμέσως σε πρώτη φάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο και σε δεύτερη φάση τα δικαιώματά της -όπως εκείνη ισχυρίζεται- στην νοτιοανατολική Μεσόγειο αγνοώντας τις απέναντι ακτές της Ελλάδος με την Κύπρο», επισήμανε στο Star, o Oμότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, πρώην πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου, Γρηγόρης Τσάλτας.

Ένταση στο Αιγαίο για το καλώδιο – Τα πιθανά σενάρια

Το ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι Τούρκοι όταν το Abellie Marengo πλησιάσει στην επίμαχη περιοχή. 

Ο «πόλεμος» των Navtex, το διπλωματικό παρασκήνιο και ο ρόλος των Γάλλων

  1. Θα το παρενοχλήσουν μέσω ασυρμάτου;  
  2. Θα στείλουν πολεμικά πλοία όπως στην Κάσο;
  3. Ή στο μεταξύ θα έχουν λάβει τις -γραπτές- ενημερώσεις που ζητούν από τους Γάλλους οι οποίοι "τρέχουν" το έργο; 

Φιντάν για NAVTEX: «Όλα είναι καλά, λύθηκε το πρόβλημα»!

Η Ελλάδα λέει ότι αν χρειαστεί, θα υπάρξει επιχειρησιακή αντιμετώπιση. 

Το διπλωματικό παρασκήνιο και ο ρόλος των Γάλλων

Η Κατερίνα Τσαμούρη επισήμανε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ότι επισήμως κανείς δε λέει ότι υπήρξε ενημέρωση από την πλευρά των Γάλλων.  Πάντως φαίνεται ότι μία αρχική επικοινωνία Τούρκων και Γάλλων υπήρξε, καθώς η Γαλλίδα πρέσβης στην Άγκυρα συνάντησε τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών, την Πέμπτη.

Ο «πόλεμος» των Navtex, το διπλωματικό παρασκήνιο και ο ρόλος των Γάλλων

«Σε δημοσιογραφικά και διπλωματικά πηγαδάκια ακούγεται η πληροφορία ότι αργά χθες το βράδυ, μετά την ανταλλαγή των NAVTEX και των αντιNAVTEX, μετά την ανταλλαγή των ανακοινώσεων, υπήρξε ενημέρωση από τους Γάλλους προς τα παράκτια κράτη, δηλαδή προς Τουρκία και Κύπρο. Επισήμως από τις δύο κυβερνήσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό. Μένει να φανεί, θα ξεκαθαριστεί τις επόμενες ημέρες. Ίσως πάντως, εάν τελικά ισχύει, να ήταν και αυτό που "κάλμαρε" τους Τούρκους και για αυτό να ακούσαμε το "Όλα καλά" του Χακάν Φιντάν. Τώρα κρατήστε ότι σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φιντάν, είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι. Συζήτησαν και για τη Μέση Ανατολή αλλά και για Ανατολική Μεσόγειο», είπε κλείνοντας η διπλωματική συντάκτρια του Star.
 

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