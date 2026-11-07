Γιώργος Περρής για Eurovision 2027: «Ο φόβος δε φεύγει με τίποτα!»

Τι είπε για την Κύπρο και την μπαλάντα που θέλει να ερμηνεύσει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027, με τη συμμετοχή του να ανακοινώνεται ως έκπληξη.
  • Ανέφερε ότι η επιθυμία του να συμμετάσχει στον διαγωνισμό είναι μεγάλη, καθώς είναι φαν της Eurovision εδώ και χρόνια.
  • Ο τραγουδιστής εξέφρασε το άγχος και τον φόβο που νιώθει πριν από δημόσιες εμφανίσεις, τονίζοντας την ευθύνη του απέναντι στο κοινό.
  • Η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.
  • Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στην Ελλάδα μετά την ανάθεση της κυπριακής εκπροσώπησης έγινε στην εκπομπή For You.

Την πρώτη του συνέντευξη σε ελληνική τηλεοπτική εκπομπή μετά την επιλογή του να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision έδωσε ο Γιώργος Περρής, μιλώντας ζωντανά στην εκπομπή For You το πρωί του Σαββάτου.

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Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην ανάθεση, στο πώς έμαθε την είδηση, στο άγχος που συνοδεύει τις δημόσιες εμφανίσεις του, αλλά και στη βαθιά επιθυμία του να βρεθεί στον διαγωνισμό.

Γιώργος Περρής για Eurovision 2027: «Ο φόβος δε φεύγει με τίποτα!»

Η φετινή συμμετοχή της Κύπρου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Γιώργος Περρής αποκάλυψε ότι, παρότι το όνομά του είχε ακουστεί και πέρυσι, ο ίδιος δεν περίμενε την τελική εξέλιξη φέτος. Όπως είπε, η ενημέρωση για την ανάθεση ήρθε ως έκπληξη, ενώ ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η πρώτη αντίδραση του Γιώργου Περρή για την Κύπρο στην Eurovision

Ο Γιώργος Περρής περιέγραψε πώς υποδέχθηκε την είδηση της επιλογής του, εξηγώντας ότι είχε επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από το ενδεχόμενο συμμετοχής, μετά το γεγονός ότι αυτό δεν είχε προχωρήσει την προηγούμενη χρονιά.

«Επειδή δεν έγινε πέρσι, εγώ φέτος δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, είπα ό,τι θέλει ο Θεός, για να μην τρελαθώ. Οπότε όταν με πήραν ήταν πραγματική η έκπληξή μου», είπε αρχικά.

Γιώργος Περρής για Eurovision 2027: «Ο φόβος δε φεύγει με τίποτα!»

Στην ίδια συνέντευξη επιβεβαίωσε και τη μεγάλη προσωπική του επιθυμία να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, τον οποίο παρακολουθεί εδώ και χρόνια ως θεατής: «Το ήθελα πάρα πολύ να πάω στη Eurovision. Είμαι φαν πάρα πολλά χρόνια, γιατί παρά τα όσα λένε, θεωρώ ότι αφήνει χώρο για κάθε είδος μουσικής και με συγκινεί ότι ενώνονται οι λαοί κι υπάρχει ο χώρος να μπορεί ο καθένας να πάει με αυτό που έχει μέσα του». 

Γιώργος Περρής ...And a Happy New Year, στις 28 Δεκεμβρίου

«Ο φόβος δε φεύγει με τίποτα» – Το άγχος πριν από τις δημόσιες εμφανίσεις

Ο καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά και για το τρακ που βιώνει, όχι μόνο πάνω στη σκηνή αλλά και στις συνεντεύξεις. Όπως εξήγησε, αισθάνεται έντονα την ευθύνη απέναντι στο κοινό και γι’ αυτό προσεγγίζει με μεγάλη προσοχή κάθε δημόσια παρουσία του.

«Ο φόβος δε φεύγει με τίποτα. Νομίζω ότι κάθε φορά που σκέφτεσαι ότι έχεις να μιλήσεις και να συνομιλήσεις με τον κόσμο, με όποια μορφή κι αν είναι, ακόμα και στις συνεντεύξεις, εγώ έχω πάρα πολύ τρακ πάντα, γιατί νιώθω την ευθύνη που έχω απέναντί στον κόσμο. Είμαι λίγο επιλεκτικός, δεν μου αρέσει να κάνω πολλά πράγματα και θέλω ο φακός που με βλέπει ο κόσμος θέλω πάντα να είναι πολύ καθαρός, οπότε αυτό με κάνει να φοβάμαι», δήλωσε στη Φαίη Σκορδά.

Πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Γιώργου Περρή στην Ελλάδα μετά την ανάθεση της κυπριακής εκπροσώπησης. Η παρέμβασή του ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της συμμετοχής του και έδωσε τις πρώτες σαφείς απαντήσεις για το πώς βίωσε την επιλογή, τι σημαίνει για εκείνον ο διαγωνισμός και τι θέλει να παρουσιάσει στη σκηνή του Μπουργκάς της Βουλγαρίας. 

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Ο τραγουδιστής, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027, ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή αυτή ήταν προσωπικός στόχος, παρότι η τελική απόφαση τον αιφνιδίασε. Παράλληλα, ανέδειξε το βάρος που αισθάνεται απέναντι στο κοινό, εξηγώντας γιατί αντιμετωπίζει με σοβαρότητα κάθε δημόσια εμφάνισή του.

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