Δραπετσώνα: Δέντρο καταπλάκωσε κούνιες μέσα σε παιδική χαρά - Δείτε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Στιγμές εφιαλτικές έζησαν γονείς και παιδιά σε παιδική χαρά της Δραπετσώνας, σήμερα το μεσημέρι. Μεγάλο δέντρο που βρισκόταν μέσα στον χώρο ξεριζώθηκε κι έπεσε.

Στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, βλέπουμε τα κλαδιά του να έχουν καταπλακώσει τις κούνιες.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13:20 σήμερα το μεσημέρι. «Από καθαρή τύχη δε θρηνήσαμε θύματα γιατί την ώρα που έπεσε το δέντρο, ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο ήταν ένα κοριτσάκι, δίπλα στις κούνιες. Εκείνη τη στιγμή ακούγεται ένας θόρυβος από το σπάσιμο του δένδρου, το οποίο αρχίζει να πέφτει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, η μητέρα φωνάζει στο παιδί "Τρέξε,

τρέξε, φύγε γρήγορα από εκεί"¨και την τελευταία στιγμή, την ώρα που το δέντρο έπεσε κάτω, η μικρή πρόλαβε να φύγει», περιέγραψε.

Το δέντρο είναι ένα μεγάλο πεύκο με χοντρό κορμό, με το βάρος του να εκτιμάται πάνω από έναν τόνο. Η παιδική χαρά έχει αποκλειστεί ενώ η αστυνομία αναμένεται να πάρει καταθέσεις από τους αρμόδιους.