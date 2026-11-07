Δραπετσώνα: Μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε κι έπεσε μέσα σε παιδική χαρά

Από θαύμα δε χτύπησαν τα παιδάκια που ήταν εκεί

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Δραπετσώνα: Δέντρο καταπλάκωσε κούνιες μέσα σε παιδική χαρά - Δείτε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Δραπετσώνα, μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε σε παιδική χαρά το μεσημέρι.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 13:20, ευτυχώς χωρίς θύματα.
  • Μητέρα πρόλαβε να φωνάξει στο παιδί της να απομακρυνθεί πριν το δέντρο πέσει.
  • Το δέντρο ήταν πεύκο με βάρος πάνω από έναν τόνο και κατέστρεψε τις κούνιες.
  • Η παιδική χαρά έχει αποκλειστεί και η αστυνομία διερευνά το συμβάν.

Στιγμές εφιαλτικές έζησαν γονείς και παιδιά σε παιδική χαρά της Δραπετσώνας, σήμερα το μεσημέρι. Μεγάλο δέντρο που βρισκόταν μέσα στον χώρο ξεριζώθηκε κι έπεσε.

Δραπετσώνα: Μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε κι έπεσε μέσα σε παιδική χαρά

Στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, βλέπουμε τα κλαδιά του να έχουν καταπλακώσει τις κούνιες. 

Δραπετσώνα: Μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε κι έπεσε μέσα σε παιδική χαρά

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13:20 σήμερα το μεσημέρι. «Από καθαρή τύχη δε θρηνήσαμε θύματα γιατί την ώρα που έπεσε το δέντρο, ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο ήταν ένα κοριτσάκι, δίπλα στις κούνιες. Εκείνη τη στιγμή ακούγεται ένας θόρυβος από το σπάσιμο του δένδρου, το οποίο αρχίζει να πέφτει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, η μητέρα φωνάζει στο παιδί "Τρέξε,
τρέξε, φύγε γρήγορα από εκεί"¨και την τελευταία στιγμή, την ώρα που το δέντρο έπεσε κάτω, η μικρή πρόλαβε να φύγει», περιέγραψε.

Δραπετσώνα: Μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε κι έπεσε μέσα σε παιδική χαρά

Το δέντρο είναι ένα μεγάλο πεύκο με χοντρό κορμό, με το βάρος του να εκτιμάται πάνω από έναν τόνο. Η παιδική χαρά έχει αποκλειστεί ενώ η αστυνομία αναμένεται να πάρει καταθέσεις από τους αρμόδιους. 

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