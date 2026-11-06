Καρκινοπαθής θύμα της ΜΚΟ μιλά για πρώτη φορά στο Star: «Υπάρχει Θεία Δίκη»

«Ανέβασαν την ιστορία μου και έβαλαν δικό τους τραπεζικό λογαριασμό»

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκαλύψεις για ΜΚΟ που εκμεταλλεύεται καρκινοπαθείς και κηδείες παιδιών για κέρδος.
  • Καρκινοπαθής θύμα της ΜΚΟ, Τάσος Δουλγέρης, καταγγέλλει την απάτη και ζητά Θεία Δίκη.
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διαβεβαιώνει ότι η έρευνα θα είναι εις βάθος.
  • Οι κατηγορούμενοι, πρόεδρος της ΜΚΟ και η σύντροφός του, προφυλακίστηκαν και αλλάζουν δικηγόρο.
  • Η μητέρα της μικρής Μαριτίνας θα υποστηρίξει την κατηγορία κατά της ΜΚΟ.

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για την «αμαρτωλή» ΜΚΟ έφερε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Οι βασικοί κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν ακόμη και κηδείες παιδιών για εύκολο κέρδος. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η έρευνα θα φτάσει μέχρι το κόκαλο, ενώ για πρώτη φορά ένας καρκινοπαθής, θύμα της συμμορίας, μίλησε αποκλειστικά στην Άννα Σταματιάδου.

ΜΚΟ: «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Έχω πάθει σοκ τώρα»

Καρκινοπαθής - θύμα της ΜΚΟ: «Θα το βρουν από τον Θεό - Υπάρχει Θεία Δίκη»

Καρκινοπαθής θύμα της ΜΚΟ μιλά για πρώτη φορά στο Star: «Υπάρχει Θεία Δίκη»

«Έχω διαγνωστεί με σπάνια μορφή καρκίνου, το σάρκωμα του Γιούινγκ. Παλεύω από το 2022 με την ασθένεια, έχω μεταστάσεις. Έχω κάνει χειρουργεία, χημειοθεραπείες πάρα πολλές και συνεχίζω. Με προσέγγισαν για να δημοσιεύσουν την ιστορία μου. Το δέχτηκα, είδα ότι είχαν χιλιάδες ακολούθους. Ανέβασαν την ιστορία μου και έβαλαν δικό τους τραπεζικό λογαριασμό. Είχαμε μιλήσει δύο φορές μέσω βιντεοκλήσης», λέει χαρακτηριστικά. 

Απογοητευμένος και άναυδος ο Τάσος Δουλγέρης, από τη Γερμανία όπου δίνει σκληρή μάχη, παρακολουθεί τις εξελίξεις με την ΜΚΟ της ντροπής. Πίστεψε ότι θα τον βοηθήσουν με τις κοστοβόρες θεραπείες. Δεν περίμενε πως η οργάνωση θα έδινε τα χρήματα των εράνων σε ταξίδια, τσάντες και τζόγο...

«Πουλάει το θέμα της γυναίκας που στέρησε τη γιατρειά από τα παιδάκια»

Καρκινοπαθής θύμα της ΜΚΟ μιλά για πρώτη φορά στο Star: «Υπάρχει Θεία Δίκη»

«Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος, γιατί πας με μια ελπίδα, με μια χαρά ότι όλα θα πάνε καλά, και μετά καταρρέουν όλα. Χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου... Αυτό θα το βρουν από τον Θεό. Υπάρχει Θεία Δίκη, υπάρχει τιμωρία. Η τιμωρία θα είναι από τον Θεό, αργά ή γρήγορα...». 

ΜΚΟ: Εκμετάλλευση ακόμη και σε κηδείες - Αντί για στεφάνια, ζητούσαν χρήματα στον λογαριασμό τους

Οι βασικοί κατηγορούμενοι, ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ και η σύντροφός του, που προφυλακίστηκαν, φαίνεται να βρίσκονται σε πανικό. Λίγες μόνο ώρες μετά τις απολογίες τους, αλλάζουν δικηγόρο. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, εκμεταλλεύονταν ακόμη και κηδείες παιδιών για να παίρνουν χρήματα. Χρησιμοποιούσαν ακόμη και συγγενείς τους, όπως έκαναν στην περίπτωση της μικρής Μαριτίνας.

ΜΚΟ: «Ζητώ συγγνώμη από όσους στεναχώρησα»

Καρκινοπαθής θύμα της ΜΚΟ μιλά για πρώτη φορά στο Star: «Υπάρχει Θεία Δίκη»

«Ενώ είχαν πλησιάσει την οικογένεια για να κάνουν έρανο για τη μικρή Μαριτίνα, όταν αντιλήφθηκαν ότι η μητέρα της μικρής Μαριτίνας είχε ανοίξει προσωπικό λογαριασμό για να συγκεντρώνονται τα χρήματα, έστειλε η κατηγορούμενη τη μητέρα της να κάνει κατάθεση στον λογαριασμό και μετά να κάνει ψευδή καταγγελία στην τράπεζα ότι ο λογαριασμός δεν είναι ερανικός και ότι δεν υπήρχε καν ανάγκη για το παιδί», λέει ο Αλέξης Αθανασόπουλος, Δικηγόρος των γονέων της μικρής Μαριτίνας. 

Η μητέρα της Μαριτίνας θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Εντύπωση προκαλεί, πάντως, η φωτογραφία του 37χρονου στα δικαστήρια. Φαίνεται το μάτι του χτυπημένο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχαν αποπειραθεί να τον ληστέψουν.
 

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