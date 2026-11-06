Νέα εστία σύγκρουσης ανοίγει γύρω από τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, μετά τη ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που μπορεί να επιτρέψει επιπλέον τετραγωνικά ή και πρόσθετους ορόφους σε ήδη οικιστικά επιβαρυμένες περιοχές, στην Αττική αλλά και σε νομούς της περιφέρειας. Το σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και δημάρχους, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα κινηθούν νομικά εφόσον οι μελέτες εγκριθούν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μηχανισμός της Ψηφιακής Τράπεζας Γης. Μέσω αυτού, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν μπορούν, λόγω περιορισμών, να αξιοποιήσουν το σύνολο της δόμησης που δικαιούνται, θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα τετραγωνικά αυτά αλλού. Η πρόβλεψη αυτή αφορά συγκεκριμένες αστικές περιοχές που θα λειτουργούν ως ζώνες υποδοχής.

Περιοχές με νέους συντελεστές δόμησης

Μεταφορά συντελεστή δόμησης και αγορά «τίτλου δόμησης»

Παράγοντες της αγοράς περιγράφουν ότι όποιος διαθέτει ή ανεγείρει ακίνητο μέσα σε τέτοια Ζώνη Υποδοχής θα μπορεί να αποκτήσει έναν «τίτλο δόμησης» και να προσθέσει επιπλέον επιφάνεια ή ακόμη και έναν όροφο στο κτίριό του, με νόμιμο τρόπο. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα έχει προκαλέσει τις πιο ισχυρές αντιδράσεις σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλή οικιστική πίεση.

Ο Αντώνης Βάρσος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κηφισιάς, δηλώνει: «Δεν πρέπει να επιτραπεί σε κανέναν να νομοθετήσει για επιπλέον τσιμέντο και επιπλέον ορόφους».

Από την πλευρά των μηχανικών και των ιδιοκτητών ακινήτων, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Μάνος Κρανίδης, προειδοποιεί για μακρά δικαστική διαδρομή. Όπως αναφέρει: «Θα γίνουν σίγουρα προσφυγές, θα έχουμε αποφάσεις του ΣτΕ, θα είναι μια διαδικασία χρονοβόρα δεκαετιών».

Πού εφαρμόζεται το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Με βάση τις υπό διαβούλευση μελέτες, η δυνατότητα πρόσθετης δόμησης φτάνει σχεδόν τα 1,9 εκατομμύρια τετραγωνικά σε 26 δημοτικές ενότητες. Οι περιοχές που αναφέρονται βρίσκονται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, στην Αχαΐα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τη Μαγνησία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα, τη Δράμα και την Καστοριά.

Η ρύθμιση φέρει τη σφραγίδα του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου. Οι αντιδράσεις εστιάζουν στο κατά πόσο οι περιοχές αυτές μπορούν να αντέξουν νέα επιβάρυνση στο δομημένο περιβάλλον, ειδικά όταν πρόκειται για δήμους που ήδη θεωρούνται κορεσμένοι.

Δήμαρχοι προειδοποιούν για προσφυγές

Οι δήμαρχοι που αντιδρούν υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή των νέων προβλέψεων θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις περιοχές τους. Ο δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος ζητά ευθέως αλλαγή πορείας, δηλώνοντας: «Το Υπουργείο να αποσύρει τη διάταξη και να μην συμπεριλάβει τον Δήμο μας στις περιοχές που θα επιτρέπεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δήμαρχος Πεύκης-Λυκόβρυσης Μάριος Ψυχάλης αναφέρει: «Η Λυκόβρυση δεν αντέχει την αύξηση του συντελεστή δόμησης γι' αυτό θα υποβάλλουμε τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας διαφωνώντας ρητώς».

Η κυβερνητική απάντηση για τη μεταφορά δόμησης

Υπό το βάρος των αντιδράσεων, η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεκαθαρίσει ότι η ρύθμιση δεν αυξάνει τον συντελεστή δόμησης συνολικά, αλλά προβλέπει μεταφορά τετραγωνικών που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλο σημείο, εντός των ορίων του ίδιου δήμου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δηλώνει: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για πρόσθετη δόμηση, για κάτι που θα αλλάξει τους συντελεστές, είναι μεταφορά δόμησης από μια περιοχή ενός δήμου σε περιοχή του ίδιου δήμου».

