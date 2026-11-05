Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 είναι η ημέρα κατά την οποία τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, λόγω και της Black Friday 2026, η επίσημη πρεμιέρα της οποίας είναι η 27η Νοεμβρίου Το ωράριο καθορίζεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, επομένως οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν τι ισχύει για το κατάστημα που τους ενδιαφέρει. Ακολουθεί και η Cyber Monday τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.



Παρότι η επίσημη ημερομηνία είναι η 27η Νοεμβρίου, οι μειωμένες τιμές ενδέχεται να εμφανιστούν αρκετά νωρίτερα. Τα τελευταία χρόνια η Black Friday έχει πάψει να είναι υπόθεση μίας μόνο ημέρας, καθώς πολλές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις προσφορές τους σε ολόκληρη την εβδομάδα ή και σε μεγαλύτερο διάστημα.

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