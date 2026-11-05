Βίντεο από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: Άτομο τυλίχθηκε στις φλόγες

Τρεις τραυματίες από τα επεισόδια

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Βίντεο από την επίθεση στο κτίριο του Μαθηματικού στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου ήρθε στη δημοσιότητα, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες (4/11) και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων. Σοκ προκαλούν οι εικόνες, καθώς ένα άτομο έχει τυλιχθεί στις φλόγες και τρέχει να σωθεί. 

Το περιστατικό καταγγέλλεται ότι έγινε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γενική συνέλευση φοιτητών, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο κτίριο του Μαθηματικού κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης διαδικασίας του Φοιτητικού Συλλόγου. Το συμβάν εκτυλίχθηκε εν όψει του τριήμερου εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με φοιτητές να καταγγέλλουν οργανωμένη επίθεση μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο.

Κατά την Αστυνομία, ο ένας τραυματίας υπέστη εγκαύματα στα χέρια από βόμβα μολότοφ. Ο δεύτερος έφερε τραύματα στο κεφάλι και στην κοιλιά, ενώ ο τρίτος τραυματίστηκε στο πόδι. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί για την κατάσταση των τριών ατόμων που τραυματίστηκαν στην επίθεση.\

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Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε αποτυπώνει εικόνες από το περιστατικό στην Πανεπιστημιούπολη, με ένα άτομο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και να τρέχει πανικόβλητο. 

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς αφορά βίαιη εισβολή σε πανεπιστημιακό χώρο με αποτέλεσμα τρεις τραυματισμούς και καταγγελίες για χρήση επικίνδυνων αντικειμένων και μολότοφ.

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