Συμμορία με χειροβομβίδες: «Θέλω να πεθάνουν αθώοι»

Στο φως σοκαριστικοί διάλογοι και βίντεο από τις επιθέσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.26 , 11:30 Μικρά και μεγάλα μυστικά που έμαθα για τις μάσκες ματιών
05.11.26 , 11:26 Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αττική
05.11.26 , 11:20 Βερολίνο: Νεκρός σε ξενοδοχείο ο 55χρονος αντιπρόεδρος της Βαυαρίας
05.11.26 , 11:15 Αντώνης Ρέμος: Στις πρόβες Βανδή - Θεοδωρίδου πριν την πρεμιέρα τους
05.11.26 , 11:07 Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
05.11.26 , 10:59 Συναγερμός για βόμβα σε πτήση από Δουβλίνο για Ρώμη
05.11.26 , 10:39 Δημογραφικό: Η Ελλάδα θα χάσει σχεδόν 3.000.000 κατοίκους έως το 2080
05.11.26 , 10:36 Ιώαννα Τούνη: Ο παραμυθένιος χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
05.11.26 , 10:35 Battle Of The Best 2026: 21 χρόνια Street Dance στη Θεσσαλονίκη
05.11.26 , 10:33 Ο Πίνακας - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο Ψυρρή
05.11.26 , 10:17 Συμμορία με χειροβομβίδες: «Θέλω να πεθάνουν αθώοι»
05.11.26 , 10:09 Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο - Οι τυχεροί του μήνα
05.11.26 , 10:00 Οι Σκιαδαρέσες ζωντανά στο Block 33 το Σάββατο 28 Νοεμβρίου
05.11.26 , 09:32 Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
05.11.26 , 09:26 Mαθήτρια δημοτικού έπαθε ανακοπή μέσα στην τάξη και πέθανε - Βίντεο
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»
Ιώαννα Τούνη: Ο παραμυθένιος χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Μαρία Ηλιάκη: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ ντροπή για την περίοδό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμμορία στην Αθήνα εκβίαζε καταστηματάρχες με απειλές και επιθέσεις με χειροβομβίδες, απαιτώντας έως 100.000 ευρώ.
  • Κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης είναι 49χρονος έγκλειστος που συντόνιζε τις ενέργειες από τη φυλακή.
  • Πραγματοποιήθηκαν πέντε συλλήψεις και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα.
  • Οι δράστες χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για τις εγκληματικές τους ενέργειες, όπως "αβγό" για τις χειροβομβίδες.
  • Ανατριχιαστικές απειλές περιλαμβάνονται σε τηλεφωνικές συνομιλίες, με στόχο την πρόκληση θανάτων αθώων.

Αποκαλυπτικά βίντεο - ντοκουμέντα και τηλεφωνικές συνομιλίες αποτυπώνουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εκβίαζε καταστηματάρχες στην Αθήνα, απειλώντας με επιθέσεις και ρίχνοντας χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 49χρονος έγκλειστος, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε στήσει το «στρατηγείο» του μέσα στη φυλακή και να συντόνιζε τις εγκληματικές ενέργειες, απαιτώντας από επιχειρηματίες ακόμη και 100.000 ευρώ.

Εξάρθρωση κυκλώματος με εκβιασμούς και χειροβομβίδες - Πέντε συλλήψεις

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική, κατά την οποία συνελήφθησαν πέντε άτομα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Τα βίντεο από τη δράση της ομάδας, τα οποία δημοσιοποίησε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα εκτελεστικά μέλη φέρονται να πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις, ακολουθώντας εντολές που λάμβαναν από τα ηγετικά στελέχη.

Αχαρνών: Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια

Τα 100.000 ευρώ και το «στρατηγείο» μέσα στη φυλακή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο 49χρονος φέρεται να βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ παράλληλα εκβίαζε τους ιδιοκτήτες τους.

Μάλιστα, φέρεται να απαιτούσε χρηματικά ποσά που έφταναν ακόμη και τις 100.000 ευρώ, προκειμένου να μην επαναληφθούν οι επιθέσεις.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι ότι, παρά τον εγκλεισμό του, ο φερόμενος ως αρχηγός διατηρούσε, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τον επιχειρησιακό έλεγχο της οργάνωσης.

Εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καφετέριες σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα

Καθόριζε τους στόχους, αξιολογούσε τις πληροφορίες που συγκέντρωναν τα μέλη, έδινε οδηγίες και επόπτευε την υλοποίηση των επιθέσεων.

Δύο ακόμη κρατούμενοι, ηλικίας 27 και 23 ετών, φέρονται να λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι στην επικοινωνία μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των εκτελεστικών μελών που βρίσκονταν εκτός φυλακής.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν τόσο σε κατοικίες όσο και σε κελιά κρατουμένων, όπου εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, κινητά τηλέφωνα και φορητοί υπολογιστές.

«Εκεί που κάνει νάνι» και «αβγό»: Οι κωδικές λέξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για να συνεννοούνται σχετικά με τις εγκληματικές ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αναφέρονταν στη διεύθυνση κατοικίας ενός προσώπου, χρησιμοποιούσαν τη φράση «εκεί που κάνει νάνι».

Αντίστοιχα, τη χειροβομβίδα φέρονται να την αποκαλούσαν «αβγό».

Οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις Αρχές περιλαμβάνουν  ιδιαίτερα σοβαρές απειλές σε βάρος των προσώπων που βρίσκονταν στο στόχαστρο της οργάνωσης.

Στη δικογραφία περιγράφεται, επίσης, ότι ο φερόμενος ως αρχηγός χρησιμοποιούσε απειλές ακόμη και για τις οικογένειες των θυμάτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, φέρεται να υποστήριζε ότι είχε στη διάθεσή του φωτογραφίες των παιδιών τους και ότι δε θα δίσταζε να προχωρήσει σε ακραίες ενέργειες.

«Αυτή τη φορά θέλω να είναι με κόσμο»

Ανάμεσα στις τηλεφωνικές συνομιλίες που φέρονται να έχουν καταγραφεί περιλαμβάνεται και μία ιδιαίτερα ανατριχιαστική αποστροφή, η οποία αποδίδεται στον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης.

«Αυτή τη φορά θέλω να είναι με κόσμο, να πεθάνουν αθώοι, αθώους θέλω, όχι αυτοί, και να δούμε ποιος θα κερδίσει και να πάνε να γα@@@@@@ όλοι», φέρεται να λέει στη συνομιλία αυτή.

Οι επιθέσεις με χειροβομβίδες που εξιχνιάστηκαν

Από την αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής τρεις βασικές υποθέσεις επιθέσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα.

Ειδικότερα:

  • 26 Αυγούστου 2026: Επίθεση με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε κατάστημα, με αποτέλεσμα πυρκαγιά μικρής έκτασης και υλικές ζημιές.
  • 8 Σεπτεμβρίου 2026: Δύο εκρήξεις με ρίψη χειροβομβίδων σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ οι ιδιοκτήτες φέρονται να εκβιάστηκαν με απαιτήσεις για χρηματικά ποσά.
  • 5 Οκτωβρίου 2026: Ρίψη χειροβομβίδας σε κατάστημα που λειτουργούσε κανονικά και στο οποίο βρίσκονταν θαμώνες. Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη.
  • Η τελευταία περίπτωση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στο κατάστημα βρίσκονταν άνθρωποι την ώρα της επίθεσης.

Πέντε συλλήψεις – Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Συνελήφθησαν πέντε άτομα, δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 19, 17, 19, 18 και 20 ετών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο 49χρονος φερόμενος ως αρχηγός και δύο ακόμη έγκλειστα μέλη που φέρονται να είχαν ρόλο συντονισμού.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και κελιά σωφρονιστικών καταστημάτων κατασχέθηκαν:

  • 1.050 ευρώ.
  • 13 κινητά τηλέφωνα.
  • Δύο συσκευές GPS.
  • Τρία αυτοσχέδια σουβλιά.
  • Δύο μπλοκ σημειώσεων και 11 φύλλα με χειρόγραφες σημειώσεις.
  • Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.
  • Κάμερα κλειστού κυκλώματος και καταγραφικό μηχάνημα.
  • Μία δίκυκλη μοτοσικλέτα.
  • Ρούχα και υποδήματα που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Ελέγχθηκαν συνολικά 50 άτομα, από τα οποία 27 προσήχθησαν.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εκβίαση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΜΜΟΡΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 |
ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαχητικά Αεροσκάφη
Ελλαδα
Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αττική
Η Ελλάδα Θα Χάσει Σχεδόν 3.000.000 Κατοίκους Έως το 2080
Ελλαδα
Δημογραφικό: Η Ελλάδα θα χάσει σχεδόν 3.000.000 κατοίκους έως το 2080
Έρανοι για άρρωστα παιδιά: Οι διάλογοι και τα εκατομμύρια
Ελλαδα
ΜΚΟ: «Ψάρευαν» θύματα στα ογκολογικά νοσοκομεία
Δίκη Τέμπη: Η Κατάθεση Του Ρομπέρτο - Επιβάτη Του Κυλικείου
Ελλαδα
Δίκη Τέμπη: Η κατάθεση του 23χρονου Ρομπέρτο που επέζησε από το κυλικείο
Θεσσαλονίκη: Έξωση Σε Ζευγάρι Ηλικιωμένων
Ελλαδα
Χάνουν το σπίτι τους γιατί ήταν εγγυητές στο δάνειο του γιου τους!
Καισαριανή: Συναγερμός Για Ύποπτη Βαλίτσα
Ελλαδα
Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στην Καισαριανή
Τέλος Στον Διαχωρισμό Μαθητών Σε Οπτικούς Και Ακουστικούς
Ελλαδα
Τέλος στον διαχωρισμό μαθητών σε «οπτικούς» και «ακουστικούς» - Νέα έρευνα
Νέο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο Την Πέμπτη 5/11
Ελλαδα
Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 5/11
Ωρωπός: Βανδαλισμοί σε περισσότερους από 40 τάφους
Ελλαδα
Ωρωπός: Άγνωστοι κατέστρεψαν 40 τάφους
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top