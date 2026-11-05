Αποκαλυπτικά βίντεο - ντοκουμέντα και τηλεφωνικές συνομιλίες αποτυπώνουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εκβίαζε καταστηματάρχες στην Αθήνα, απειλώντας με επιθέσεις και ρίχνοντας χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 49χρονος έγκλειστος, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε στήσει το «στρατηγείο» του μέσα στη φυλακή και να συντόνιζε τις εγκληματικές ενέργειες, απαιτώντας από επιχειρηματίες ακόμη και 100.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική, κατά την οποία συνελήφθησαν πέντε άτομα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Τα βίντεο από τη δράση της ομάδας, τα οποία δημοσιοποίησε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα εκτελεστικά μέλη φέρονται να πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις, ακολουθώντας εντολές που λάμβαναν από τα ηγετικά στελέχη.

Τα 100.000 ευρώ και το «στρατηγείο» μέσα στη φυλακή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο 49χρονος φέρεται να βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ παράλληλα εκβίαζε τους ιδιοκτήτες τους.

Μάλιστα, φέρεται να απαιτούσε χρηματικά ποσά που έφταναν ακόμη και τις 100.000 ευρώ, προκειμένου να μην επαναληφθούν οι επιθέσεις.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι ότι, παρά τον εγκλεισμό του, ο φερόμενος ως αρχηγός διατηρούσε, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τον επιχειρησιακό έλεγχο της οργάνωσης.

Καθόριζε τους στόχους, αξιολογούσε τις πληροφορίες που συγκέντρωναν τα μέλη, έδινε οδηγίες και επόπτευε την υλοποίηση των επιθέσεων.

Δύο ακόμη κρατούμενοι, ηλικίας 27 και 23 ετών, φέρονται να λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι στην επικοινωνία μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των εκτελεστικών μελών που βρίσκονταν εκτός φυλακής.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν τόσο σε κατοικίες όσο και σε κελιά κρατουμένων, όπου εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, κινητά τηλέφωνα και φορητοί υπολογιστές.

«Εκεί που κάνει νάνι» και «αβγό»: Οι κωδικές λέξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για να συνεννοούνται σχετικά με τις εγκληματικές ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αναφέρονταν στη διεύθυνση κατοικίας ενός προσώπου, χρησιμοποιούσαν τη φράση «εκεί που κάνει νάνι».

Αντίστοιχα, τη χειροβομβίδα φέρονται να την αποκαλούσαν «αβγό».

Οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις Αρχές περιλαμβάνουν ιδιαίτερα σοβαρές απειλές σε βάρος των προσώπων που βρίσκονταν στο στόχαστρο της οργάνωσης.

Στη δικογραφία περιγράφεται, επίσης, ότι ο φερόμενος ως αρχηγός χρησιμοποιούσε απειλές ακόμη και για τις οικογένειες των θυμάτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, φέρεται να υποστήριζε ότι είχε στη διάθεσή του φωτογραφίες των παιδιών τους και ότι δε θα δίσταζε να προχωρήσει σε ακραίες ενέργειες.

«Αυτή τη φορά θέλω να είναι με κόσμο»

Ανάμεσα στις τηλεφωνικές συνομιλίες που φέρονται να έχουν καταγραφεί περιλαμβάνεται και μία ιδιαίτερα ανατριχιαστική αποστροφή, η οποία αποδίδεται στον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης.

«Αυτή τη φορά θέλω να είναι με κόσμο, να πεθάνουν αθώοι, αθώους θέλω, όχι αυτοί, και να δούμε ποιος θα κερδίσει και να πάνε να γα@@@@@@ όλοι», φέρεται να λέει στη συνομιλία αυτή.

Οι επιθέσεις με χειροβομβίδες που εξιχνιάστηκαν

Από την αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής τρεις βασικές υποθέσεις επιθέσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα.

Ειδικότερα:

26 Αυγούστου 2026: Επίθεση με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε κατάστημα, με αποτέλεσμα πυρκαγιά μικρής έκτασης και υλικές ζημιές.

Επίθεση με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε κατάστημα, με αποτέλεσμα πυρκαγιά μικρής έκτασης και υλικές ζημιές. 8 Σεπτεμβρίου 2026: Δύο εκρήξεις με ρίψη χειροβομβίδων σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ οι ιδιοκτήτες φέρονται να εκβιάστηκαν με απαιτήσεις για χρηματικά ποσά.

Δύο εκρήξεις με ρίψη χειροβομβίδων σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ οι ιδιοκτήτες φέρονται να εκβιάστηκαν με απαιτήσεις για χρηματικά ποσά. 5 Οκτωβρίου 2026: Ρίψη χειροβομβίδας σε κατάστημα που λειτουργούσε κανονικά και στο οποίο βρίσκονταν θαμώνες. Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη.

Ρίψη χειροβομβίδας σε κατάστημα που λειτουργούσε κανονικά και στο οποίο βρίσκονταν θαμώνες. Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη. Η τελευταία περίπτωση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στο κατάστημα βρίσκονταν άνθρωποι την ώρα της επίθεσης.

Πέντε συλλήψεις – Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Συνελήφθησαν πέντε άτομα, δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 19, 17, 19, 18 και 20 ετών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο 49χρονος φερόμενος ως αρχηγός και δύο ακόμη έγκλειστα μέλη που φέρονται να είχαν ρόλο συντονισμού.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και κελιά σωφρονιστικών καταστημάτων κατασχέθηκαν:

1.050 ευρώ.

13 κινητά τηλέφωνα.

Δύο συσκευές GPS.

Τρία αυτοσχέδια σουβλιά.

Δύο μπλοκ σημειώσεων και 11 φύλλα με χειρόγραφες σημειώσεις.

Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Κάμερα κλειστού κυκλώματος και καταγραφικό μηχάνημα.

Μία δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Ρούχα και υποδήματα που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Ελέγχθηκαν συνολικά 50 άτομα, από τα οποία 27 προσήχθησαν.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εκβίαση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.