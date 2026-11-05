Τα 46α γενέθλιά της γιόρτασε η Στεφανία Γουλιώτη μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα και μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά με ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη. Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι, στο οποίο βρέθηκαν παλιοί και νέοι φίλοι της, ενώ ξεχώρισε η προσωποποιημένη τούρτα με το πρόσωπό της και το σχόλιο που της άφησε η Άννα Βίσση.

Η Στεφανία Γουλιώτη, που γεννήθηκε στις 03 Νοεμβρίου 1980 και φέτος έγινε 46 ετών, επέλεξε να δώσει η ίδια τον τόνο της γιορτής μέσα από μια προσωπική και χιουμοριστική ανάρτηση, αναφερόμενη στους φίλους που έμειναν στη ζωή της, σε όσους δεν κατάφεραν να δώσουν το «παρών» επειδή αρρώστησαν, αλλά και στη σχέση που έχει με τον Χρήστο Λούλη.

Ανάμεσα στα δεκάδες σχόλια κάτω από την ανάρτηση, ξεχώρισε η ευχή της Άννας Βίσση, η οποία έγραψε «happy birthday». Η Στεφανία Γουλιώτη απάντησε «ήσουν εκεί», παραπέμποντας στο κλίμα της βραδιάς, όπου οι καλεσμένοι διασκέδασαν με τραγούδια της τραγουδίστριας.

Με ανάρτησή της, η ηθοποιός έδωσε και το δικό της στίγμα για όσα ένιωσε τη βραδιά του εορτασμού, συνδέοντας τη συγκίνηση με το χιούμορ και την αίσθηση οικειότητας που είχε με τους καλεσμένους της.

Η ανάρτηση της Στεφανίας Γουλιώτη για τα γενέθλιά της

Στην ανάρτησή της η Στεφανία Γουλιώτη έγραψε: «Μια ΕΥΤΥΧΙΣΜΈΝΗ ΜΈΡΑ!! Ζήτησα στους φίλους μια ΤΡΕΛΗ ΒΡΑΔΙΆ μου τη χάρισαν!! Ζήτησα να πιάσουμε πάτο και τον πιάσαμε!!😂😂 Μέσα στα χρόνια εξαρτιόμουν πολύ απο τις σχέσεις μου και έχασα πολλούς φίλους αλλά για καλή μου τύχη δεν παίρνουν προσωπικά την απομάκρυνση και είναι ακόμα εδώ!!! Μαζί με αρκετούς καινούριους!!! Η τούρτα που μου φτιάξαν δείχνει την αγάπη που μου έχουν!!😂😂 Ξεχάσαν τα σωστά κεράκια βέβαια , για όποιον αναρωτιέται έπρεπε να είναι 46!!!😂😂 Σας ευχαριστώ όλουους!!! Και σας που χτες δεν ήσασταν εκεί γιατί αρρωστήσατε!!!😂😂(μα τί κυκλοφορεί!!) Μοιράζομαι λιίγες ακίνδυνες στιγμές😂⭐️⭐️⭐️ Ειδική μνεία στο ντουέτο με το alter ego μου @christosloulis Πώς να μην ΛΑΜΠΕΙΣ όταν χορεύεις μαζί του!!!».

Η ανάρτηση της Στεφανίας Γουλιώτη για τα γενέθλιά της

Άννα Βίσση, Χρήστος Λούλης και η τούρτα που ξεχώρισε

Η βραδιά περιλάμβανε χορό, στιγμές με φίλους και μια εντυπωσιακή τούρτα που τράβηξε την προσοχή, καθώς είχε επάνω το πρόσωπο της ηθοποιού. Η ίδια πόζαρε μαζί της στις φωτογραφίες που ανέβασε στα social media.

Η Στεφανία Γουλιώτη κι ο Χρήστος Λούλης πρωταγωνιστούν στη σειρά Αύριο /Φωτογραφία ΕΡΤ

Ιδιαίτερη θέση στην ανάρτηση είχε ο Χρήστος Λούλης, τον οποίο η Στεφανία Γουλιώτη αποκάλεσε «alter ego» της. Οι δυο τους χόρεψαν στη διάρκεια της γιορτής, με αναφορά και στο τραγούδι Λάμπω, που συνδέθηκε με τη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η πρόσφατη δήλωση της Στεφανίας Γουλιώτη για την ψυχοθεραπεία

Η ταλαντούχα ηθοποιός δήλωσε πρόσφατα για την ψυχοθεραπεία.: «Εγώ πιστεύω στην ψυχοθεραπεία. Στην ψυχοθεραπεία που πάει βαθιά, που πονάει. Εγώ έκανα για πάρα πολλά χρόνια μια ψυχοθεραπεία η οποία μου τα ανέλυσε όλα. Ήξερα πάρα πολύ καλά τι μου συμβαίνει ακριβώς, ποιο είναι το καταστροφικό κομμάτι που δημιουργώ εγώ στον εαυτό μου και όλα. Και έβλεπα ότι συνεχίζω να κάνω τα ίδια. Οι νευρολογικοί μηχανισμοί που σε κάνουν να κάνεις τα ίδια λάθη και να πέφτεις στις ίδιες παγίδες δεν είχαν αλλάξει, παρότι ήξερα όλο τον χάρτη του πώς κάνω τα πράγματα. Δεν άλλαξε λοιπόν αυτό με το να μιλάς και να εξηγείς τα πράγματα, άλλαξε με το να πας πολύ βαθιά στο τραύμα και με το να φέρεις ξανά στην επιφάνεια πράγματα για τα οποία έχεις πονέσει. Και όχι μόνο τα βιώματα τα ίδια ως έχουν αλλά τα βιώματα με την ερμηνεία που τους έχεις δώσει».