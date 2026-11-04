Μια απόφαση που φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο αποκάλυψε ότι πήρε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, μέσα από μια αινιγματική ανάρτηση που έκανε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στο Instagram.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα μακροσκελές κείμενο, αφήνοντας να εννοηθεί πως το τελευταίο διάστημα βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή, για την οποία, ωστόσο, δεν είναι ακόμη έτοιμος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως εξομολογείται, πρόκειται για κάτι που κρατούσε για αρκετό καιρό μέσα του και το οποίο είχε συζητήσει με ελάχιστους ανθρώπους. Δεν έκρυψε, μάλιστα, πως πριν προχωρήσει στο συγκεκριμένο βήμα είχε αρκετούς ενδοιασμούς και αναρωτήθηκε αν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να το τολμήσει.

«Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα κρατάς για καιρό μέσα σου. Όχι επειδή φοβάσαι να τα μοιραστείς. Ούτε επειδή δεν θέλεις να τα μάθει κανείς. Αλλά επειδή κάποιες φορές νιώθεις πως υπάρχουν στιγμές που πρέπει πρώτα να τις ζήσεις σιωπηλά… πριν βρεις τις λέξεις για να τις περιγράψεις. Τον τελευταίο καιρό συμβαίνει κάτι που δεν έχω μοιραστεί σχεδόν με κανέναν…

Υπήρξαν στιγμές που αναρωτήθηκα αν έπρεπε να το τολμήσω. Αν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αν άξιζε να κάνω αυτό το βήμα. Και τελικά… το έκανα. Κι από εκείνη τη στιγμή, κάτι μέσα μου άλλαξε. Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω περισσότερα… Δεν είναι τυχαίο που επιλέγω να σας μιλήσω γι’ αυτό σήμερα… Προς το παρόν, κρατήστε μόνο αυτό: κάτι έχει ήδη συμβεί… μα τίποτα δεν είναι ακόμη δεδομένο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δεν θέλησε να αποκαλύψει σε τι αφορά αυτή η σημαντική εξέλιξη, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Το αν πρόκειται για κάτι που σχετίζεται με την προσωπική και οικογενειακή του ζωή ή για ένα νέο επαγγελματικό σχέδιο παραμένει άγνωστο, με την ανάρτησή του να γεννά εύλογα ερωτήματα.