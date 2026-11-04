Θεοφανία Παπαθωμά: «Χαίρομαι με τη νέα σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα»

Η δήλωση για τη νέα σύντροφο του πρώην συντρόφου της

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Θεοφανία Παπαθωμά εξέφρασε τη χαρά της για τη νέα σχέση του πρώην συντρόφου της, Πασχάλη Τσαρούχα, με την πολιτικό Κατερίνα Νοτοπούλου.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι διατηρούν άριστη επικοινωνία και πάντα είχαν μια όμορφη σχέση.
  • Αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην επιτυχία της θεατρικής παράστασης Βέμπο, που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
  • Εξέφρασε ανησυχία για τα προβλήματα που προκύπτουν με τις ΜΚΟ και δήλωσε ότι πλέον στηρίζει μόνο γνωστές πρωτοβουλίες.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση στην κάμερα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε για την επιτυχία της θεατρικής παράστασης Βέμπο, τον προβληματισμό της για την επικαιρότητα, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που διατηρεί με τον Πασχάλη Τσαρούχα και τις εξελίξεις στη προσωπική του ζωή.

Θεοφανία Παπαθωμά: «Χαίρομαι με τη νέα σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα»

Η αγαπημένη ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά της όταν ρωτήθηκε για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του πρώην συντρόφου της, σημειώνοντας με έμφαση πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη. Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός είναι ζευγάρι με την πολιτικό Κατερίνα Νοτοπούλου.

Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και διάθεση απόλυτης υποστήριξης, είπε: «Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ.Του εύχομαι όλα τα καλά, ευτυχία και αγάπη σε όλους τους ανθρώπους».

Παράλληλα, αναφερόμενη στην άριστη επικοινωνία που διατηρούν μέσα στο πέρασμα των χρόνων, ξεκαθάρισε πως είχαν πάντα μια όμορφη σχέση, χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα ή σημείο τριβής ανάμεσά τους.

Θεοφανία Παπαθωμά: «Χαίρομαι με τη νέα σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα»

Πέρα από τα προσωπικά, η ηθοποιός αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη θεατρική παράσταση Βέμπο, η οποία ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Όπως ανέφερε, η ανταπόκριση του κόσμου είναι θερμή όπου υπάρχει ελληνισμός, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή της για τη μεγάλη αποδοχή και την επιτυχία του εγχειρήματος.

Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»

Τέλος, η Θεοφανία Παπαθωμά εξέφρασε την ανησυχία της για τα αλλεπάλληλα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη εποχή που προκαλεί απογοήτευση. Η ίδια αποκάλυψε πως στο παρελθόν στήριζε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, ωστόσο πλέον επιλέγει να προσφέρει τη βοήθειά της αποκλειστικά σε περιπτώσεις και ανθρώπους που γνωρίζει προσωπικά.

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