Σε μια εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση στην κάμερα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε για την επιτυχία της θεατρικής παράστασης Βέμπο, τον προβληματισμό της για την επικαιρότητα, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση που διατηρεί με τον Πασχάλη Τσαρούχα και τις εξελίξεις στη προσωπική του ζωή.

Η αγαπημένη ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά της όταν ρωτήθηκε για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του πρώην συντρόφου της, σημειώνοντας με έμφαση πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη. Θυμίζουμε ότι ο ηθοποιός είναι ζευγάρι με την πολιτικό Κατερίνα Νοτοπούλου.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και διάθεση απόλυτης υποστήριξης, είπε: «Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ.Του εύχομαι όλα τα καλά, ευτυχία και αγάπη σε όλους τους ανθρώπους».

Παράλληλα, αναφερόμενη στην άριστη επικοινωνία που διατηρούν μέσα στο πέρασμα των χρόνων, ξεκαθάρισε πως είχαν πάντα μια όμορφη σχέση, χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα ή σημείο τριβής ανάμεσά τους.

Πέρα από τα προσωπικά, η ηθοποιός αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη θεατρική παράσταση Βέμπο, η οποία ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Όπως ανέφερε, η ανταπόκριση του κόσμου είναι θερμή όπου υπάρχει ελληνισμός, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή της για τη μεγάλη αποδοχή και την επιτυχία του εγχειρήματος.

Τέλος, η Θεοφανία Παπαθωμά εξέφρασε την ανησυχία της για τα αλλεπάλληλα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη εποχή που προκαλεί απογοήτευση. Η ίδια αποκάλυψε πως στο παρελθόν στήριζε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, ωστόσο πλέον επιλέγει να προσφέρει τη βοήθειά της αποκλειστικά σε περιπτώσεις και ανθρώπους που γνωρίζει προσωπικά.