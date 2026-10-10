Η Κατερίνα Νοτοπούλου κι ο Πασχάλης Τσαρούχας γνωστοποίησαν δημόσια τη σχέση τους μέσα από ανάρτηση του ηθοποιού στο Instagram το μεσημέρι του Σαββάτου. Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού συνοδεύτηκε από προσωπικό μήνυμα του Πασχάλη Τσαρούχα, ενώ λίγο αργότερα η Κατερίνα Νοτοπούλου απάντησε δημόσια, επιβεβαιώνοντας ότι οι δυο τους είναι μαζί.

Ο ηθοποιός ανάρτησε φωτογραφία στην οποία φαίνεται να προσφέρει ανθοδέσμη στην πολιτικό γράφοντας: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

Η Κατερίνα Νοτοπούλου απάντησε στη συνέχεια με τη φράση: «όλα μαζί…».

Η ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα

Πρώτη κοινή φωτογραφία για Νοτοπούλου και Τσαρούχα

Η δημοσιοποίηση της εικόνας αποτέλεσε την πρώτη δημόσια αναφορά στη σχέση τους. Μέχρι αυτή την ανάρτηση δεν είχαν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε ξεκίνησε η σχέση ανάμεσα στον ηθοποιό και την πολιτικό.

Η σχέση τους ήρθε στο προσκήνιο από τον ίδιο τον Πασχάλη Τσαρούχα, με μια ανάρτηση που έδωσε άμεσα δημοσιότητα στη νέα αυτή προσωπική σελίδα και για τους δύο.

Οι δύο τους προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, καθώς ο Πασχάλης Τσαρούχας δραστηριοποιείται στην υποκριτική, ενώ η Κατερίνα Νοτοπούλου είναι γνωστή από την πολιτική της πορεία.

Ποιος είναι ο Πασχάλης Τσαρούχας

Ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει μακρά διαδρομή στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Τα τελευταία χρόνια συνδέθηκε έντονα με τον ρόλο του Στάθη στη σειρά του Mega Η Γη της Ελιάς, ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά Μπλε Ώρες. Παράλληλα, ασχολείται με τη μουσική και τη συγγραφή βιβλίων.

Στην προσωπική του ζωή, έχει αποκτήσει δύο παιδιά: τον γιο του, Αχιλλέα, από τον γάμο του με την ηθοποιό Θεοφανία Παπαθωμά, και την κόρη του, Αλεξάνδρα, από μεταγενέστερη σχέση του.

Η πολιτική διαδρομή της Κατερίνας Νοτοπούλου

Η Κατερίνα Νοτοπούλου έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την πορεία της στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας.

Το 2018 ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιας για θέματα Μακεδονίας και Θράκης.

Το 2019 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η κοινοβουλευτική της θητεία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2026, όταν τη θέση της κατέλαβε ο Γιάννης Αμανατίδης.

Τι είναι γνωστό μέχρι τώρα για τη σχέση

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για τη διάρκεια ή την αρχή της σχέσης τους. Αυτό που προκύπτει από τις αναρτήσεις είναι ότι το ζευγάρι επέλεξε τώρα να κάνει δημόσια γνωστή τη σχέση του.