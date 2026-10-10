Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!

Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού και το μήνυμα αγάπης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.26 , 17:10 Αναβολή για την πρεμιέρα της Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1 - Πότε βγαίνει «αέρα»;
10.10.26 , 16:03 Γερμανού για Βίσση - Καρβέλα: «Μην εκπλαγείτε αν δούμε κάτι που…»
10.10.26 , 16:00 Όταν η ζήλια γίνεται έλεγχος: Τα σημάδια της κακοποιητικής σχέσης
10.10.26 , 15:58 Οι προειδοποιήσεις που αγνόησε ο Ζελένσκι και το μεγάλο deal Τραμπ - Πούτιν
10.10.26 , 15:13 Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
10.10.26 , 14:53 Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
10.10.26 , 14:09 Συνελήφθη 52χρονος γιατρός για πορνογραφία ανηλίκων - Τι βρήκαν στα αρχεία
10.10.26 , 14:08 Διήμερο αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη στις 17 & 18 Οκτωβρίου
10.10.26 , 14:07 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του Πάρη
10.10.26 , 14:00 Θέλεις να κοιμάσαι καλύτερα; Δες τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή σου
10.10.26 , 13:40 RESTART - Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε… στο θέατρο SYGGROU 33
10.10.26 , 13:34 Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν στις 21:40 & ποιες μέρες
10.10.26 , 13:24 Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση
10.10.26 , 13:17 Ζάκυνθος: Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο
10.10.26 , 12:27 Κατερίνα Στικούδη: Επέστρεψε στη σκηνή μετά τον θάνατο του πατέρα της
Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
Γερμανού για Βίσση - Καρβέλα: «Μην εκπλαγείτε αν δούμε κάτι που…»
Euroleague: Κλείνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Νέα δεδομένα με Χεζόνια
Γκλέτσος: Με τη σύντροφό του στην έκθεση φωτογραφίας του Αρναούτογλου
Δρούτσα σε Αντωνά: «Μη με βγάζεις κουτσομπόλα... ίδια ο Γιώργος γίνεσαι!»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του Πάρη
Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση
Ζάκυνθος: Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο
Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο - Απίστευτο σκηνικό
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram/Eurokinissi
Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Πασχάλη Τσαρούχα στην εκπομπή Buongiorno

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Πασχάλης Τσαρούχας επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους μέσω ανάρτησης στο Instagram.
  • Ο Τσαρούχας ανάρτησε φωτογραφία προσφέροντας ανθοδέσμη στη Νοτοπούλου με το μήνυμα: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου».
  • Η Νοτοπούλου απάντησε δημόσια με τη φράση: «όλα μαζί…», επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους.
  • Δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες για την αρχή της σχέσης τους, η οποία ήρθε στο φως από τον Τσαρούχα.
  • Ο Τσαρούχας είναι ηθοποιός και η Νοτοπούλου πολιτικός, με σημαντική πορεία σε θέατρο και πολιτική αντίστοιχα.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου κι ο Πασχάλης Τσαρούχας γνωστοποίησαν δημόσια τη σχέση τους μέσα από ανάρτηση του ηθοποιού στο Instagram το μεσημέρι του Σαββάτου. Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού συνοδεύτηκε από προσωπικό μήνυμα του Πασχάλη Τσαρούχα, ενώ λίγο αργότερα η Κατερίνα Νοτοπούλου απάντησε δημόσια, επιβεβαιώνοντας ότι οι δυο τους είναι μαζί.

Ο ηθοποιός ανάρτησε φωτογραφία στην οποία φαίνεται να προσφέρει ανθοδέσμη στην πολιτικό γράφοντας: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

Η Κατερίνα Νοτοπούλου απάντησε στη συνέχεια με τη φράση: «όλα μαζί…».

Η ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα

Πρώτη κοινή φωτογραφία για Νοτοπούλου και Τσαρούχα

Η δημοσιοποίηση της εικόνας αποτέλεσε την πρώτη δημόσια αναφορά στη σχέση τους. Μέχρι αυτή την ανάρτηση δεν είχαν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε ξεκίνησε η σχέση ανάμεσα στον ηθοποιό και την πολιτικό.

Η σχέση τους ήρθε στο προσκήνιο από τον ίδιο τον Πασχάλη Τσαρούχα, με μια ανάρτηση που έδωσε άμεσα δημοσιότητα στη νέα αυτή προσωπική σελίδα και για τους δύο.

Οι δύο τους προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, καθώς ο Πασχάλης Τσαρούχας δραστηριοποιείται στην υποκριτική, ενώ η Κατερίνα Νοτοπούλου είναι γνωστή από την πολιτική της πορεία.

Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!

Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!

Ποιος είναι ο Πασχάλης Τσαρούχας

Ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει μακρά διαδρομή στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Τα τελευταία χρόνια συνδέθηκε έντονα με τον ρόλο του Στάθη στη σειρά του Mega Η Γη της Ελιάς, ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά Μπλε Ώρες. Παράλληλα, ασχολείται με τη μουσική και τη συγγραφή βιβλίων.

Στην προσωπική του ζωή, έχει αποκτήσει δύο παιδιά: τον γιο του, Αχιλλέα, από τον γάμο του με την ηθοποιό Θεοφανία Παπαθωμά, και την κόρη του, Αλεξάνδρα, από μεταγενέστερη σχέση του.

Η πολιτική διαδρομή της Κατερίνας Νοτοπούλου

Η Κατερίνα Νοτοπούλου έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την πορεία της στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας.

Το 2018 ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιας για θέματα Μακεδονίας και Θράκης.

Το 2019 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η κοινοβουλευτική της θητεία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2026, όταν τη θέση της κατέλαβε ο Γιάννης Αμανατίδης.

Τι είναι γνωστό μέχρι τώρα για τη σχέση

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για τη διάρκεια ή την αρχή της σχέσης τους. Αυτό που προκύπτει από τις αναρτήσεις είναι ότι το ζευγάρι επέλεξε τώρα να κάνει δημόσια γνωστή τη σχέση του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΣΥΡΙΖΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναταλία Γερμανού - Αννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας
Celebrities & Gossip Νεα
Γερμανού για Βίσση - Καρβέλα: «Μην εκπλαγείτε αν δούμε κάτι που…»
Δούκισσα Νομικού
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
Δημήτρης Αλεξάνδρου
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του Πάρη
Βασίλης Πορφυράκης
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση
Κατερίνα Στικούδη
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Στικούδη: Επέστρεψε στη σκηνή μετά τον θάνατο του πατέρα της
Μαρία Αντωνά - Εύη Δρούτσα
Celebrities & Gossip Νεα
Δρούτσα σε Αντωνά: «Μη με βγάζεις κουτσομπόλα... ίδια ο Γιώργος γίνεσαι!»
Ελένη Μενεγάκη - Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Μενεγάκη για Βίσση & Καρβέλα: «Μην κρίνετε και μη δικάζετε κανέναν!»
Σία Κοσιώνη: Οι Ευχές Στον Μοναχογιό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Σία Κοσιώνη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της
Η Σύντροφος Του Σπαλιάρα Του Αφιέρωσε Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Η αφιέρωση της συντρόφου του Σπαλιάρα με soundtrack... Βίσση!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top