Τα 4 παλτό που θα φορεθούν παντού φέτος το χειμώνα

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Ο χειμώνας καταφθάνει και αν υπάρχει ένα κομμάτι στη ντουλάπα μας που κλέβει πάντα την παράσταση, αυτό δεν είναι άλλο από το παλτό!

Είναι η πρώτη εντύπωση σε κάθε μας εμφάνιση, το «κλειδί» που αναβαθμίζει ακόμα και το πιο απλό outfit και το statement item στο οποίο αξίζει πάντα να επενδύσουμε.

Οι σχεδιαστές των οίκων μόδας μίλησαν και τα trends της φετινής σεζόν υπόσχονται να μας κρατήσουν ζεστές αλλά και απόλυτα stylish! Ποια είναι τα σχέδια, οι γραμμές και τα χρώματα που θα μονοπωλήσουν τα βλέμματα στους δρόμους της πόλης;

Κράτα σημειώσεις!

1. Funnel Neck & Cocooning Wool Coats: Η αρχιτεκτονική της κομψότητας

Τα 4 παλτό που θα φορεθούν παντού φέτος το χειμώνα

Τα υπερμεγέθη, μάξι μάλλινα παλτό σε γραμμή cocoon επιστρέφουν πιο επιβλητικά από ποτέ! Η μεγάλη αποκάλυψη της χρονιάς, όμως, είναι τα funnel necks – παλτό με ψηλούς, δομημένους γιακάδες που αγκαλιάζουν τον λαιμό, καταργώντας την ανάγκη για κασκόλ!

How to style: Φόρεσέ το πάνω από ένα στενό πλεκτό και straight-leg τζιν με μποτάκια με τακούνι για να δημιουργήσεις την τέλεια αντίθεση όγκων.

Color Palette: Camel, βαθύ γκρι, πλούσιο σοκολατί.

2. Deep Burgundy & Grape Shades: Το νέο «μαύρο»

Τα 4 παλτό που θα φορεθούν παντού φέτος το χειμώνα

Αν υπάρχει ένα χρώμα που έχει εκθρονίσει το κλασικό μαύρο φέτος, αυτό είναι το βαθύ βυσσινί (burgundy), το μπορντό και οι αποχρώσεις του δαμάσκηνου! Χαρίζει μια αίσθηση πολυτέλειας χωρίς προσπάθεια και δίνει αμέσως χαρακτήρα σε κάθε look.

How to style: Συνδύασέ το με total black σύνολα, με κρεμ πλεκτά ή ακόμα και με denim για ένα effortless chic αποτέλεσμα.

3. Faux Fur & Shearling: Η απόλυτη cozy πολυτέλεια

Τα 4 παλτό που θα φορεθούν παντού φέτος το χειμώνα

Η υφή είναι το παν φέτος! Τα οικολογικά γούνινα παλτό (faux fur) σε σοκολατί και κρεμ αποχρώσεις, αλλά και τα shearling/aviator jackets με επένδυση, είναι οι πρωταγωνιστές του street style. Ζεστά, χνουδωτά και εξαιρετικά κινηματογραφικά.

How to style: Ρίξε ένα σοκολατί γούνινο παλτό στους ώμους σου πάνω από ένα μινιμαλ φορέματα ή συνδύασε ένα shearling jacket με το αγαπημένο σου casual outfit.

4. Capes & Scarf Coats: Η δραματική επιστροφή

Τα 4 παλτό που θα φορεθούν παντού φέτος το χειμώνα

Οι κάπες και τα παλτό με ενσωματωμένα κασκόλ (scarf coats) είναι η πιο φρέσκια και σοφιστικέ τάση της σεζόν! Δίνουν αέρα παρισινής φινέτσας και μια αίσθηση ελευθερίας στις κινήσεις, ενώ παράλληλα δείχνουν απίστευτα chic.

How to style: Φόρεσέ τα με ψηλές μπότες πάνω από το γόνατο και δερμάτινα γάντια.

Editor's Tip: Φέτος η μόδα ζητάει τόλμη στις υφές και τις σιλουέτες! Επένδυσε σε ένα παλτό με σωστή εφαρμογή στους ώμους — είναι το κομμάτι που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη από το πρωί στο γραφείο μέχρι τη βραδινή σου έξοδο!

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