Το αντιανεμικό μπουφάν βγαίνει από το γυμναστήριο και κατακτά τη μόδα

Πέρα από τα όρια του athleisure γίνεται το πανωφόρι που αναβαθμίζει το στυλ

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Η φούστα είναι ίσως ο πιο ενδιαφέρων τρόπος να απομακρύνεις το αντιανεμικό από την αθλητική του ταυτότητα.

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Το αντιανεμικό μπουφάν αφήνει πίσω τον αυστηρά αθλητικό του χαρακτήρα και περνά στο καθημερινό styling. Oversized σχέδια, cropped μήκη, ψηλοί γιακάδες και χρωματικοί συνδυασμοί που παραπέμπουν στα ’90s ανανεώνουν το διαχρονικό τζάκετ και το φέρνουν στο επίκεντρο των φθινοπωρινών looks.

Το αντιανεμικό μπουφάν βγαίνει από το γυμναστήριο και κατακτά τη μόδα

Το είδαμε στο street style των χειμερινών fashion weeks και στα catwalks των πιο επιδραστικών fashion houses. Όπως στην πασαρέλα του οίκου Miu Miu όπου κυριάρχησε σε cropped γραμμές, με αναφορές στο utilitarian ντύσιμο, αλλά στον οίκο Loewe όπου οι Jack McCollough και Lazaro Hernandez προτίμησαν oversized σιλουέτες και έντονες αποχρώσεις.

Φούστα και μπότες: Οι 4 κομψοί συνδυασμοί του φθινοπωρινού στυλ

Φέτος, λοιπόν, το αντιανεμικό δεν συνδυάζεται μόνο με  φόρμα και αθλητικά παπούτσια. Αντίθετα, απομακρύνεται από το προφανές athleisure και φοριέται πάνω από μια θηλυκή φούστα, συνδυάζεται με tailored παντελόνια ή δίνει μια πιο χαλαρή διάσταση στο αγαπημένο σου τζιν.

Με leggings 

Το αντιανεμικό μπουφάν βγαίνει από το γυμναστήριο και κατακτά τη μόδα

Για μια σύγχρονη εκδοχή του athleisure, συνδύασε ένα oversized αντιανεμικό με μαύρα leggings και ένα απλό fitted top. Η αντίθεση ανάμεσα στον όγκο του jacket και στη στενή γραμμή του παντελονιού δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα σιλουέτα. Αντί για τα αναμενόμενα sneakers, δοκίμασε ένα ζευγάρι και δώσε στο outfit νέα κατεύθυνση.

Δείτε όλους τους casual και fashion συνδυασμούς του αντιανεμικού, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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