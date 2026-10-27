Αν δεν έχετε αρκετό χώρο για ξεχωριστές κατηγορίες, μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα ρούχα ανά είδος

Μια γεμάτη ντουλάπα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε πολλές επιλογές. Συχνά, το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπετε εύκολα τι διαθέτετε ή ξεχνάτε κομμάτια που βρίσκονται στο πίσω μέρος των ραφιών. Δείτε 10 απλά tips που θα σας βοηθήσουν να βάλετε τάξη και να δημιουργείτε πιο εύκολα τα καθημερινά σας σύνολα.

Ξεχωρίστε όσα φοράτε πραγματικά

Βγάλτε τα ρούχα σας και κρατήστε όσα σας εφαρμόζουν καλά και φοράτε συχνά. Όσα δεν χρησιμοποιείτε, μπορείτε να τα χαρίσετε, να τα πουλήσετε ή να τα αποθηκεύσετε ξεχωριστά, εφόσον υπάρχει λόγος να τα κρατήσετε.

Οργανώστε τα ρούχα ανά κατηγορία

Τοποθετήστε μαζί τις μπλούζες, τα παντελόνια, τις φούστες και τα φορέματα. Έτσι, θα βλέπετε αμέσως τις διαθέσιμες επιλογές σας χωρίς να ψάχνετε σε διαφορετικά σημεία.

Τακτοποιήστε τα ανά χρώμα

Μέσα σε κάθε κατηγορία, βάλτε τα ρούχα σε σειρά από τις πιο ανοιχτές προς τις πιο σκούρες αποχρώσεις. Η οπτική οργάνωση θα σας βοηθήσει να εντοπίζετε γρήγορα κομμάτια και να συνδυάζετε χρώματα.

Χρησιμοποιήστε ίδιες κρεμάστρες

Οι ομοιόμορφες, λεπτές κρεμάστρες εξοικονομούν χώρο και κάνουν την ντουλάπα να δείχνει πιο τακτοποιημένη. Κρεμάστε τα ρούχα με τρόπο που να μπορείτε να βλέπετε εύκολα κάθε κομμάτι.

Αξιοποιήστε τα κουτιά αποθήκευσης

Χρησιμοποιήστε κουτιά ή διαχωριστικά για εσώρουχα, κάλτσες, ζώνες και μικρά αξεσουάρ. Αν τα τοποθετήσετε σε συρτάρια, θα βρίσκετε ό,τι χρειάζεστε χωρίς να ανακατεύετε τα υπόλοιπα.

Κρατήστε τα αγαπημένα σας ρούχα σε πρώτο πλάνο

Τοποθετήστε στο ύψος των ματιών τα κομμάτια που φοράτε περισσότερο, ώστε να τα βρίσκετε εύκολα. Τα ρούχα που επιλέγετε σπάνια ή προορίζονται για ειδικές περιστάσεις μπορούν να μπουν σε λιγότερο προσβάσιμα σημεία.

Αλλάξτε θέση στα εποχιακά ρούχα

Αποθηκεύστε τα ρούχα που δεν χρειάζεστε αυτή την περίοδο σε καθαρά κουτιά ή υφασμάτινες θήκες. Έτσι, θα ελευθερώσετε χώρο για όσα φοράτε τώρα, χωρίς να χάνετε την πρόσβαση στα υπόλοιπα.

Οργανώστε τα ρούχα ανά περίσταση

Ξεχωρίστε τα ρούχα που φοράτε στη δουλειά από εκείνα που επιλέγετε για τις καθημερινές βόλτες, το γυμναστήριο ή τις επίσημες εξόδους. Αν δεν έχετε αρκετό χώρο για ξεχωριστές κατηγορίες, μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα ρούχα ανά είδος και να δημιουργήσετε έτοιμους συνδυασμούς για κάθε περίσταση.

Φωτογραφίστε τους αγαπημένους σας συνδυασμούς

Δημιουργήστε μερικά σύνολα για τη δουλειά, τις βόλτες και τις εξόδους σας και φωτογραφίστε τα με το κινητό σας. Έτσι, τις ημέρες που βιάζεστε, θα έχετε έτοιμες ιδέες χωρίς να χρειάζεται να δοκιμάζετε διαφορετικούς συνδυασμούς.

Κάντε έναν σύντομο έλεγχο κάθε εβδομάδα

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να επιστρέψετε τα ρούχα στη θέση τους, να οργανώσετε τα συρτάρια ή να εντοπίσετε όσα χρειάζονται σιδέρωμα. Η μικρή, τακτική συντήρηση θα σας βοηθήσει να διατηρείτε την τάξη χωρίς να χρειάζεται να οργανώνετε κάθε τόσο ολόκληρη την ντουλάπα.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy