Για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα, για τον ανδροκρατούμενο χώρο στον οποίο επέλεξε να εργάζεται, για το πώς είναι ως μαμά, καθώς και το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο μάσκετ μίλησε η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Όπως είπε η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία φέτος παρουσιάζει της αθλητικές ειδήσεις στο κανάλι της Βεργίνας, μίλησε για το πώς είναι για μία γυναίκα να εργάζεται σε έναν ως επί το πλείστον ανδροκρατούμενο χώρο, καθώς και για το πώς έχει ταυτιστεί το πρόσωπό της με το κανάλι του Mega, όπου εμφανιζόταν για 29 χρόνια (1991-2020).

Όπως είπε η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου: «Ουσιαστικά ήταν καθημερινή η παρουσία μου για τον άλφα ή βήτα λόγο, οπότε αυτό έχει μείνει στο μυαλό των τηλεθεατών».

Ζέτα Θεοδωρακοπούλου: «Ποτέ μέσω του φύλου μου δε διεκδίκησα ένα ρεπορτάζ»

Για το εάν αντιμετώπισε δυσκολίες μπαίνοντας σε έναν χώρο που κατά βάση ήταν ανδροκρατούμενος και αν ήρθε αντιμέτωπη με δυσκολίες, η γνωστή δημοσιογράφος τόνισε ότι: «Δεν αντιμετώπισα δυσκολίες, διότι εξ αρχής οι τάσεις μου και οι προθέσεις μου ήταν τέτοιες που δεν άφησαν κανένα περιθώριο για να επικριθώ ή να αμφισβητηθώ. Δούλεψα ως άντρας, μην αφήνοντας περιθώριο να μιλήσουν για μένα υπό το πρίσμα ότι η "Ζέτα δεν κάνει αυτό, διότι είναι κορίτσι". "Δεν πάει στα γήπεδα γιατί φοβάται". "Δεν πάει σε νυχτερινό θέμα γιατί ανησυχεί". Ποτέ μέσω του φίλου μου δεν διεκδίκησα ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι πιο ελαφρύ και πιο, πώς να πω, όχι τόσο "βαρύ"».

«Ήρθε μία πρόταση για ψυχαγωγική εκπομπή, τύπου Survivor, την οποία απέρριψα»

Για τη δημοσιότητα και για το εάν της έχει γίνει κάποια πρόταση για ψυχαγωγική εκπομπή, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου δήλωσε ότι: «Μου είχε γίνει μια πρόταση για μια ψυχαγωγική εκπομπή τύπου Survivor, την οποία και απέρριψα βέβαια, γιατί είναι τέτοιο το ποιόν μου που εάν δε σχετίχομαι με το αντικείμενο, δεν το αναλαμβάνω. Δεν μπορώ να βρεθώ σε έναν χώρο, ο οποίος είναι εντελώς άσχετος με αυτό που κάνω».

Όσον αφορά στη δημοσιότητα, η γνωστή δημοσιογράφος τόνισε ότι: «Όταν είναι κάποιος που με αναγνωρίζει, αλλά δεν είναι σίγουρος κιόλας ότι είμαι αυτή και μου λέει, "πού σας ξέρω, πού σας ξέρω", τους απαντώ "ιδέα σας είναι". Όταν με ρωτούν "πού εργάζεστε", λέω "είμαι τραυματέας". Τα παιδιά μου δεν πρέπει να με έχουν δει ποτέ στην τηλεόραση».

Για το πώς είναι ως μαμά, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου είπε ότι: «Δεν ξέρω αν είμαι γλυκιά, πάντως είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος».

Τέλος για το σκάνδαλο γύρω από τα στημένα παιχνίδα στο μπάσκετ, η γνωστή αθλητική δημοσιογράφος σχολίασε ότι: «Πραγματικά δημιουργούν μια ακόμη αίσθηση απογοήτευσης, όπως και πολλές άλλες αισθήσεις απογοήτευσης για τον αθλητισμό. Οπότε, ναι, τα αντιμετωπίζουμε και αυτά όπως αντιμετωπίζουμε και όλα τα κακά, τα στραβά, τα κακοήθη στην κοινωνία μας. Είμαστε υποψιασμένοι για τα πάντα, δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Πλέον ό,τι και να ακούσω, ό,τι και να μάθω, δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση».

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