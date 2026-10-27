Ζέτα Θεοδωρακοπούλου: «Ποτέ μέσω του φύλου μου δε διεκδίκησα ένα ρεπορτάζ»

Η μητρότητα και το νέο επαγγελματικό της εγχείρημα στην τηλεόραση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.26 , 14:00 Η παγίδα της διαλειμματικής νηστείας για το γυναικείο σώμα
27.10.26 , 13:47 Ζήνα Κουτσελίνη: Ζήτησε συγγνώμη στη Μαρία Αντωνά - «Σε στεναχώρησα»
27.10.26 , 13:35 Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
27.10.26 , 13:32 Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»
27.10.26 , 13:00 Η Μαντάμ Σούρα είδε στο μέλλον μας… 2 iPhone Duo!
27.10.26 , 12:59 «Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»
27.10.26 , 12:43 Ζέτα Θεοδωρακοπούλου: «Ποτέ μέσω του φύλου μου δε διεκδίκησα ένα ρεπορτάζ»
27.10.26 , 12:41 Αλλάζει πρόσωπο η Oxford Street: Κλείνει για τα αυτοκίνητα
27.10.26 , 12:26 Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble
27.10.26 , 12:20 Λάρισα: Τρένο περνά σιδηροδρομική διάβαση με τη μπάρα ανεβασμένη - Βίντεο
27.10.26 , 12:06 Ξέρεις τι είναι το tantouring;,το κόλπο για φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο;
27.10.26 , 12:02 GNTM: «Στεναχωρήθηκα, αλλά προχωράμε», είπε η Παναγιώτα που αποχώρησε
27.10.26 , 12:00 10 tips για να οργανώσετε την ντουλάπα σας και να βρίσκετε τι να φορέσετε
27.10.26 , 11:57 Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις
27.10.26 , 11:44 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αιτία θανάτου του είναι η «φαρμακευτική δηλητηρίαση»
Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αιτία θανάτου του είναι η «φαρμακευτική δηλητηρίαση»
Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο
«Έληξε το συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1, δεν ήθελα να συνεχίσουμε»
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
«Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»
Διονύσης Φερεντίνος: Έρευνα του ΕΚΑΒ για καθυστέρηση του ασθενοφόρου
Market Pass 2026: Έως 1.000 ευρώ στην πρώτη πληρωμή - Πότε θα δοθούν
Άννα Βίσση - Δήμητρα Κούστα: Chic εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο στο Μαρόκο
Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου μίλησε για την εμπειρία της σε ανδροκρατούμενο χώρο, τονίζοντας ότι ποτέ δεν χρησιμοποίησε το φύλο της για να διεκδικήσει ρεπορτάζ.
  • Αρνήθηκε πρόταση για ψυχαγωγική εκπομπή τύπου Survivor, επισημαίνοντας ότι δεν αναλαμβάνει έργα εκτός του αντικειμένου της.
  • Δηλώνει ότι δεν θέλει τα παιδιά της να την βλέπουν στην τηλεόραση και αυτοχαρακτηρίζεται αισιόδοξη ως μητέρα.
  • Σχολίασε το σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ, εκφράζοντας απογοήτευση για την κατάσταση του αθλητισμού.

Για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα, για τον ανδροκρατούμενο χώρο στον οποίο επέλεξε να εργάζεται, για το πώς είναι ως μαμά, καθώς και το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο μάσκετ μίλησε η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Basketgate: O Παναγιώτης Φασούλας καταγγέλλει κύκλωμα διαιτητών

 

 

Όπως είπε η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία φέτος παρουσιάζει της αθλητικές ειδήσεις στο κανάλι της Βεργίνας, μίλησε για το πώς είναι για μία γυναίκα να εργάζεται σε έναν ως επί το πλείστον ανδροκρατούμενο χώρο, καθώς και για το πώς έχει ταυτιστεί το πρόσωπό της με το κανάλι του Mega, όπου εμφανιζόταν για 29 χρόνια (1991-2020).

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω»

Όπως είπε η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου: «Ουσιαστικά ήταν καθημερινή η παρουσία μου για τον άλφα ή βήτα λόγο, οπότε αυτό έχει μείνει στο μυαλό των τηλεθεατών».

Ζέτα Θεοδωρακοπούλου: «Ποτέ μέσω του φύλου μου δε διεκδίκησα ένα ρεπορτάζ»

Ζέτα Θεοδωρακοπούλου: «Ποτέ μέσω του φύλου μου δε διεκδίκησα ένα ρεπορτάζ»

Για το εάν αντιμετώπισε δυσκολίες μπαίνοντας σε έναν χώρο που κατά βάση ήταν ανδροκρατούμενος και αν ήρθε αντιμέτωπη με δυσκολίες, η γνωστή δημοσιογράφος τόνισε ότι: «Δεν αντιμετώπισα δυσκολίες, διότι εξ αρχής οι τάσεις μου και οι προθέσεις μου ήταν τέτοιες που δεν άφησαν κανένα περιθώριο για να επικριθώ ή να αμφισβητηθώ. Δούλεψα ως άντρας, μην αφήνοντας περιθώριο να μιλήσουν για μένα υπό το πρίσμα ότι η "Ζέτα δεν κάνει αυτό, διότι είναι κορίτσι". "Δεν πάει στα γήπεδα γιατί φοβάται". "Δεν πάει σε νυχτερινό θέμα γιατί ανησυχεί". Ποτέ μέσω του φίλου μου δεν διεκδίκησα ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι πιο ελαφρύ και πιο, πώς να πω, όχι τόσο "βαρύ"».

 

 

«Ήρθε μία πρόταση για ψυχαγωγική εκπομπή, τύπου Survivor, την οποία απέρριψα»

Για τη δημοσιότητα και για το εάν της έχει γίνει κάποια πρόταση για ψυχαγωγική εκπομπή, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου δήλωσε ότι: «Μου είχε γίνει μια πρόταση για μια ψυχαγωγική εκπομπή τύπου Survivor, την οποία και απέρριψα βέβαια, γιατί είναι τέτοιο το ποιόν μου που εάν δε σχετίχομαι με το αντικείμενο, δεν το αναλαμβάνω. Δεν μπορώ να βρεθώ σε έναν χώρο, ο οποίος είναι εντελώς άσχετος με αυτό που κάνω».

Όσον αφορά στη δημοσιότητα, η γνωστή δημοσιογράφος τόνισε ότι: «Όταν είναι κάποιος που με αναγνωρίζει, αλλά δεν είναι σίγουρος κιόλας ότι είμαι αυτή και μου λέει, "πού σας ξέρω, πού σας ξέρω", τους απαντώ "ιδέα σας είναι". Όταν με ρωτούν "πού εργάζεστε", λέω "είμαι τραυματέας". Τα παιδιά μου δεν πρέπει να με έχουν δει ποτέ στην τηλεόραση».

Για το πώς είναι ως μαμά, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου είπε ότι: «Δεν ξέρω αν είμαι γλυκιά, πάντως είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος».

Ζέτα Θεοδωρακοπούλου: «Ποτέ μέσω του φύλου μου δε διεκδίκησα ένα ρεπορτάζ»

Τέλος για το σκάνδαλο γύρω από τα στημένα παιχνίδα στο μπάσκετ, η γνωστή αθλητική δημοσιογράφος σχολίασε ότι: «Πραγματικά δημιουργούν μια ακόμη αίσθηση απογοήτευσης, όπως και πολλές άλλες αισθήσεις απογοήτευσης για τον αθλητισμό. Οπότε, ναι, τα αντιμετωπίζουμε και αυτά όπως αντιμετωπίζουμε και όλα τα κακά, τα στραβά, τα κακοήθη στην κοινωνία μας. Είμαστε υποψιασμένοι για τα πάντα, δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Πλέον ό,τι και να ακούσω, ό,τι και να μάθω, δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση».

Δείτε την εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φοίβος Παπαδάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»
Μελέτης Ηλίας: Στη δύσκολη στιγμή πρέπει να κάνεις Πίσω
Celebrities & Gossip Νεα
Μελέτης Ηλίας: «Στη δύσκολη στιγμή πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω»
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο
Δήμου: Το θέατρο, Το Μπαμπά Σ'αγαπώ & Η Συμβουλή Τουμασάτου
Celebrities & Gossip Νεα
Ναταλία Δήμου: Το θέατρο, το «Μπαμπά Σ'αγαπώ» και η συμβουλή της Τουμασάτου
Άννα Βίσση
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση - Δήμητρα Κούστα: Chic εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο στο Μαρόκο
Σάσα Μπάστα
Celebrities & Gossip Νεα
Σάσα Μπάστα: Η δεύτερη εγκυμοσύνη και τα δύσκολα παιδικά χρόνια
Φερεντίνος: Έρευνα ΕΚΑΒ για την καθυστέρηση του ασθενοφόρου
Celebrities & Gossip Νεα
Διονύσης Φερεντίνος: Έρευνα του ΕΚΑΒ για καθυστέρηση του ασθενοφόρου
Γουόλτερ Κένινγκ: Πέθανε O «Τσέκοφ» Tου Star Trek
Celebrities & Gossip Νεα
Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο «Τσέκοφ» του Σταρ Τρεκ, Γουόλτερ Κένινγκ
Λίλα Μπακλέση
Celebrities & Gossip Νεα
Λίλα Μπακλέση: «Λιώνει» στην αγκαλιά του μικρού της πρίγκιπα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top