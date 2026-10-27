«Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»

«Δεν έχει σημασία αν είναι η μόνη σου επιλογή, αλλά να έχεις επιλογή»

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Τη νέα τηλεοπτική σελίδα που ανοίγει η Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1, αλλά και το παρασκήνιο της επιστροφής της στο κανάλι, σχολίασαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι επιλογές της παρουσιάστριας μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το MEGA, καθώς και οι προτάσεις που φέρεται να δέχτηκε πριν επιστρέψει στο τηλεοπτικό της «σπίτι».

Δες την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι απόψεις διχάστηκαν σχετικά με το αν η Φαίη Σκορδά είχε πραγματικά εναλλακτικές επιλογές ή αν η επιστροφή της στον ΑΝΤ1 ήταν η πιο ρεαλιστική λύση, με βάση τα δεδομένα της συγκεκριμένης τηλεοπτικής σεζόν.

Σχολιάστηκε φυσικά, και η ατάκα της Τίνας Μεσσαροπούλου στο Happy Day: «Η Φαίη πήγε στον ΑΝΤ1 επειδή ξέρει το μαγαζί ή επειδή δεν είχε άλλη επιλογή;».

«Είχε και άλλη επιλογή» - Η πρόταση του MEGA που δεν αποδέχτηκε

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αποκάλυψη που έκανε στον αέρα της εκπομπής ο Γρηγόρης Γκουντάρας, σύμφωνα με τον οποίο όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Φαίης Σκορδά με το MEGA για το «Buongiorno», της προτάθηκε να αναλάβει κάτι διαφορετικό, ωστόσο εκείνη δε δέχτηκε.

«Όταν τελείωσε η συνεργασία με το Mega,  το κανάλι τής πρότεινε να κάνει και κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης.

Στη συνέχεια, έγινε αναφορά και στην επικοινωνία που είχε η παρουσιάστρια με τον ΑΝΤ1,το παλιό της «σπίτι». «Μήπως ήρθε η ώρα να επιστρέψεις στο σπίτι σου;», ήταν η φράση που, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, ακούστηκε κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσιάστηκε ως μια κίνηση που έδωσε στη Φαίη Σκορδά τη δυνατότητα να επιστρέψει σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον το οποίο γνωρίζει καλά, έχοντας εργαστεί εκεί για αρκετά χρόνια.

«Δεν έχει σημασία αν είναι η μόνη σου επιλογή, αλλά να έχεις επιλογή», είπε τότε η Ζήνα Κουτσελίνη, τονίζοντας ότι ακόμη και μία διαθέσιμη επαγγελματική πρόταση αποτελεί επιλογή για έναν εργαζόμενο.

Από την άλλη πλευρά, επισημάνθηκε ότι, με τις τηλεοπτικές ζώνες να έχουν ήδη διαμορφωθεί και τον Γιώργο Λιάγκα να έχει υπογράψει για τη συνέχιση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1, οι διαθέσιμες εναλλακτικές για τη Φαίη Σκορδά ήταν συγκεκριμένες.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στις επιδόσεις της παρουσιάστριας κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο MEGA. Όπως υποστήριξε η Ζήνα Κουτσελίνη, η Φαίη Σκορδά είχε δύο ιδιαίτερα καλές τηλεοπτικές χρονιές, κατακτώντας την πρώτη θέση τη μία σεζόν και τη δεύτερη την επόμενη.

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ΜEGA
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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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