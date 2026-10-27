Η Ζήνα Κουτσελίνη ζήτησε συγγνώμη στη Μαρία Αντωνά, αναφορικά με τον σχολιασμό της για τη νέα εκπομπή του MEGA, «Non Stop», στην οποία συμμετέχει. Μετά την αντίδραση της ραδιοφωνικής παραγωγού, η παρουσιάστρια του Star επανήλθε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Η συζήτηση ξεκίνησε από την κριτική που άσκησε η Ζήνα Κουτσελίνη στη νέα τηλεοπτική παρέα του MEGA, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις της για τον τρόπο με τον οποίο είναι στημένη η εκπομπή και για τον αριθμό των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή.

«Δεν μπορώ να το δω με τίποτα, γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο. Ένα μίνι, δύο άντρες και ενημέρωση», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια αυτά φαίνεται να στεναχώρησαν τη Μαρία Αντωνά, η οποία απάντησε δημόσια.

Η συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη στη Μαρία Αντωνά

Λίγο πριν ολοκληρώσει την εκπομπή της, η Ζήνα Κουτσελίνη θέλησε να απαντήσει σε όσα ακούστηκαν, αποκαλύπτοντας ότι είχε ήδη στείλει προσωπικό μήνυμα στη Μαρία Αντωνά.

«Εγώ θέλω να κλείσω τη σημερινή μέρα γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή και θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου, αλλά από την καρδιά μου, βαθιά από την καρδιά μου, ό,τι είπα σε σχέση με τη Μαρία Αντωνά, το εξήγησα σε εκείνη με προσωπικό μήνυμα. Τις διαφορές δεν τις λύνουμε δημόσια. Και είμαι ένας άνθρωπος που αυτό που έχω να το πω το λέω για τον άνθρωπο στον οποίο και αναφέρομαι. Δε χτυπάω μέσα απ’ αυτόν έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό το λέω για τον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί πραγματικά, Γιώργο μου, επαγγελματικά σε εκτιμώ απεριόριστα. Μπορεί να διαφωνήσαμε, αλλά αυτή η διαφωνία μάς έκανε να έχουμε μια διάδραση συγκεκριμένη. Πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό», ανέφερε αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη.

«Στη Μαρία έστειλα προσωπικό μήνυμα από το πρώτο λεπτό. Δεν την αναζήτησα σε τηλέφωνα γιατί της είπα ότι όπως το πήρε έχει δίκιο. Εγώ όμως ήθελα να πω το τηλεοπτικό στρίμωγμα το οποίο και βλέπω. Περισσότερα δε θα πω. Ό,τι έχω να πω θα το πω στον άνθρωπο για τον οποίο και αναφέρθηκα. Και από κει και πέρα, εάν και εκείνη επιθυμεί, είμαι έτοιμη για έναν δημόσιο διάλογο.

Την έχω υπερασπιστεί από το πρώτο λεπτό όταν έγινε και αυτό με τη Δρούτσα. Στη φετινή σεζόν την υπερασπίστηκα άλλες τρεις φορές. Άρα δεν έχω κανένα ζήτημα μαζί της και μάλιστα στο παρελθόν έχω μιλήσει για εκείνη σε ανθρώπους που έχουμε κοινή πορεία και της έχουν μεταφερθεί και με έχει πάρει τηλέφωνο για να με ευχαριστήσει. Ξέρει λοιπόν ότι δεν έχω κανένα προηγούμενο μαζί της», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Κλείνοντας, η Ζήνα Κουτσελίνη απευθύνθηκε προσωπικά στη Μαρία Αντωνά, ζητώντας της συγγνώμη και προτείνοντάς της να συναντηθούν για να της εξηγήσει τι εννοούσε.

«Μαράκι, γιατί ένιωσα ότι σε στεναχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη. Στο έγραψα και σε προσωπικό μήνυμα. Δεν ήθελα τίποτα από αυτό. Για άλλο πράγμα μιλούσα και μιλούσα ως στέλεχος. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να πιούμε έναν καφέ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν ''ένα μίνι και δύο σακάκια''», είπε χαρακτηριστικά.