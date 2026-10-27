Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο

«Είναι η γνωστή μάχη που έχει με το αναπνευστικό του»

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Στο νοσοκομείο με πρόβλημα στο αναπνευστικό / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πήρε εξιτήριο από ιδιωτικό θεραπευτήριο και είναι πλέον στο σπίτι του.
  • Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τον μάνατζέρ του.
  • Αντιμετωπίζει χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όπως Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
  • Προτού νοσηλευτεί, είχε ακυρώσει τις καλοκαιρινές του συναυλίες λόγω πνευμονίας.
  • Θα εκδώσει δελτίο τύπου ή ανάρτηση για να καθησυχάσει το κοινό του.

Εξιτήριο πήρε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο σπίτι του, έπειτα από τη νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Ο γνωστός τραγουδιστής επέστρεψε στη σύζυγό του Ελένη Ράντου και την κόρη τους, Νικολέτα, οι οποίες δεν έφυγαν λεπτό από το πλευρό του τις ημέρες που εκείνος νοσηλευόταν.

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Η Ελένη Ράντου με το σύζυγό της Βασίλη Παπακωνσταντίνου / Φωτογραφία: NDP

Η Ελένη Ράντου με το σύζυγό της Βασίλη Παπακωνσταντίνου / Φωτογραφία: NDP

Όπως αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, πριν το εξιτήριό του, στην εκπομπή Happy Day, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Όπως ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Είναι καλά στην υγεία του, όντως είναι στο νοσοκομείο, Να πούμε λοιπόν ότι ο Αντώνης Διαμαντάκης μίλησε με τον μάνατζερ του, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι είναι καλά στην υγεία του. Όντως είναι στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα υγείας καινούριο, είναι αυτή τη γνωστή μάχη που έχει με το αναπνευστικό του, έχει ένα θέμα που τον ταλαιπωρεί. Το καλοκαίρι ανέβαλε τις συναυλίες του και νοσηλεύτηκε ξανά στο νοσοκομείο για το γνωστό λόγο με το αναπνευστικό του πρόβλημα. Να σας πω ότι είναι καλά και ότι εντός της ημέρας θα βγάλει ένα δελτίο τύπου. Ή θα γράψει μια ανάρτηση στα social του για να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι είναι καλά και να καθησυχάσει το κοινό του. Εμείς τον αγαπάμε πολύ και του ευχόμαστε σιδερένιος και περαστικά».

Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο

Yπενθυμίζουμε, ότι ο γνωστός τραγουδιστής με μία ανάρτησή του πριν από περίπου δύο μήνες, είχε ενημέρωσει τους θαυμαστές του για την ακύρωση όλων των εμφανίσεών του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, μία επίπονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δε μου επιτρέπει να συνεχίζω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών μου συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Βασίλης».

 

Πριν από λίγες ημέρες, ο στενός φίλος και επί χρόνια συνεργάτης του, Γιάννης Ζουγανέλης, δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή «For You»  ότι ο γνωστός τραγουδιστής αντιμετωπίζει Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: «Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδερφικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», είχε αναφέρει χαρκατηριστικά.

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