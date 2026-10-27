Ισραήλ: Άνοιξαν οι κάλπες για τις πρώτες εκλογές μετά την επίθεση της Χαμάς

7,2 εκατ. Ισραηλινοί θα επιλέξουν ανάμεσα σε Νετανιάχου και Άιζενκοτ

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Ισραηλινοί ψηφίζουν στις πρώτες εκλογές μετά την επίθεση της Χαμάς, με 7,3 εκατομμύρια ψηφοφόρους.
  • Οι εκλογές θεωρούνται δημοψήφισμα για τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του.
  • Αναμένονται υψηλά ποσοστά συμμετοχής, με κινητοποίηση της αραβικής μειονότητας.
  • Η εκλογική αναμέτρηση είναι ακραία πολωμένη, με τον Νετανιάχου να προβάλλει την ασφάλεια ως κεντρικό θέμα.
  • Η αντιπολίτευση υπό τον Άιζενκοτ υπόσχεται να αποδώσει ευθύνες για τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην επίθεση.

Οι Ισραηλινοί άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν στις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι οποίες έχουν την όψη δημοψηφίσματος για τα πεπραγμένα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Περίπου 7,3 εκατομμύρια Ισραηλινοί καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες μέχρι τις 22:00.

«Απόλυτη στήριξη» Τραμπ στον Νετανιάχου ενόψει εκλογών στο Ισραήλ

Οι εκλογές διεξάγονται με φόντο τις διεθνείς εντεινόμενες επικρίσεις για τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τη βία των εποίκων και την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη επί των ημερών της πιο δεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ.

Εκλογές σήμερα στο Ισράηλ

Εκλογές σήμερα στο Ισράηλ

Η ψηφοφορία και το αποτέλεσμά της θα παρακολουθηθεί στενά και στο εξωτερικό, καθώς ο κ. Νετανιάχου πολλαπλασιάζει ξανά τις απειλές εναντίον του Ιράν εγείροντας κίνδυνο επιδείνωσης του περιφερειακού πολέμου που είχε ήδη σοβαρές συνέπειες σε όλο τον κόσμο.

7 Οκτωβρίου 2023: Η μέρα που άλλαξε Ισραήλ και Γάζα

Κατά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η συμμαχία δεξιάς - άκρας δεξιάς υπό τον κ. Νετανιάχου και η κυριότερη συμμαχία της αντιπολίτευσης υπό τον άλλοτε επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ, θα δώσουν μάχη ως το νήμα. Καμιά από τις δυο πλευρές πάντως δεν μοιάζει να οδεύει να εξασφαλίσει πλειοψηφία - 61 έδρες - στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, κάτι που αναγγέλλεται μακρές ζυμώσεις μετά την ψηφοφορία.

Η Ουριέλ Μπράντλερ, που εργάζεται στον τομέα των ακινήτων στην Ιερουσαλήμ, δηλώνει «πολύ, πολύ στρεσαρισμένη». Οι σημερινές συγκαταλέγονται «στις πιο σημαντικές εκλογές της ιστορίας» του Ισραήλ, κρίνει η 58χρονη, η οποία εύχεται «αλλαγή προς το καλύτερο σε όλα τα επίπεδα».

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Μέσα ενημέρωσης αναμένουν επίπεδο συμμετοχής ρεκόρ, με δεδομένη τη βαρύτητα της ψηφοφορίας.

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί του εξωτερικού επέστρεψαν στη χώρα για να ψηφίσουν, ενώ η ισραηλινή αραβική μειονότητα, που αποτελεί το 20% του πληθυσμού κι αισθάνεται ότι υφίσταται διακρίσεις όσο ποτέ, μοιάζει κινητοποιημένη κι αποφασισμένη να δείξει την πόρτα της εξόδου στη σημερινή κυβέρνηση.

Ισραήλ: Ακραία πόλωση στην κοινωνία

Το πόσο ακραία είναι η πόλωση στην ισραηλινή κοινωνία μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 δείχνει το ότι και οι δυο αντίπαλες συμμαχίες παρουσιάζουν την εκλογική αναμέτρηση ως υπαρξιακής σημασίας. Για διαφορετικούς λόγους, φυσικά.

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, 77 ετών, προσπαθεί να πείσει ότι μόνον ο ίδιος μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ, παρά την αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου 2023, προβάλλοντας τα πλήγματα που κατάφερε στη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ θεωρείται ότι θα κριθεί στο νήμα

Η εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ θεωρείται ότι θα κριθεί στο νήμα

Υπόσχεται ακόμη, αν παραμείνει στην εξουσία, να «τελειώσει τη δουλειά» στο Ιράν.

Την ίδια στιγμή, οι υπουργοί του που ανήκουν στην άκρα δεξιά, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ κι Μπεζαλέλ Σμότριτς, έχουν παρουσιάσει σχέδια για να εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η Ζιπόρα Μπένετ, 85χρονη συνταξιούχος, κάτοικος Ιερουσαλήμ, δηλώνει ότι θα ψηφίσει τον κ. Νετανιάχου, διότι «δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες» και ακόμη έχει «την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ξανά αυτή την εβδομάδα την υποστήριξή του στο εγχείρημα του Μπενιαμίν Νετανιάχου να διατηρηθεί στην εξουσία.

Για τους αντιπάλους του πρωθυπουργού, αυτή η εκλογική διαδικασία παρουσιάζεται ως αποφασιστικής σημασίας για να σωθεί η ισραηλινή δημοκρατία, καθώς ο κ. Νετανιάχου, αντιμέτωπος με δίκες για υποθέσεις διαφθοράς, δεν παύει να επιτίθεται στη δικαστική εξουσία.

Ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο κ. Άιζενκοτ, διεξήγαγε πιο χαμηλών τόνων προεκλογική εκστρατεία από τον απερχόμενο πρωθυπουργό, θέλοντας να παρουσιάσει εικόνα σοβαρότητας, κι υπόσχεται να «ενώσει ξανά όλους τους Ισραηλινούς».

Η συμμαχία του, στην οποία είναι ενταγμένοι οι πρώην πρωθυπουργοί Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ, καθώς και βετεράνοι της ισραηλινής πολιτικής αρένας όπως ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν και ο Γιαΐρ Γκολάν, υπόσχεται ακόμη να ιδρύσει επιτροπή έρευνας ώστε να αποδοθούν ευθύνες για τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Ορ Χόρνινγκ, 39χρονος εργαζόμενος στον τομέα της τεχνολογίας στο Τελ Αβίβ, ελπίζει η χώρα να γυρίσει τη σελίδα «των πολέμων, των τρομοκρατικών επιθέσεων, όλων αυτών των τραυμάτων, του μεγαλύτερου σκανδάλου ασφαλείας στην ιστορία του Ισραήλ», όπως βλέπει την επίθεση της Χαμάς που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αξίζουμε να έχουμε μια χώρα την οποία (...) δεν απεχθάνεται όλος ο κόσμος κι η οποία φροντίζει τους πολίτες της». Κάτι «που δεν συμβαίνει σήμερα», λέει.

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ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
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