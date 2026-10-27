Σε μεγάλη αβεβαιότητα βρίσκονται οι εργαζόμενοι της Pizza Fan και του Χωριάτικο, με το υπουργείο Εργασίας να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να διαβεβαιώνει ότι θα στηρίξει όσους ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια της εργασίας τους.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε μιλώντας στο Mega στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ ξεκαθάρισε ότι, όσο οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές, οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές. «Το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους εργαζομένους, θα τους στηρίξει με όλες μας τις δυνάμεις», δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Pizza Fan: Τα τρία σενάρια για την επόμενη ημέρα

Τρία είναι τα ενδεχόμενα που, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, διαμορφώνονται για το μέλλον της επιχείρησης και των εργαζομένων.

1. Συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης

Το πρώτο σενάριο αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας, ενδεχομένως με αλλαγές στη διοίκηση και στη διαχείρισή της.

2. Εξαγορά της επιχείρησης

Το δεύτερο ενδεχόμενο αφορά πιθανή εξαγορά από επενδυτή. Η υπουργός ανέφερε ότι ακούγονται σχετικά σενάρια, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την ύπαρξη συγκεκριμένης συμφωνίας. Όπως διευκρίνισε, το ζήτημα αφορά τις επαφές μεταξύ των εκπροσώπων της εταιρείας και ενδεχόμενων επενδυτών.

3. Κλείσιμο της επιχείρησης

Το τρίτο σενάριο είναι το ενδεχόμενο να κλείσει η επιχείρηση, εξέλιξη που θα είχε άμεσες συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η υπουργός διαβεβαίωσε ότι η πολιτεία θα παρέμβει για τη στήριξη των εργαζομένων, με άμεση ενεργοποίηση του επιδόματος ανεργίας, όπως ανέφερε.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι, μέχρι να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις, η υποχρέωση καταβολής των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών εξακολουθεί να βαρύνει τον εργοδότη.

Pizza Fan: Στο επίκεντρο οι 2.500 εργαζόμενοι

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, η Pizza Fan απασχολούσε περίπου 553 εργαζομένους, ενώ ο συνολικός αριθμός όσων ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εξελίξεις μπορεί να φτάνει τους 2.500. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, αναμένονται τα απαραίτητα στοιχεία για την επιβεβαίωση του συνολικού αριθμού. Η υπουργός σημείωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν διοικητική εντολή για κλείσιμο της επιχείρησης.

Η Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι η διατήρηση των ενεργών συμβάσεων συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την εργοδοσία, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση. Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η εταιρεία οφείλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους και στα ασφαλιστικά ταμεία. «Αυτή η επιχείρηση έχει μια υποχρέωση με βάση την εργατική νομοθεσία να πληρώσει. Να καταβάλει δηλαδή τις απολαβές των εργαζομένων, τις ασφαλιστικές εισφορές».

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, επισημαίνοντας ότι έχει προβλεφθεί εξαίρεση για τα ποσά που αφορούν τη μισθοδοσία. Όπως είπε, η εξαίρεση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί, εφόσον το επιλέξει και πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Δικηγόρος εργαζομένων Pizza Fan: «Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν»

Στο σημείο μηδέν βρίσκεται η υπόθεση της Pizza Fan, σύμφωνα με τον δικηγόρο των εργαζομένων, Αλέξανδρο Παπαστεργίου, ο οποίος υποστηρίζει ότι η κατάσχεση του λογισμικού παραγγελιών έχει ουσιαστικά παραλύσει τη λειτουργία της επιχείρησης.

Ο ίδιος αμφισβητεί την εικόνα περί φοροδιαφυγής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, επικαλούμενος ποσό 1,8 εκατ. ευρώ που αφορά, όπως ανέφερε, το σύνολο των καταστημάτων. Παράλληλα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο προσωρινής αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη, ενώ τονίζει ότι η αναστολή λειτουργίας προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στους 2.500 εργαζομένους, αλλά και στους προμηθευτές. «Όλα πρέπει να ελεγχθούν και όλα πρέπει να πληρωθούν», υπογράμμισε.

Pizza Fan: Το βαρύ κατηγορητήριο

Στην υπόθεση της Pizza Fan, η Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος των 23 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και της ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τι ισχύει για τους εργαζομένους στο Χωριάτικο

Ανάλογη είναι η εικόνα που περιέγραψε η Νίκη Κεραμέως και για τους εργαζομένους στο Χωριάτικο.

Όπως ανέφερε, ούτε στην περίπτωση αυτή προκύπτει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, διοικητική εντολή για κλείσιμο ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, όπως διευκρίνισε, οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές και εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις για την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την τύχη των επιχειρήσεων. Μέχρι να ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις, το υπουργείο Εργασίας δηλώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με την καταβολή των δεδουλευμένων και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο.

