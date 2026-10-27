GNTM: Γιώργος ή Παναγιώτα; Ποιο μοντέλο είχε τη χειρότερη φωτογραφία;

Ξέσπασε σε κλάματα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.26 , 00:15 GNTM: Γιώργος ή Παναγιώτα; Ποιο μοντέλο είχε τη χειρότερη φωτογραφία;
27.10.26 , 00:05 GNTM 7: Ακύλλας ή Γιάννης πήρε την καλύτερη φωτογραφία και τα 1.000 ευρώ;
26.10.26 , 23:45 GNTM 7: Κόντρα των κριτών για τη φωτογραφία του Χρύσανθου!
26.10.26 , 23:30 GNTM: «Τι είναι αυτή η πόζα;» - Η σκληρή κριτική στον Γιώργο
26.10.26 , 23:18 Λίλα Μπακλέση: «Λιώνει» στην αγκαλιά του μικρού της πρίγκιπα
26.10.26 , 22:52 Το Λιμενικό Σώμα Αποκτά 7 Νέα Ταχύπλοα Τύπου Magnar
26.10.26 , 22:47 Pizza Fan: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» τους εμπλεκόμενους
26.10.26 , 22:45 Μαίρη Σταυρακέλλη: Ατύχημα για την ηθοποιό - Η ανάρτησή της
26.10.26 , 22:45 GNTM: Η Anastazja άλλαξε δωμάτιο αφήνοντας αιχμές για τη Σταυρούλα Χ.
26.10.26 , 22:27 Δημήτρης Ήμελλος: Μέχρι που να ανταμώσουμε ξανά θα σε γιορτάζουμε
26.10.26 , 22:15 GNTM 7: Ο Jean διέλυσε το σετ: «Δεν ξέρω γιατί έχω τόσα νεύρα!»
26.10.26 , 22:14 Τουρκολιβυκό: Κοινή δήλωση καταδίκης του από ΗΑΕ-Μπαχρέιν-Αίγυπτο-Κύπρο
26.10.26 , 22:14 Pirelli: «Πολύ σκληρός για να χάσει» ο Antonelli στο Όστιν
26.10.26 , 22:07 Χωριάτικο: Βαριές ποινικές διώξεις για 9 κακουργήματα στους 59 συλληφθέντες
26.10.26 , 21:52 Νέα Πέραμος: Φωτιά σε φανοποιείο -Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
«Έληξε το συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1, δεν ήθελα να συνεχίσουμε»
GNTM: Γιώργος ή Παναγιώτα; Ποιο μοντέλο είχε τη χειρότερη φωτογραφία;
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
GNTM 7: Ακύλλας ή Γιάννης πήρε την καλύτερη φωτογραφία και τα 1.000 ευρώ;
Μπήλιου: Εβδομαδιαίες προβλέψεις με την Πανσέληνο & τα «πυρά» του Πλούτωνα
Τζένη Θεωνά: Διασκέδαση και χορός στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη
Οι τρεις κόρες του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
Καιρός: Σε Red Code 9 περιοχές - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
Ελληνίδα ηθοποιός: «Θα μένω στην Κύπρο, θέλω να φύγω λίγο από την Αθήνα»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος, η Παναγιώτα και η Σταυρούλα Μ. βρέθηκαν στο bottom 3 του GNTM.
  • Η Παναγιώτα είχε τη χειρότερη φωτογραφία και αποχώρησε από τον διαγωνισμό.
  • Η Σταυρούλα Μ. πήρε πρώτη τη φωτογραφία της, ενώ ο Γιώργος προειδοποιήθηκε για την τελευταία του ευκαιρία.
  • Η Παναγιώτα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την εμπειρία και δήλωσε ότι θα δει το μόντελινγκ πιο επαγγελματικά στο μέλλον.
  • Η Άννα εξέφρασε την απογοήτευσή της για την αποχώρηση της Παναγιώτας, θεωρώντας ότι είχε προοπτικές.

Η ώρα της κρίσης έφτασε, με τον Γιώργο, την Παναγιώτα και τη Σταυρούλα Μ. να οδηγούνται στο bottom 3.

GNTM Σταυρούλα: Ξέσπασε σε λυγμούς μετά τη φωτογράφιση - Τι συνέβη;

Παρά τους αρχικούς της φόβους, η Σταυρούλα Μ. πήρε πρώτη από όλους τη φωτογραφία της. Ανάμεσα στην Παναγιώτα και τον Γιώργο, τη χειρότερη επίδοση είχε η Παναγιώτα, για την οποία το ταξίδι στο GNTM φτάνει έτσι στο τέλος του.

Η Παναγιώτα «λύγισε» μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος

Η Παναγιώτα «λύγισε» μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος

«Έχεις ακόμη μία ευκαιρία. Ίσως να είναι και η τελευταία», προειδοποίησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τον Γιώργο, ο οποίος ήταν φανερά ανακουφισμένος με αυτή την εξέλιξη.

GNTM 7: Ακύλλας ή Γιάννης πήρε την καλύτερη φωτογραφία και τα 1.000 ευρώ;

GNTM 2026: Το ξέσπασμα του Γιώργου στα παρασκήνια

GNTM 2026: Το ξέσπασμα του Γιώργου στα παρασκήνια

Αντίθετα, η Παναγιώτα εμφανίστηκε συγκινημένη μπροστά στις κάμερες: «Έμαθα πάρα πολλά πράγματα που θα με βοηθήσουν στην έξω ζωή μου. Δεν έχω ασχοληθεί με το μόντελινγκ, οπότε φεύγοντας από εδώ σίγουρα θα το δω και πιο επαγγελματικά. Κάτι τελειώνει, κάτι άλλο ξεκινά», τόνισε για την αποχώρησή της από τον διαγωνισμό.

Η Παναγιώτα αποχώρησε από το GNTM 7

Η Παναγιώτα αποχώρησε από το GNTM 7

Η Άννα δεν έκρυψε την απογοήτευσή της on camera, καθώς δεν περίμενε να φύγει η Παναγιώτα: «Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Φεύγουν άτομα τα οποία βλέπω ότι έχουν προοπτικές», δήλωσε με νόημα.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 |
GNTM ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
GNTM 7
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

GNTM 7
Media
GNTM 7: Ακύλλας ή Γιάννης πήρε την καλύτερη φωτογραφία και τα 1.000 ευρώ;
GNTM: «Λύγισε» η Σταυρούλα Μ. Στη Φωτογράφιση
Media
GNTM Σταυρούλα: Ξέσπασε σε λυγμούς μετά τη φωτογράφιση - Τι συνέβη;
GNTM 7
Media
GNTM 7: Η νέα εκρηκτική δοκιμασία με καλεσμένο τον Πέτρο Πολυχρονίδη!
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
Αφροδίτη Γραμμέλη
Media
«Έληξε το συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1, δεν ήθελα να συνεχίσουμε»
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Η ρέπλικα του 2CV δίχασε τους buyers - Την αγόρασαν;
GNTM Trailer 26/10/2026
Media
GNTM: Τα μοντέλα παλεύουν με τον ίδιο τους τον εαυτό!
Πέθανε Ο Διονύσης Φερεντίνος
Media
Πέθανε ξαφνικά στα 51 του ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος
Cash or Trash: Τρέιλερ 26/10/26
Media
Cash or Trash: Τα Βαυαρικά αντικείμενα, και οι ανατροπές στη δημοπρασία
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top