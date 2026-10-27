Η ώρα της κρίσης έφτασε, με τον Γιώργο, την Παναγιώτα και τη Σταυρούλα Μ. να οδηγούνται στο bottom 3.

Παρά τους αρχικούς της φόβους, η Σταυρούλα Μ. πήρε πρώτη από όλους τη φωτογραφία της. Ανάμεσα στην Παναγιώτα και τον Γιώργο, τη χειρότερη επίδοση είχε η Παναγιώτα, για την οποία το ταξίδι στο GNTM φτάνει έτσι στο τέλος του.

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«Έχεις ακόμη μία ευκαιρία. Ίσως να είναι και η τελευταία», προειδοποίησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τον Γιώργο, ο οποίος ήταν φανερά ανακουφισμένος με αυτή την εξέλιξη.

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Αντίθετα, η Παναγιώτα εμφανίστηκε συγκινημένη μπροστά στις κάμερες: «Έμαθα πάρα πολλά πράγματα που θα με βοηθήσουν στην έξω ζωή μου. Δεν έχω ασχοληθεί με το μόντελινγκ, οπότε φεύγοντας από εδώ σίγουρα θα το δω και πιο επαγγελματικά. Κάτι τελειώνει, κάτι άλλο ξεκινά», τόνισε για την αποχώρησή της από τον διαγωνισμό.

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Η Άννα δεν έκρυψε την απογοήτευσή της on camera, καθώς δεν περίμενε να φύγει η Παναγιώτα: «Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Φεύγουν άτομα τα οποία βλέπω ότι έχουν προοπτικές», δήλωσε με νόημα.

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