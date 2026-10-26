Πένθος για την Ελένη Καρακάση: «H δεύτερη μαμά μου που με αγκάλιασε»

«Έφυγε» από τη ζωή η πεθερά της - Η ανάρτηση στο Facebook

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Ελένη Καρακάση: «Προσπαθήσαμε για παιδί, δεν ήρθε και μετά την ολική υστερεκτομή μου, κάναμε χαρτιά για υιοθεσία» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Καρακάση και ο σύζυγός της Δημήτρης Τσινιδέλος πενθούν για την απώλεια της μητέρας του, Χριστίνας.
  • Η ηθοποιός αποχαιρέτησε τη πεθερά της μέσω social media, περιγράφοντας την ως δεύτερη μητέρα της.
  • Ευχαρίστησε όσους της έστειλαν συμπαράσταση και τόνισε τον ιδιαίτερο δεσμό που είχαν.
  • Η Ελένη και ο Δημήτρης παντρεύτηκαν το 2006 και είχαν προηγουμένως φιλική σχέση.
  • Πρόσφατα ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αναδοχής τέκνου.

Σε πένθος βρίσκονται η Ελένη Καρακάση και ο σύζυγός της, Δημήτρης Τσινιδέλος, καθώς «έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του, Χριστίνα.

Καρακάση: «Στην αρχή δυσκολεύτηκε το παιδί αλλά τώρα μένουμε μαζί»

 

 

Η γνωστή ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στα social media, σε μία ανάρτηση κατά την οποόα αποχαιρετούσε την αγαπημένη της πεθερά, εξηγώντας ότι εκείνη την είχε δεχτεί στην οικογένειά της σαν κόρη της.

Στο μήνυμά της, η Ελένη Καρακάση ευχαρίστησε όσους της έστειλαν λόγια συμπαράστασης, ενώ δε δίστασε να αναφερθεί και στον ιδιαίτερο δεσμό που είχε με τη μητέρα του συζύγου της. Συγκεκριμένα, την περιέγραψε ως δεύτερη μητέρα της, κρατώντας την καλοσύνη και τη ζεστασιά με την οποία την είχε αγκαλιάσει.

«Σας ευχαριστώ όλους! Η Χριστίνα,η μαμά του Δημήτρη μου,η πεθερά μου,η δεύτερη μαμά μου που με αγκάλιασε και με είχε σαν κόρη της και μένα και τη Emmanuel-Georgia Tsinidelos ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και ο μόνος άγιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός στον συγκινητικό αποχαιρετισμό της.

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Υπενθυμίζουμε ότι η Ελένη Καρακάση ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον μουσικό Δημήτρη Τσινιδέλο το 2006. Όπως αποκάλυψε σε παλαιότερη συνέντευξή της, η γνωριμία τους έγινε όταν οι δυο τους συνεργάστηκαν σε ένα μουσικό σχήμα στην Αίγινα, ενώ για αρκετό διάστημα ήταν δυο πολύ καλοί φίλοι, ενώ αργότερα η φιλία τους εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση: «Ξεκινήσαμε σαν φίλοι, γιατί τραγουδούσαμε στο ίδιο συγκρότημα και η σχέση μας προέκυψε μετά», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο YouWeekly.

 

 

Η γνωστή ηθοποιός προχώρησε στη διαδικασία αναδοχής τέκνου, η οποία διαδικασία ολοκληρώθηκε πρόσφατα: «Είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι με τον άνδρα μου ήμασταν σε διαδικασία αναδοχής, που έγινε κιόλας η αναδοχή. Ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι», είχε αναφέρει συγκινημένη σε παλαιότερες δηλώσεις της η Ελένη Καρακάση.

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ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
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ΗΘΟΠΟΙΟΣ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΝΙΔΕΛΟΣ
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