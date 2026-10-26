Έκτακτο δελτίο καιρού: Με καταιγίδες η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική - Η πρόβλεψη του καιρού από την ΕΜΥ

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Στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε τη ΕΜΥ, η οποία προειδοποιεί για την εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων έως και την Τετάρτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Δευτέρα (26-10-2026)

  • Στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στις Σποράδες και την Εύβοια (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν.
  • Βοιωτίας) έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στην Αττική από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Β. Αύριο Τρίτη (27-10-2026)

  • Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν.
  • Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Γ. Μεθαύριο Τετάρτη (28-10-2026)

  • Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν.Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).
     
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