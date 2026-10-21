Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο της καιρικής αστάθειας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ από την Παρασκευή θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία, με την πτώση να συνεχίζεται και το Σάββατο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός θα διατηρήσει σχετικά ήπια θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά, ωστόσο οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές.

Οι περισσότερες βροχοπτώσεις αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ στο Ιόνιο και την Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν διαστήματα με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα πυκνώσουν, δίνοντας πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Περιορισμένη θα είναι η ορατότητα σε περιοχές της ανατολικής Ελλάδας κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 7, ενώ στα νοτιοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 25 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 26.

Καιρός την Πέμπτη: Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Πιο άστατος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη, καθώς οι νεφώσεις θα αυξηθούν σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι προβλέπονται βροχές, όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, στην Κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα δυτικά, όπου, σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να έχουν έντονο χαρακτήρα.

Από το μεσημέρι έως το βράδυ, πρόσκαιρες βροχές αναμένονται και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με περιορισμένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάσουν αρχικά τα 6 μποφόρ, προτού στραφούν σε βορειοδυτικούς και εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 23 με 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 26 με 27 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καιρός Παρασκευή: Ισχυρά φαινόμενα στα βορειοανατολικά και πτώση της θερμοκρασίας

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, με τις περισσότερες βροχές να αναμένονται στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, ενώ στα βορειοανατολικά τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, και στη συνέχεια θα επεκταθούν πρόσκαιρα και σε άλλες νησιωτικές περιοχές.

Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά, όπου η αστάθεια θα διατηρηθεί περισσότερο.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με την πτώση να γίνεται πιο αισθητή στη βόρεια και δυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στα νότια.

Καιρός το Σάββατο: Βελτίωση με νέα πτώση του υδραργύρου

Βελτιωμένη αναμένεται η εικόνα του καιρού το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς να αποκλείονται τοπικές βροχές.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχοπτώσεων ή όμβρων. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες τοπικά θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοδυτικούς, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε ολόκληρη τη χώρα, με το σκηνικό να γίνεται πιο φθινοπωρινό.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα, Τετάρτη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν πρόσκαιρα τις βραδινές ώρες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ανατολικά και νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, η Κεντρική Μακεδονία θα επηρεαστεί από βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες.