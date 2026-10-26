Πώς αντέδρασε η Μέγκαν Μαρκλ στις καταγγελίες για τον πατέρα της / ΕΡΤ

Το φως της δημοσιότητας είδε τις τελευταίες ώρες επιστολή που έστειλε η πρώην σύζυγος του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, στις βρετανικές αρχές. Η επιστολή αυτή δίνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στην εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που αφορά καταγγελίες σε βάρος του για πιθανή κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Ρόσλιν Λάβλες είχε στείλει την επιστολή αυτή στις Αρχές το 2019 και περιγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφορές του Τόμας Μαρκλ σε σεξουαλικές σχέσεις με 12χρονα παιδιά.

Η επιστολή της Ρόσλιν Λάβλες στη Σκότλαντ Γιαρντ

Η Ρόσλιν Λάβλες, πρώην σύζυγος του Τόμας Μαρκλ από το 1965 έως το 1975, η οποία πέθανε το 2024, φέρεται να είχε αποστείλει το 2019 επτασέλιδη επιστολή στο Κέντρο Αξιολόγησης Απειλών της Σκότλαντ Γιαρντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

Στην επιστολή, η οποία αφορούσε ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται και με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, η Λάβλες φέρεται να περιέγραφε συνομιλία με τον πρώην σύζυγό της σχετικά με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ειδικότερα, ο Τόμας Μαρκλ είχε γράψει στη Ρόσλιν ότι πήγε στην Άπω Ανατολή και αιτιολογούσε την επιλογή του με αναφορές σε τοπικούς νόμους και κοινωνικές πρακτικές. «Πήγα στην Απω Ανατολή γιατί οι σχέσεις με 12χρονες εδώ είναι νόμιμες», φέρεται να της είχε πει.

Τόμας Μαρκλ: Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του

Ψηφιακές εικόνες που φέρεται να σχετίζονται με τον Τόμας Μαρκλ βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας στις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη. Την καταγγελία έκανε ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην πρώην κατοικία του πατέρα του, στην πόλη Σεμπού.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων φέρεται να χαρακτήρισε τον Μαρκλ πιθανό δράστη σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων. Ωστόσο, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και δεν έχει δημοσιοποιηθεί δικαστική απόφαση που να αποδεικνύει την ενοχή του.

Η απάντηση του Τόμας Μαρκλ

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αρρωστημένα ψέματα», και υποστηρίζει ότι δεν είχε στην κατοχή του τέτοιο υλικό.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Τόμας Μαρκλ δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής.