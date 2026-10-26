Τόμας Μαρκλ: Η επιστολή που «καίει» τον πατέρα της Μέγκαν

«Πήγα στην Άπω Ανατολή γιατί οι σχέσεις με 12χρονες εδώ είναι νόμιμες»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.10.26 , 12:50 Pizza Fan & φούρνοι: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων
26.10.26 , 12:46 Basketgate: Τι είπε ο διαιτητής για τα 102.000€ που βρέθηκαν σπίτι του
26.10.26 , 12:23 Η καταγγελία για τις «ροζ» αγγελίες που ξεσκέπασε την απάτη στους φούρνους
26.10.26 , 12:15 Άννα Βίσση: Στο Μαρακές με την αδελφή της, Νίκη & τον Ηλία Ψινάκη
26.10.26 , 12:14 Τόμας Μαρκλ: Η επιστολή που «καίει» τον πατέρα της Μέγκαν
26.10.26 , 12:12 Φτιάξτε παραδοσιακό κεμπάπ με τη γνήσια ανατολίτικη συνταγή
26.10.26 , 12:12 Πένθος για την Ελένη Καρακάση: «H δεύτερη μαμά μου που με αγκάλιασε»
26.10.26 , 12:00 Πανσέληνος στον Ταύρο: χειριστικά παιγνίδια, διεκδικήσεις από το παρελθόν
26.10.26 , 11:58 Μεξικό: 16χρονη εφηύρε μηχανή που σβήνει φωτιές με ήχο
26.10.26 , 11:40 Έκτακτο δελτίο καιρού: Με καταιγίδες η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
26.10.26 , 11:36 Xρήστος Μενιδιάτης: Η σπάνια στιγμή που ερμήνευσε τραγούδια του πατέρα του
26.10.26 , 11:21 «Η Φαίη Σκορδά μετακομίζει και παντρεύεται!» - Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή
26.10.26 , 11:07 Άση Μπήλιου: «Χρόνια πολλά και στον δικό μου Δημήτρη που με αντέχει»
26.10.26 , 11:01 «Έχει υπέροχο κ@@ο»: Το σχόλιο Τραμπ στη Μινάζ σε προεκλογική συγκέντρωση
26.10.26 , 10:47 Market Pass 2026: Έως 1.000 ευρώ στην πρώτη πληρωμή - Πότε θα δοθούν
Βικτώρια Δέλλα: «Η μαμά μου δεν "έφυγε" εξαιτίας του καρκίνου του μαστού»
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση «Ακριβοί μου γονείς» - Ποιοι ήταν εκεί
«Η Φαίη Σκορδά μετακομίζει και παντρεύεται!» - Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή
Άννα Βίσση: Στο Μαρακές με την αδελφή της, Νίκη & τον Ηλία Ψινάκη
Η καταγγελία για τις «ροζ» αγγελίες που ξεσκέπασε την απάτη στους φούρνους
Έκτακτο δελτίο καιρού: Με καταιγίδες η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Πένθος για την Ελένη Καρακάση: «H δεύτερη μαμά μου που με αγκάλιασε»
Market Pass 2026: Έως 1.000 ευρώ στην πρώτη πληρωμή - Πότε θα δοθούν
Πανσέληνος στον Ταύρο: χειριστικά παιγνίδια, διεκδικήσεις από το παρελθόν
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Stefan Jeremiah)
Πώς αντέδρασε η Μέγκαν Μαρκλ στις καταγγελίες για τον πατέρα της / ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρόσλιν Λάβλες, πρώην σύζυγος του Τόμας Μαρκλ, έστειλε το 2019 επιστολή στις βρετανικές αρχές για καταγγελίες σε βάρος του σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
  • Στην επιστολή, ο Τόμας Μαρκλ φέρεται να δήλωσε ότι οι σχέσεις με 12χρονες είναι νόμιμες στην Άπω Ανατολή.
  • Ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, κατήγγειλε την ύπαρξη ψηφιακού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης στην πρώην κατοικία του πατέρα του.
  • Ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων χαρακτήρισε τον Μαρκλ πιθανό δράστη σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων, αλλά η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
  • Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες ψέματα, και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Το φως της δημοσιότητας είδε τις τελευταίες ώρες επιστολή που έστειλε η πρώην σύζυγος του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, στις βρετανικές αρχές. Η επιστολή αυτή δίνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στην εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που αφορά καταγγελίες σε βάρος του για πιθανή κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Ρόσλιν Λάβλες είχε στείλει την επιστολή αυτή στις Αρχές το 2019 και περιγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφορές του Τόμας Μαρκλ σε σεξουαλικές σχέσεις με 12χρονα παιδιά.

Σάλος με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ: Ερευνάται για παιδική πορνογραφία!

Η επιστολή της Ρόσλιν Λάβλες στη Σκότλαντ Γιαρντ

Η Ρόσλιν Λάβλες, πρώην σύζυγος του Τόμας Μαρκλ από το 1965 έως το 1975, η οποία πέθανε το 2024, φέρεται να είχε αποστείλει το 2019 επτασέλιδη επιστολή στο Κέντρο Αξιολόγησης Απειλών της Σκότλαντ Γιαρντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

Στην επιστολή, η οποία αφορούσε ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται και με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, η Λάβλες φέρεται να περιέγραφε συνομιλία με τον πρώην σύζυγό της σχετικά με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ειδικότερα, ο Τόμας Μαρκλ είχε γράψει στη Ρόσλιν ότι πήγε στην Άπω Ανατολή και αιτιολογούσε την επιλογή του με αναφορές σε τοπικούς νόμους και κοινωνικές πρακτικές. «Πήγα στην Απω Ανατολή γιατί οι σχέσεις με 12χρονες εδώ είναι νόμιμες», φέρεται να της είχε πει. 

Τόμας Μαρκλ: Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του

Ψηφιακές εικόνες που φέρεται να σχετίζονται με τον Τόμας Μαρκλ βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας στις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη. Την καταγγελία έκανε ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην πρώην κατοικία του πατέρα του, στην πόλη Σεμπού.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων φέρεται να χαρακτήρισε τον Μαρκλ πιθανό δράστη σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων. Ωστόσο, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και δεν έχει δημοσιοποιηθεί δικαστική απόφαση που να αποδεικνύει την ενοχή του.

Η απάντηση του Τόμας Μαρκλ

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αρρωστημένα ψέματα», και υποστηρίζει ότι δεν είχε στην κατοχή του τέτοιο υλικό.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του Τόμας Μαρκλ δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΜΑΣ ΜΑΡΚΛ
 |
ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ
 |
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

16χρονη εφηύρε μηχανή που σβήνει φωτιές με ήχο
Κοσμος
Μεξικό: 16χρονη εφηύρε μηχανή που σβήνει φωτιές με ήχο
Τραμπ Για Νίκι Μινάζ: Έχει Υπέροχο Κ@@ο
Κοσμος
«Έχει υπέροχο κ@@ο»: Το σχόλιο Τραμπ στη Μινάζ σε προεκλογική συγκέντρωση
Βραζιλία: Ιστορική Νίκη Και Τέταρτη Θητεία Για Τον Λούλα
Κοσμος
Νίκη Λούλα στη Βραζιλία - Ακύρωση των εκλογών ζητά ο Μπολσονάρου
Σερβία: Ποια είναι η Φοιτητική Λίστα που κέρδισε τις εκλογές
Κοσμος
Εκλογές Σερβία: Ποια είναι η «Φοιτητική Λίστα» που κέρδισε τον Βούτσιτς
Εκλογές Σερβία
Κοσμος
Εκλογές Σερβία: Ιστορική νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» - Ήττα Βούτσιτς
Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Κοσμος
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επικύρωση τουρκολιβυκού: «Προκλητική εξέλιξη»
Βαρκελώνη
Κοσμος
Ταραχές και στη Βαρκελώνη: Βανδαλισμοί και λεηλασίες
Τουρκία: Ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Κοσμος
Τουρκία: Ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Γαλλία: 1.000 συλλήψεις μετά τις διαδηλώσεις στο Παρίσι
Κοσμος
Γαλλία: 1.000 συλλήψεις και δύο σοβαρά τραυματίες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top