Γαλλία: 1.000 συλλήψεις και δύο σοβαρά τραυματίες

«Βράζει» όλη η Ευρώπη - Διαδηλώσεις σε Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Αλβανία

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Περίπου 1.000 συλλήψεις, συγκρούσεις με την αστυνομία και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός των κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία χθες, Σάββατο, με επίκεντρο το Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις. Οι διαδηλώσεις, με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών, ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους ειρηνικές, αλλά η ένταση κλιμακώθηκε προς το τέλος ορισμένων πορειών.

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, περίπου 410.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT, ωστόσο, ανεβάζει τον αριθμό των διαδηλωτών στους 800.000, καταγράφοντας σημαντική απόκλιση από την επίσημη καταμέτρηση.

H αστυνομία προχώρησε σε 1.000 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Γαλλία

H αστυνομία προχώρησε σε 1.000 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Γαλλία

Γαλλία: Συγκρούσεις στο Παρίσι μετά το τέλος της διαδήλωσης

Στην πρωτεύουσα, η ένταση ξέσπασε μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης, όταν ομάδες ατόμων παρέμειναν στην περιοχή και κινήθηκαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας αντικείμενα εναντίον τους.

 

 

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν για περίπου 45 λεπτά, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Γαλλία

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Γαλλία

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ομάδα ατόμων ντυμένων στα μαύρα προκάλεσε ζημιές στη βιτρίνα καταστήματος και ξήλωσε τμήματα μαρμάρου, τα οποία εκτόξευσε προς αστυνομικούς, αλλά και προς τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν τα γεγονότα.

 

 

Στη συνέχεια, οι αστυνομικές δυνάμεις μετακίνησαν σταδιακά τον φραγμό προς την περιοχή Πορτ ντε Βανσέν, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους και να διαλύσουν την ένταση.

Σύμφωνα με το BBC, η αυξημένη αστυνομική παρουσία φαίνεται ότι συνέβαλε στην αποτροπή εκτεταμένων λεηλασιών και εμπρησμών αντίστοιχων με εκείνα που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία ήταν μαζικότατες

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία ήταν μαζικότατες

Γαλλία: Συγκρούσεις μεταξύ ακροδεξιών και ακροαριστερών ομάδων

Ένα από τα στοιχεία που προκάλεσαν ανησυχία ήταν οι συγκρούσεις μεταξύ ακροδεξιών και ακροαριστερών ομάδων στη Νίκαια και τη Λιλ. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, τέτοια περιστατικά καταγράφηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κινητοποιήσεων.

 

 

«Είναι ανησυχητικό και θα το παρακολουθήσουμε», ανέφερε ο Γάλλος υπουργός, σύμφωνα με το παρεχόμενο υλικό.

Διαδηλώσεις έγιναν στο Παρίσι, στη Λυών, στην Τουλούζη, στη Μασσαλία και σε άλλες γαλλικές πόλεις

Διαδηλώσεις έγιναν στο Παρίσι, στη Λυών, στην Τουλούζη, στη Μασσαλία και σε άλλες γαλλικές πόλεις

Ανάλογα επεισόδια σημειώθηκαν και στη Μασσαλία, κατά την ολοκλήρωση της πορείας. Παρά τις εντάσεις, ο Νουνιέζ χαρακτήρισε επιτυχημένη τη διαχείριση των κινητοποιήσεων από τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση ήταν καλύτερη σε σύγκριση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

 

 

Γαλλία: Δύο σοβαρά τραυματίες σε Τουλούζη και Κλερμόν Φεράν

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά σε διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν στην Τουλούζη και στο Κλερμόν Φεράν.

 

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας τραυματίας έχασε πολλά δάχτυλα του χεριού του, ενώ ο δεύτερος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο.

Αστυνομικοί χτυπούν διαδηλωτές στο Παρίσι

Αστυνομικοί χτυπούν διαδηλωτές στο Παρίσι

Επεισόδια και συλλήψεις σε Βαρκελώνη, Ιταλία και Βρυξέλλες

Η ένταση δεν περιορίστηκε στη Γαλλία. Κινητοποιήσεις με κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, με διαφορετική εξέλιξη ανά περιοχή.

Στη Βαρκελώνη, περίπου 100 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά από ταραχές στην περιοχή γύρω από την πλατεία Καταλονίας. Σύμφωνα με το Reuters, καταγράφηκαν περισσότερες από 30 εστίες πυρκαγιάς, ενώ 14 καταστήματα υπέστησαν ζημιές από βανδαλισμούς ή λεηλασίες.

 

 

Η υπουργός Εσωτερικών της Καταλονίας, Νούρια Παρλόν, δήλωσε ότι περίπου το 25% των συλληφθέντων ήταν ανήλικοι. Η κινητοποίηση είχε προωθηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με αντικαθεστωτικά συνθήματα και αναφορές στο μαθητικό κίνημα της Γαλλίας.

 

 

Στην Ιταλία, τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στο Μιλάνο συνέβαλαν στην ειρηνική ολοκλήρωση της πορείας, ενώ στη Ρώμη, στο Τορίνο και στη Φλωρεντία αναφέρθηκαν επεισόδια.

 

 

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο αυξημένο κόστος ζωής, στους χαμηλούς μισθούς και στις στρατιωτικές δαπάνες.

 

 

Στα Τίρανα, οι κινητοποιήσεις επικεντρώθηκαν στην εκπαίδευση, την ανεργία και τη διαφθορά. Σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία και οι διαδηλωτές επανέλαβαν το αίτημα για παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

 

 

Στις Βρυξέλλες, νέοι διαδήλωσαν κατά των περικοπών στην εκπαίδευση, ενώ καταγράφηκαν συμπλοκές και συλλήψεις.

 

 

Αντίθετα, στη Μαδρίτη και τη Λισαβόνα οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ειρηνικά, με τους διαδηλωτές να ζητούν την προστασία των δημόσιων συντάξεων και την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας.

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