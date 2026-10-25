Περίπου 1.000 συλλήψεις, συγκρούσεις με την αστυνομία και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός των κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία χθες, Σάββατο, με επίκεντρο το Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις. Οι διαδηλώσεις, με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών, ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους ειρηνικές, αλλά η ένταση κλιμακώθηκε προς το τέλος ορισμένων πορειών.

🚨🇫🇷 #France : Situation still tense near the Porte de Vincennes in Paris, the arrival point of the demonstration in the capital. Massive Riots in #Paris https://t.co/UYN19lwUy9 — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 24, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, περίπου 410.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT, ωστόσο, ανεβάζει τον αριθμό των διαδηλωτών στους 800.000, καταγράφοντας σημαντική απόκλιση από την επίσημη καταμέτρηση.

H αστυνομία προχώρησε σε 1.000 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Γαλλία

Γαλλία: Συγκρούσεις στο Παρίσι μετά το τέλος της διαδήλωσης

Στην πρωτεύουσα, η ένταση ξέσπασε μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης, όταν ομάδες ατόμων παρέμειναν στην περιοχή και κινήθηκαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας αντικείμενα εναντίον τους.

Police are running these rioters OVER! This is how you handle riots in France! https://t.co/ZrIZtVPNLZ — The Daily Discourse (@TheDDiscourse) October 24, 2026

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν για περίπου 45 λεπτά, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Γαλλία

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ομάδα ατόμων ντυμένων στα μαύρα προκάλεσε ζημιές στη βιτρίνα καταστήματος και ξήλωσε τμήματα μαρμάρου, τα οποία εκτόξευσε προς αστυνομικούς, αλλά και προς τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν τα γεγονότα.

🇫🇷 | Protests in France today. Marches, violent riots elsewhere and huge mobilization calling for Macron to resign in other parts of Paris. It's a very busy Saturday. The police are overwhelmed. Most shops were barricaded yesterday to deal with looting. https://t.co/TG0Bn3gqFO — Evaluator. (@_AfricanSoil) October 24, 2026

Στη συνέχεια, οι αστυνομικές δυνάμεις μετακίνησαν σταδιακά τον φραγμό προς την περιοχή Πορτ ντε Βανσέν, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους και να διαλύσουν την ένταση.

Σύμφωνα με το BBC, η αυξημένη αστυνομική παρουσία φαίνεται ότι συνέβαλε στην αποτροπή εκτεταμένων λεηλασιών και εμπρησμών αντίστοιχων με εκείνα που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία ήταν μαζικότατες

Γαλλία: Συγκρούσεις μεταξύ ακροδεξιών και ακροαριστερών ομάδων

Ένα από τα στοιχεία που προκάλεσαν ανησυχία ήταν οι συγκρούσεις μεταξύ ακροδεξιών και ακροαριστερών ομάδων στη Νίκαια και τη Λιλ. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, τέτοια περιστατικά καταγράφηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κινητοποιήσεων.

"Tout le monde déteste la police", chantent en chœur les manifestants de la rue Victor Hugo à Poitiers. https://t.co/FLXGJM0g1G — ICI Poitou (@icipoitou) October 24, 2026

«Είναι ανησυχητικό και θα το παρακολουθήσουμε», ανέφερε ο Γάλλος υπουργός, σύμφωνα με το παρεχόμενο υλικό.

Διαδηλώσεις έγιναν στο Παρίσι, στη Λυών, στην Τουλούζη, στη Μασσαλία και σε άλλες γαλλικές πόλεις

Ανάλογα επεισόδια σημειώθηκαν και στη Μασσαλία, κατά την ολοκλήρωση της πορείας. Παρά τις εντάσεις, ο Νουνιέζ χαρακτήρισε επιτυχημένη τη διαχείριση των κινητοποιήσεων από τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση ήταν καλύτερη σε σύγκριση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Marseille ce soir : les policiers pris pour cible sous une pluie de mortiers pendant que des commerces sont visés par des pillages en marge de la manif 🚨 Le 14 juillet avec trois mois d'avance, et le ministre de l'Intérieur regarde le feu d'artifice depuis son canapé https://t.co/NETh7lWWOI — L'Insécurité en Direct 🇫🇷 (@patriotechrist) October 24, 2026

Γαλλία: Δύο σοβαρά τραυματίες σε Τουλούζη και Κλερμόν Φεράν

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά σε διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν στην Τουλούζη και στο Κλερμόν Φεράν.

Marseille : des tensions persistent dans les rues de la ville après la fin de la manifestation, avec des interventions des forces de l'ordre en marge de la mobilisation du 24 octobre. #24octobre #24octobre2026 #manif24octobre https://t.co/yQbXwdwkLU — Bruno Amaral (@BrunoAmaranhqy) October 24, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας τραυματίας έχασε πολλά δάχτυλα του χεριού του, ενώ ο δεύτερος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο.

Αστυνομικοί χτυπούν διαδηλωτές στο Παρίσι

Επεισόδια και συλλήψεις σε Βαρκελώνη, Ιταλία και Βρυξέλλες

Η ένταση δεν περιορίστηκε στη Γαλλία. Κινητοποιήσεις με κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, με διαφορετική εξέλιξη ανά περιοχή.

Στη Βαρκελώνη, περίπου 100 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά από ταραχές στην περιοχή γύρω από την πλατεία Καταλονίας. Σύμφωνα με το Reuters, καταγράφηκαν περισσότερες από 30 εστίες πυρκαγιάς, ενώ 14 καταστήματα υπέστησαν ζημιές από βανδαλισμούς ή λεηλασίες.

BREAKING: Riots and mass-looting in Barcelona tonight 🇪🇸 https://t.co/tL8qE8OHMz — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

Η υπουργός Εσωτερικών της Καταλονίας, Νούρια Παρλόν, δήλωσε ότι περίπου το 25% των συλληφθέντων ήταν ανήλικοι. Η κινητοποίηση είχε προωθηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με αντικαθεστωτικά συνθήματα και αναφορές στο μαθητικό κίνημα της Γαλλίας.

🚨 RIOTS AND LOOTING ERUPT IN BARCELONA AS UNREST SPREADS ACROSS ALL OF EUROPE Masked rioters loot shops, set fires, erect barricades and clash with police in Barcelona tonight. Riots have broken out in France, Belgium and Italy again over the past week. https://t.co/IuAn6tjJHa — Mossadil Commentary (@MOSSADil) October 24, 2026

Στην Ιταλία, τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στο Μιλάνο συνέβαλαν στην ειρηνική ολοκλήρωση της πορείας, ενώ στη Ρώμη, στο Τορίνο και στη Φλωρεντία αναφέρθηκαν επεισόδια.

Clashes in Florence, too. https://t.co/mxqVXbcOzT — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο αυξημένο κόστος ζωής, στους χαμηλούς μισθούς και στις στρατιωτικές δαπάνες.

BREAKING: Riots are now breaking out in Turin, Italy https://t.co/6BDZtWm8qe — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

Στα Τίρανα, οι κινητοποιήσεις επικεντρώθηκαν στην εκπαίδευση, την ανεργία και τη διαφθορά. Σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία και οι διαδηλωτές επανέλαβαν το αίτημα για παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

🚨 Footage from today's protest in Tirana, Albania https://t.co/g0JtlwAEXy — Tirana Report (@Tirana_Report) October 24, 2026

Στις Βρυξέλλες, νέοι διαδήλωσαν κατά των περικοπών στην εκπαίδευση, ενώ καταγράφηκαν συμπλοκές και συλλήψεις.

Tirana is burning. Students and protesters are back on the streets of Albania, clashing with police and demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama. What started over a luxury coastal resort has exploded into nationwide anger over corruption, broken education, jobs, and living costs. #albania #Tirana — TheGenzzzVoice (@genzvoicee) October 24, 2026

Αντίθετα, στη Μαδρίτη και τη Λισαβόνα οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ειρηνικά, με τους διαδηλωτές να ζητούν την προστασία των δημόσιων συντάξεων και την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας.