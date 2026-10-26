Άννα Βίσση: Απόδραση στο Μαρακές με την αδελφή της & τον Ηλία Ψινάκη/ Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Η Άννα Βίσση βρίσκεται στο Μαρακές για λίγες ημέρες ξεκούρασης, έχοντας στο πλευρό της την αδελφή της, Νίκη Βίσση - Μπούφη, αλλά και τον Ηλία Ψινάκη, όπως προέκυψε από τις αναρτήσεις στα social media.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στο Μαράκο με αναρτήσεις στο Instagram, ενώ ο Ηλίας Ψινάκης δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία μέσα σε πισίνα, την οποία η ίδια αναδημοσίευσε.

Άννα Βίσση: H ανάρτηση με την αδελφή της & το «We are family»

Η πρώτη εικόνα που έδωσε η τραγουδίστρια από την απόδρασή της στο Μαρόκο ήταν συνδεδεμένη με την οικογενειακή της παρουσία στο ταξίδι. Σε ανάρτησή της έδειξε στιγμές με τη Νίκη Βίσση - Μπούφη και συνόδευσε το υλικό με το τραγούδι «We Are Family» των Sister Sledge.

Η Άννα Βίσση με την αδελφή της, Νίκη, στο Μαρακές / instagram

Στη φωτογραφία απαθανατίζονται οι δύο αδελφές χαμογελαστές να κρατούν η μία τα χέρια της άλλης, με φόντο πλούσια βλάστηση. Το Μαρόκο φημίζεται για τα πολύχρωμα παζάρια, την αρχιτεκτονική του και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Βίσση: Η φωτογραφία με τον Ηλία Ψινάκη στην πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου

Το ποιοι ακόμη τη συνόδευαν στο ταξίδι έγινε σαφές μέσα από ανάρτηση του Ηλία Ψινάκη. Το απόγευμα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με την Άννα Βίσση, μέσα σε πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου στο Μαρόκο. «Τι άλλο να ζητήσεις απ’ τη ζωή…», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Στο στιγμιότυπο οι δυο τους εμφανίζονται χαλαροί, με φόντο τον χώρο του καταλύματος, επιβεβαιώνοντας την κοινή τους παρουσία στο Μαρακές. Η Άννα Βίσση αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στον δικό της λογαριασμό.

Η Άννα Βίσση με τον Ηλία Ψινάκη στο Μαρακές / instagram

Η γνωριμία της Άννας Βίσση και του Ηλία Ψινάκη μετρά πολλά χρόνια και είναι γνωστό πως διατηρούν στενές φιλικές σχέσεις.

Βίσση: Η ιδιαίτερη υποδοχή στο Μαρακές

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Άννα Βίσση είχε αποκαλύψει και μια διαφορετική στιγμή από την άφιξή της στο Μαρόκο. Σε φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε φορώντας καπέλο καθώς κρατούσε ένα φλιτζάνι καφέ, στην επιφάνεια του οποίου είχε σχηματιστεί το πρόσωπό της.

Η υποδοχή της Άννας Βίσση στο Μαρακές / instagram

«Τι ξεχωριστή υποδοχή στο Μαρακές», είχε γράψε στο instastory της.

Bίσση: Το ταξίδι στο Μαρόκο και η δημόσια σιωπή για τον Νίκο Καρβέλα

Το ταξίδι της Άννας Βίσση στο Μαρακές έρχεται λίγο μετά τη ρήξη στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, που ακολούθησε τη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. H τραγουδίστρια δεν έχει σχολιάσει εκ νέου δημόσια το θέμα και επιλέγει να κρατά αποστάσεις.

Ωστόσο, πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό πως ο μουσικοσυνθέτης έστειλε νέο εξώδικο, με το οποίο ουσιαστικά δεν επιτρέπει στη δημοφιλή τραγουδίστρια να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ, με τα τραγούδια του.