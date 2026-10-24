Νίκος Καρβέλας: Νέο εξώδικο στην Άννα Βίσση - της απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ / Βίντεο: ΕΡΤ

Και ενώ η διαμάχη μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσσης «καλά κρατεί», η δημοφιλής τραγουδίστρια φαίνεται ότι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από την Ελλάδα.

Η Άννα Βίσση, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο προσκήνιο, λόγω της δημόσιας αντιπαράθεσης με τον επί δεκαετίες συνεργάτη και πρώην σύζυγό της, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαρισμό στα social media μία φωτογραφία από το νέο ταξίδι της στο Μαρόκο.

Η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο Μαρακές, απολαμβάνοντας όμορφες στιγμές, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και την ένταση που επικρατεί μεταξύ εκείνης και του Νίκου Καρβέλα.

Μάλιστα, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από το ταξίδι της.

Το story της Άννας Βίσση από το ταξίδι της στο Μαρακές / Instagram.com

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Άννα Βίσση φαίνεται να ετοιμάζεται να απολαύσει έναν καπουτσίνο που της ετοίμασε θαυμαστής της, σχηματίζοντας με αφρόγαλα το πρόσωπό της! Η ίδια μοιράστηκε το ευφάνταστο αποτέλεσμα με τους ακολούθους της, γράφοντας πάνω στο story: «Τι ξεχωριστή υποδοχή στο Μαρακές!».

Έπειτα από το πρόσφατο ταξίδι της στο Παρίσι για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν, η γνωστή τραγουδίστρια αποφάσισε να επισκεφτεί έναν ακόμη προορισμό στο εξωτερικό, απολαμβάνοντας περνώντας ήρεμες στιγμές μετά τη ρήξη με τον πρώην σύζυγο και συνεργάτη της.

Υπενθυμίζουμε, ότι η δημόσια αντιπαράθεση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα ήρθε στο επίκεντρο, έπειτα από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με τους δυο τους να παίρουν διαφορετικές θέσεις, κυρίως, για οικονομικά ζητήματα που αφορούν στη μακρόχρονη καλλιτεχνική συνεργασία τους.