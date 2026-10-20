Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της

Το ειδύλλιο με τον Γιώργο Νταλάρα & η ντουλάπα της το 1986

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Ο Αλκίνοος Μπουνιάς παρουσίασε φωτογραφίες ντοκουμέντα της Άννας Βίσση και περιέγραψε άγνωστες ιστορίες, μέσα από τη βιογραφία της Ελληνίδας σταρ που είχε γράψει το 2006/ βίντεο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτογραφίες ντοκουμέντα της Άννας Βίσση από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της και τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα δημοσιεύονται.
  • Ο Αλκίνοος Μπουνιάς μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες για τη ντουλάπα του ζευγαριού και το σπίτι τους στην Εκάλη.
  • Αναφέρθηκε στο ειδύλλιο της Άννας με τον Γιώργο Νταλάρα, τονίζοντας τη συνεργασία και τον κακό χωρισμό τους.
  • Η Άννα Βίσση είναι καλή μητέρα και διατηρεί στενή σχέση με την κόρη της, Σοφία.
  • Η Βίσση δήλωσε ότι αποτυχία είναι η απώλεια επαφής με τον εαυτό, προτρέποντας να δοκιμάζει καλλιτεχνικές τρέλες.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα της Άννας Βίσση από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, με τον Γιώργο Νταλάρα αλλά κι όταν ήταν παντρεμένη με τον Νίκο Καρβέλα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της

Ο Αλκίνοος Μπουνιάς που είχε γράψει τη βιογραφία της Ελληνίδας σταρ, το 2006, βρέθηκε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες.

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Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της

Η ντουλάπα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα το 1986

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε πως το 1986 είχε κάνει ένα αφιέρωμα στο περιοδικό «ΚΑΙ» με επωνύμους που δείχνουν την ντουλάπα τους. «Τότε, είχα μια ιδέα να συναντήσω κάποιους επώνυμους και να τους πω "Ανοίξτε την ντουλάπα σας". Άνοιξε λοιπόν την ντουλάπα του ο Καρβέλας κι εκείνη τι στιγμή που φωτογραφιζόταν, μου λέει "Αλκίνοε θα κάνουμε κάτι". Και κρεμάστηκε στην κρεμάστρα. Ήταν δική του ιδέα και συμφώνησα. Ήταν ένας Καρβέλας που όπως βλέπετε από τα ρούχα που έχει έχει μπότες, σπιρούνια, έχει δαχτυλίδια».

Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της

«Αυτή είναι η ντουλάπα της Άννας. Πήγα στο σπίτι τους στην Εκάλη και θυμάμαι ότι απ' έξω ήταν ένα φοβερό σπίτι με γήπεδο τένις κτλ.
Και μπαίνω μέσα και το σπίτι ήταν μόνο με τους σοβάδες, δηλαδή δεν ήταν φτιαγμένο. Είχαν φτιάξει τέννις αλλά ακόμα δεν είχαν ολοκληρώσει το σπίτι», είπε. 

Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της

Άννα Βίσση: Το ειδύλλιο με τον Γιώργο Νταλάρα

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο ειδύλλιο της Άννας Βίσση με τον Γιώργο Νταλάρα, παρουσιάζοντας στην εκπομπή και μια παλιά φωτογραφία ντοκουμέντο με τους δύο καλλιτέχνες, τη Χαρούλα Αλεξίου και τη Λιζέτα Νικολάου.

Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της

«Τότε λοιπόν, ήταν πραγματικά ένας μεγάλος έρωτας. Ο Γιώργος τη βοήθησε την Άννα εκείνα τα χρόνια, με την έννοια ότι έκαναν δίσκο και
και τραγούδια μαζί. Τα φτιάξανε, αλλά βέβαια είχαν έναν πολύ κακό χωρισμό» αποκάλυψε ο Αλκίνοος Μπουνιάς.

«Τότε η Άννα είχε κάνει και συναυλία με τον Ξυλούρη στην Κρήτη. Δηλαδή η Άννα άφησε μια καριέρα για να περάσει μετά τον Καρβέλα,
δηλαδή στο μοντέρνο ροκ, στο ποπ κτλ. Δηλαδή άφησε μια στημένη καριέρα», σημείωσε. 

Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της

Ο δημοσιογράφος επισήμανε επίσης ότι γνώριζε τον Νίκο Καρβέλα από τον στρατό, πριν γνωρίσει τη Βίσση. «Η Άννα πάντα με τον Καρβέλα είχανε τα τσουγκρίσματα τους. Θέλω εδώ να πω για να μην παρεξηγηθούμε και ίσως να σας δώσω και ένα παρασκήνιο. Εγώ τον Καρβέλα τον ήξερα πριν από την Άννα Βίσση. Τον είχα φαντάρο μου στον στρατό ήμουν ανθυπολοχαγός, τον είχα φαντάρο μαζί με τον Γιάννη Καραλή.
Τα φανταράκια».

Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της

Σε άλλο σημείο, παρουσιάστηκε μια φωτογραφία της Άννας Βίσση, αγκαλιά με την κόρη της, Σοφία όταν ήταν 3-4 χρόνων. «Πολύ καλή μάνα η Άννα, θα πρέπει να πω. Δηλαδή παρότι ήταν πάρα πολύ in, δηλαδή ήταν πάντα πάνω στην κόρη της», είπε.

Κλείνοντας, διάβασε ένα απόσπασμα της βιογραφίας που περιλαμβάνει μια δήλωση της Άννας Βίσση, όταν είχε ερωτηθεί για την αποτυχία.  «Αποτυγχάνει κανείς όταν χάνει την επαφή του με τον εαυτό του, αυτό που λέμε "γνώθι σαυτόν". Εγώ συνέχεια μιλάω με τον εαυτό μου και δε θέλω να χάσω την επαφή μου με το μυαλό μου, με τη λογική μου, χωρίς βέβαια να σταματάω ποτέ τον εαυτό μου να κάνει και την πιο μεγάλη τρέλα. Αρκεί να πιστεύω ότι είναι καλλιτεχνική τρέλα και είναι το δικαίωμα μέσα από την ελευθερία που έχω σαν καλλιτέχνης να δοκιμάζω και να δοκιμάζομαι. Δε φοβάμαι να δοκιμάζω πράγματα που φωνάζει μέσα το ταλέντο μου. Όμως, φροντίζω πάντα να είμαι μέσα στα όρια των ικανοτήτων μου. Γι' αυτό πιστεύω ότι δε θα έχει ο εχθρός τη χαρά να με δει να αποτυγχάνω. Θα τον έχω προλάβει πρώτα. Εγώ είμαι ο εχθρός του εαυτού μου πριν από τους εχθρούς μου, ώστε να προλάβω την πιθανή αποτυχία».

 

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