Στο Παρίσι ταξίδεψε η Άννα Βίσση. Η «απόλυτη» αποφάσισε να περάσει λίγες στιγμές μακριά από την έντονη δημοσιότητα των τελευταίων ημερών λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα.

Λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα, αυτή τη φορά για να απολαύσει από κοντά μια άλλη σπουδαία ερμηνεύτρια, τη Σελίν Ντιόν. Το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, η Άννα Βίσση παρακολούθησε τη συναυλία της Καναδής σταρ και μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα βίντεο από τη βραδιά. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισε ήταν μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, όταν η Σελίν Ντιόν φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την αγάπη και το θερμό χειροκρότημα του κοινού της.

«Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή “αμηχανία” μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε», έγραψε η Άννα Βίσση στη λεζάντα της ανάρτησής της, περιγράφοντας τη στιγμή που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.

Η ίδια, άλλωστε, γνωρίζει καλά τα συναισθήματα που μπορεί να γεννήσει η επαφή ενός καλλιτέχνη με το κοινό του. Η πρόσφατη συναυλία της στο ΟΑΚΑ αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην καριέρα της, με χιλιάδες θεατές να δίνουν το «παρών» και να την αποθεώνουν.

Πληροφορίες θέλουν την τραγουδίστρια να βρίσκεται στο Παρίσι μαζί με τη στενή συνεργάτιδά της και φίλη της, Δήμητρα Κούστα.