«Ο Νίκος Καρβέλας έχει έξι μήνες να μιλήσει με την Αννίτα Πάνια»

«H Πάνια έχει εξαιρετική σχέση με την Άννα Βίσση»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας δεν έχουν μιλήσει εδώ και έξι μήνες.
  • Το ζευγάρι, που ήταν παντρεμένο για 10 χρόνια, διατηρούσε φιλικές σχέσεις μέχρι πρόσφατα.
  • Η Αννίτα Πάνια έχει καλές σχέσεις με την Άννα Βίσση, η οποία την υποστηρίζει επαγγελματικά.
  • Ο γιος τους, Ανδρέας, είναι πλέον ενήλικας.
  • Η Άννα Βίσση ανησυχεί για την επαγγελματική κατάσταση της Αννίτας.

Μπορεί η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας από το 2016 που χώρισαν να διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, όμως εδώ και ένα εξάμηνο, φέρεται να μην έχουν πλέον καμία επαφή, σύμφωνα με την εκπομπή Το Πρωινό. 

Ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση/ φωτογραφία από NDP

Ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση/ φωτογραφία από NDP
Αννίτα Πάνια: Η ηλικία, το ύψος, το Instagram και ο 18χρονος γιος

«Το ζευγάρι που ήταν 10 χρόνια παντρεμένο, πλέον έχει έξι μήνες να μιλήσει. Αντίθετα η Αννίτα Πάνια έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Άννα Βίσση και μιλάνε μαζί στο τηλέφωνο», σημείωσε η Φωτεινή Πετρόγιαννη, με τον Γιώργο Λιάγκα να συμπληρώνει πως η Άννα ενδιαφέρεται για τα επαγγελματικά της Αννίτας και στενοχωριέται όταν δεν έχει προτάσεις για δουλειά. 

Το πρώην ζευγάρι που έχει αποκτήσει έναν γιο, τον ενήλικο πλέον Ανδρέα. 

Η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας/ φωτογραφία από NDP 

Η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας/ φωτογραφία από NDP 

 

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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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ΑΝΝΙΤΑ ΠΑΝΙΑ
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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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