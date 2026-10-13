Μπορεί η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας από το 2016 που χώρισαν να διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, όμως εδώ και ένα εξάμηνο, φέρεται να μην έχουν πλέον καμία επαφή, σύμφωνα με την εκπομπή Το Πρωινό.

Ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση/ φωτογραφία από NDP

«Το ζευγάρι που ήταν 10 χρόνια παντρεμένο, πλέον έχει έξι μήνες να μιλήσει. Αντίθετα η Αννίτα Πάνια έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Άννα Βίσση και μιλάνε μαζί στο τηλέφωνο», σημείωσε η Φωτεινή Πετρόγιαννη, με τον Γιώργο Λιάγκα να συμπληρώνει πως η Άννα ενδιαφέρεται για τα επαγγελματικά της Αννίτας και στενοχωριέται όταν δεν έχει προτάσεις για δουλειά.

Το πρώην ζευγάρι που έχει αποκτήσει έναν γιο, τον ενήλικο πλέον Ανδρέα.

Η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας/ φωτογραφία από NDP