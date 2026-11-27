Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 24χρονου Βούλγαρου στο Νευροκόπι της Δράμας, καθώς ο 50χρονος κτηνοτρόφος, που ομολόγησε ότι τον σκότωσε, φέρεται να είχε προετοιμάσει την ταφή του θύματος έναν μήνα πριν από το έγκλημα. Ο κατηγορούμενος είχε ήδη σκάψει τον λάκκο στο χωράφι του, όπου στη συνέχεια έθαψε τον νεαρό, ενώ για πέντε ημέρες έπαιζε θέατρο ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί.

Νευροκόπι: Είχε σκάψει τον τάφο έναν μήνα πριν

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το έγκλημα σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο μαντρί του 50χρονου κτηνοτρόφου, στο Περιθώρι Δράμας.

Ο 50χρονος φέρεται να πυροβόλησε τον 24χρονο στο στήθος με κυνηγετική καραμπίνα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ομολογία του, μετέφερε τη σορό με αυτοκίνητο που ανήκε στο θύμα και την έθαψε σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του, σε λάκκο που είχε σκάψει έναν μήνα νωρίτερα.

Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να πέταξε στο ποτάμι τόσο την καραμπίνα που χρησιμοποίησε όσο και το κινητό τηλέφωνο του 24χρονου, επιχειρώντας να εξαφανίσει στοιχεία.

Νευροκόπι: «Φοβόμασταν ότι ο Βούλγαρος θα έκανε κακό στον αδελφό μου»

Τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν έδωσε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» η αδελφή του 50χρονου, η οποία είναι και μητέρα του 23χρονου ανιψιού που αρχικά προσήχθη στο πλαίσιο της έρευνας.

Η ίδια επέμεινε ότι ο αδελφός της ανέλαβε αποκλειστικά την ευθύνη για τη δολοφονία και ζήτησε να σταματήσει η αναφορά στον γιο της ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση.

«Ο αδερφός μου έχει ομολογήσει. Είναι στην Ασφάλεια. Έχει ομολογήσει ότι είναι υπεύθυνος μόνο αυτός και κανένας άλλος», είπε και πρόσθεσε:

«Ο γιος μου έχει φύγει από την ασφάλεια. Με χαρτί εισαγγελέα ότι είναι αθώος. Με πήρε το πρωί τηλέφωνο ο αδελφός μου και μου είπε “εγώ το έκανα. Είμαι υπεύθυνος εγώ για όλα και μόνο εγώ και κανένας άλλος”», είπε η αδελφή του 50χρονου.

Η αδελφή του κατηγορούμενου περιέγραψε τον αδελφό της ως έναν κλειστό χαρακτήρα, ο οποίος δεν ανοιγόταν εύκολα, ενώ αποκάλυψε ότι στην οικογένεια υπήρχαν ανησυχίες για τις σχέσεις που είχε αναπτύξει με τους ανθρώπους που έρχονταν στην περιοχή για αγροτικές εργασίες.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο αδελφός της θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη. Αντίθετα η ίδια και η στενή οικογένεια του 50χρονου φοβόντουσαν ότι μπορεί ο 24χρονος να έκανε κακό στον ίδιο.

«Του έλεγα “πρόσεχε, δεν τους ξέρουμε τους ανθρώπους, τι χαρακτήρες και οτιδήποτε. Μην αφήνεσαι στα χέρια τους”», είπε η αδελφή του 50χρονου, εκείνος όμως δεν της έδινε σημασία.

«Απλά φοβόμασταν και του έλεγα “πρόσεχε, θα γίνει τίποτα και θα σε ψάχνουμε”», πρόσθεσε.

Ο 24χρονος εργαζόταν κατά διαστήματα στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Ο 50χρονος δεν ήταν απλώς ο εργοδότης του, αλλά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατηρούσαν και προσωπική σχέση.

Μάλιστα, ο κτηνοτρόφος είχε βαφτίσει τα παιδιά του νεαρού Βούλγαρου, γεγονός που δείχνει τον στενό δεσμό που φέρεται να είχαν αναπτύξει.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην ομολογία του ο 50χρονος είχαν ερωτική σχέση και οι οικονομικές απαιτήσεις του 24χρονου ήταν η αιτία που οδήγησε στη δολοφονία.

Νευροκόπι: Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξιχνίαση

Η οικογένεια του 24χρονου, που ζει στη Βουλγαρία, έχασε τα ίχνη του και άρχισε να τον αναζητά. Συγγενείς του έφτασαν στην Ελλάδα, φοβούμενοι ότι είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Δράμας εξέτασαν από την πρώτη στιγμή τον 50χρονο, ο οποίος είχε στην κατοχή του δύο όπλα. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε μόνο το ένα, ενώ ο ίδιος φέρεται να έδωσε διαφορετικές εξηγήσεις για την τύχη της δεύτερης καραμπίνας.

Αρχικά υποστήριξε ότι την είχε δανείσει σε φίλο του και στη συνέχεια ότι την είχε στείλει για συντήρηση.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί οδήγησαν τελικά στην ομολογία του, πέντε ημέρες μετά το έγκλημα.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι.