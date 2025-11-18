Aυτό είναι το χρώμα που ταιριάζει από office look μέχρι ένα βραδινό outfit

Αυτό είναι το νέο neutral

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.11.25 , 18:42 Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα γίνει νωρίτερα φέτος η πληρωμή
18.11.25 , 18:35 Γερμανία: Ανησυχία για τα θέματα ασφάλειας στις χριστουγεννιάτικες αγορές
18.11.25 , 18:34 Κατερίνα Καινούργιου για τα πρησμένα πόδια: «Έχουν γίνει σαν μπουκάλια»
18.11.25 , 18:29 Cash or Trash: Ο Λουκάς φέρνει ένα βιντεοπαιχνίδι για τον Μαρίνη
18.11.25 , 18:05 Σε δόσεις οι ενισχύσεις στoυς συντάξιούχους
18.11.25 , 18:05 Ford: Το σύστημα που σου επιτρέπει να οδηγείς χωρίς χέρια
18.11.25 , 17:52 Cash or Trash: Μάχη των buyers για το εμπορικότερο κόσμημα της Cartier
18.11.25 , 17:48 Τσίπρας: Οι δραματικοί διάλογοι με κλειστές πόρτες για το δημοψήφισμα
18.11.25 , 17:42 Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης για ταινία Αnimation 2025 – 2026
18.11.25 , 17:26 «Μην εμπιστεύεστε τυφλά ό,τι σας λέει η τεχνητή νοημοσύνη»
18.11.25 , 16:57 Aυτό είναι το χρώμα που ταιριάζει από office look μέχρι ένα βραδινό outfit
18.11.25 , 16:52 Επίσκεψη Δένδια για drones και κυβερνοπόλεμο στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ
18.11.25 , 16:40 Ξεχωριστές γεύσεις Χριστουγέννων από όλη την Ευρώπη
18.11.25 , 16:13 Ποιοι σημαντικοί παίκτες έλειπαν από την προπόνηση του ΠΑΟΚ
18.11.25 , 15:55 Φοινικούντα: Τι Έδειξαν Οι Έρευνες Σε Αθήνα Και Καλαμάτα
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Το γηροκομείο κολαστήριο στην Κυψέλη – Εκεί πέθανε γνωστός ηθοποιός
Η Καστάνη έχασε 30 κιλά - «Μου περιορίζει την όρεξη αυτό το φάρμακο»
Κατερίνα Καινούργιου για τα πρησμένα πόδια: «Έχουν γίνει σαν μπουκάλια»
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Αχαΐα: «Άρεσαν στον Ανδρέα οι βόλτες με τη γουρούνα» - Δείτε φωτογραφίες
Κώστας Καραφώτης: Θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά!
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Μωβ: Ταιριάζει Από Office Look Μέχρι Bραδινό Outfit
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το μωβ σε όλες τις αποχρώσεις του, έχει εισβάλει δυναμικά στον κόσμο της μόδας και ήδη καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στις συλλογές που κυκλοφορούν για το φθινόπωρο–χειμώνα 2025–2026. Από το λιλά και την απόχρωση του αμέθυστου έως τα βαθύτερα βιολετί και το σκούρο μοβ, αυτό το χρώμα αναδεικνύεται σε κυρίαρχο στοιχείο για φέτος τόσο σε ρούχα όσο και σε αξεσουάρ και μακιγιάζ.

Αν αναρωτιέσαι πώς θα το φορέσεις και πώς να το ενσωματώσεις στο προσωπικό σου στιλ ή ποια αποχρώσεις να επιλέξεις, αυτό το άρθρο είναι για σένα.

 

Πού το βλέπουμε ήδη

Οι σχεδιαστές έβαλαν το μοβ στις πασαρέλες με έμφαση σε παλτό, φορέματα, παντελόνια και υφάσματα που αλλάζουν τεχνοτροπία όσο το φως μεταβάλλεται. Οίκοι όπως ο Gucci, η Prada, ο Armani και ο Jil Sander πόνταραν στο μοβ για να δώσουν ένταση και προσωπική υπογραφή στα looks τους και ναι το πέτυχαν. Ειδικά η απόχρωση του αμέθυστου είναι εκείνη που ξεχώρισε τόσο στις συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας όσο και στις προτάσεις για την επόμενη άνοιξη-καλοκαίρι. Η πρόταση των σχεδιαστών δεν περιορίζεται στα ρούχα, αλλά μπορούμε να τολμήσουμε με παπούτσια, τσάντες, καλσόν, ακόμη και το μακιγιάζ σε μοβ τόνους, όλα έχουν την τιμητική τους.

Aυτό είναι το χρώμα που ταιριάζει από office look μέχρι ένα βραδινό outfit

Τι σηματοδοτεί αυτό το χρώμα

Το μωβ παραδοσιακά συνδέεται με τη βασιλική κομψότητα, τη μυσταγωγία και τον πνευματικό χαρακτήρα. Στη μόδα, λειτουργεί ως statement χρώμα αλλά όχι κραυγαλέο. Είναι ένα χρώμα που έχει δύναμη αλλά δεν φωνάζει δυνατά και καταφέρνει να τραβά την προσοχή με κομψότητα και βασιλική χροιά. Επίσης, το μοβ είναι ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί σε casual ντύσιμο ή να πάρει πιο επίσημη μορφή, ανάλογα με το ύφασμα και τη γραμμή.

Πώς να το φορέσεις

Ένα μωβ κομμάτι ως πρωταγωνιστής είναι μία καλή αρχή αν δεν θες να βουτήξεις με τη μία μέσα στο χρώμα, ξεκίνα με ένα παλτό ή ένα φόρεμα σε ήπια απόχρωση και άφησέ το να τραβά τα βλέμματα. Το μοβ είναι ένα πολύ ευέλικτο χρώμα και οι συνδυασμοί του με άλλα είναι πάρα πολλοί. Το μοβ ταιριάζει υπέροχα με μαύρο,γκρι, εκρού, μπεζ, καφέ, πράσινο σκούρο, ακόμη και πορτοκαλί για έντονη αντίθεση. Επίσης, το denim λειτουργεί πάντα ως η πιο ασφαλής επιλογή για μια μοβ εμφάνιση.

Αν δεν το φοβάσαι, δημιούργησε ένα total μοβ outfit με διάφορες αποχρώσεις του χρώματος και σε διαφορετικά κομμάτια, από το ανοιχτό λιλά έως βαθύ βιολετί. Η αντίθεση τονίζει τη διάστασή του. Μερικά από τα πιο αγαπημένα μου αξεσουάρ είναι στις αποχρώσεις του μοβ, ακόμα και αν δεν θες να φορέσεις μοβ ρούχο, ξεκίνα από τα αξεσουάρ, μία τσάντα, ένα ζευγάρι παπούτσια, γάντια ή καλσόν. Οι μικρές ποσότητες μπορούν να μεταμορφώσουν ένα neutral σύνολο. Ακόμα και το μακιγιάζ με μοβ σκιές ή μολύβι μπορεί να ολοκληρώσει την εμφάνισή σου με τρόπο κομψό τρόπο δίνοντας μία νότα πολυτέλειας στο σύνολο.

Οι αποχρώσεις

Το μυστικό είναι να επιλέξεις την απόχρωση που ταιριάζει στον τόνο επιδερμίδας και στην προσωπικότητά σου. Για μία φωτεινή επιδερμίδα οι πιο ανοιχτές, ψυχρές αποχρώσεις του λιλά και της λεβάντας είναι ιδανικές. Αν έχεις μία μεσαία ή πιο ζεστή επιδερμίδα, τότε το μελιτζανί, ή ένα μοβ με κόκκινες νότες, θα αναδείξουν τον τόνο του δέρματος σου. Οι πιο σκούρες επιδερμίδες καλό θα ήταν να προτιμήσουν ένα βαθύ μοβ.

Το πιο δυνατό στοιχείο αυτής της τάσης είναι ότι δε μένει στις πασαρέλες μεταφέρεται άμεσα στη δίκη μας καθημερινότητα και πλέον το βλέπουμε σε influencers, σε street style looks και σε κάθε fashion lover που σέβεται τον εαυτό του και ξέρει και τολμά να υιοθετήσει το μοβ με θάρρος και φρεσκάδα. Το κομμάτι δεν είναι να ντυθείς στα μοβ μόνο για το show, αλλά να το εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου με ένα πουκάμισο, ένα παντελόνι ή το απαλό πουλόβερ.

Το μωβ είναι η φρέσκια εκδοχή του μαύρου και ταιριάζει σε πολλές εμφανίσεις, από ένα office look μέχρι ένα βραδινό outfit. Το μοβ δεν είναι απλά μια ακόμα επιλογή είναι το χρώμα της σεζόν. Αν θες να κάνεις μια ανανέωση στην ντουλάπα σου, άσε το μοβ να γίνει η νέα σου αγαπημένη απόχρωση και ένα χρώμα που θα σε συνοδεύει με κομψότητα, προσωπικότητα και στιλ.

Συντάκτης: Λίνα Γριβογιάννη

Πηγή: www. allyou.gr 
 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΩΒ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top