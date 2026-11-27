«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Αντώνης Πανούτσος / SKAI

Ο Αντώνης Πανούτσος πέθανε σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από μακρά νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό». Ο γνωστός δημοσιογράφος και αθλητικογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και από τα τέλη Ιουλίου 2026 νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Τα τελευταία 24ωρα υποστηριζόταν μηχανικά, με την κατάσταση της υγείας του να έχει κριθεί μη αναστρέψιμη.

Καρπετόπουλος: «Αντίο φίλε, θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή»

Με μια συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρέτησε τον καλό του φίλο, συνάδελφο και συνεργάτη ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

«Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η σχέση των δύο δημοσιογράφων μετρά πολλά χρόνια κοινής πορείας. Οι δύο άνδρες έχουν συνεργαστεί σε πολλές δημοσιογραφικές εκπομπές και μέχρι πρόσφατα μοιράζονταν καθημερινά το ίδιο ραδιοφωνικό μικρόφωνο στον bwinΣΠΟΡ FM, μέσα από την εκπομπή «Να τα λέτε, να τα γράφετε».

Αντώνης Πανούτσος: Το βιογραφικό του γνωστού δημοσιογράφου

Φωτογραφία: Eurokinissi

Γεννημένος το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, με καταγωγή από την Ύδρα, είχε ζήσει στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο. Το επαγγελματικό του έργο συνδέθηκε με μεγάλα μέσα ενημέρωσης και με συνεργασίες που έγιναν ιδιαίτερα γνωστές στο κοινό.

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε γράψει κείμενα για το «Φως των Σπορ», τον «Φίλαθλο», το «Βήμα» και τη «SPORTDAY», ενώ ξεχώρισε για τη μακρά παρουσία του στο αθλητικό ρεπορτάζ. Η πολυετής συνεργασία του με τον «Φίλαθλο» και η θητεία του σε εφημερίδες όπως το «Φως των Σπορ», το «Βήμα» και η «Sportday» τον κατέστησαν μια σταθερή παρουσία στον χώρο.

Από το 2003 διατηρούσε δημοφιλή ραδιοφωνική εκπομπή στον ΣΠΟΡ FM μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Η συνεργασία των δύο δημοσιογράφων επεκτάθηκε και στην τηλεόραση, μέσα από κοινές εκπομπές και αθλητικό σχολιασμό, με παρουσία σε σταθμούς όπως το MEGA, ο ΣΚΑΪ και άλλα κανάλια.

Η πιο γνωστή τηλεοπτική τους στιγμή καταγράφηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, όταν παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora» για το Παγκόσμιο Κύπελλο που συνδιοργάνωσαν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Παράλληλα, είχε δραστηριοποιηθεί και στον ειδικό Τύπο της μοτοσυκλέτας, εκδίδοντας το «Μοτό» και το «Οζ».

Φωτογραφία: NDP PHOTO

Πέρα από τη δημοσιογραφία, είχε εκδώσει βιβλία αθλητικού και χιουμοριστικού περιεχομένου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το βιβλίο «Ο Κόκκινος», το οποίο συνέγραψε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.

Ο ίδιος δήλωνε οπαδός του Ολυμπιακού, ενώ υποστήριζε ότι η πιο θεαματική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν η ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Η δημόσια παρουσία του δεν περιορίστηκε στα μέσα ενημέρωσης, καθώς επιχείρησε και είσοδο στην πολιτική.

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ως υποψήφιου της ΝΔ στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών. Στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 δεν εξελέγη.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2019, διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, με ευθύνη για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

Ο θάνατός του κλείνει μια πολυετή πορεία στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία, με παρουσία σε έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση και εκδόσεις, αλλά και με συμμετοχή σε θεσμικούς ρόλους, όπως εκείνος του ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ.

