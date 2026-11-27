Η Έφη Πίκουλα είναι ηθοποιός και σκηνοθέτιδα και έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό με τη συμμετοχή της στη δραματική σειρά του Νίκου Φώσκολου «Λάμψη».

Η Έφη Πίκουλα σήμερα / Φωτογραφία: NDP

Γνωρίζοντας την Έφη Πίκουλα - Το βιογραφικό της ηθοποιού και σκηνοθέτιδας

Η Έφη Πίκουλα γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1959 στο Ζευγολατιό Μεσσηνίας

Σπούδασε στην Κεντρική Σχολή Ομιλίας και Δράματος και αποφοίτησε το 1979 από τη Δραματική Σχολή Αθηνών «Γιώργος Θεοδοσιάδης

Εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και έγινε ευρύτερα γνωστή στο νεότερο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Λάμψη» (1995-2005)

Πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1982 και ξεχώρισε σε εμπορικές ταινίες των '80s, ενώ συμμετείχε επίσης σε βιντεοταινίες την περιόδου 1985-1990

Ο Τάκης Βουγιουκλάκης και η Έφη Πίκουλα (2015) / Φωτογραφία: NDP

Από το 1986 έως τον θάνατό του το 2021 ήταν παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Τάκη Βουγιουκλάκη, αδερφό της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Εκείνος είχε αποκτήσει έναν γιο, τον Γιάννη Βουγιουκλάκη, από τον πρώτο του γάμο

Εκείνος είχε αποκτήσει έναν γιο, τον Γιάννη Βουγιουκλάκη, από τον πρώτο του γάμο Η Έφη Πίκουλα υπογράφει τη διασκευή, τη σκηνοθεσία, τα σκηνικά, τα κοστούμια και τη μουσική επιμέλεια στην παράσταση «Υπάρχει και φιλότιμο», η οποία θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στο Κινηματοθέατρο Cine Valia στο Άργος για έξι παραστάσεις.

Έφη Πίκουλα: Η στενή σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο θάνατος του συζύγου της, Τάκη Βουγιουκλάκη

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» για τη σχέση της με τη σταρ του ελληνικού κινηματογράφου, Αλίκη Βουγιουκλάκη και την απώλεια του συζύγου της και μεγαλύτερου αδελφού της Αλίκης, Τάκη Βουγιουκλάκη.

Αναφερόμενη στους ισχυρούς δεσμούς που τη συνέδεαν με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Έφη Πίκουλα θυμήθηκε με συγκίνηση τον τρόπο με τον οποίο την υποδέχτηκε στην οικογένεια:

«Με αγκάλιασε αμέσως η Αλίκη. Η ψυχή της ήταν ενός μικρού παιδιού. Όταν δε έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου, μου είχε πει: "Τώρα είμαι εγώ αδερφή για σένα. Και μάνα". Αυτό έγινε το ’95, αλλά δυστυχώς το ’96 η Αλίκη έφυγε».

Για το δώρο που της έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη προτού φύγει από τη ζωή, είπε χαρακτηριστικά ότι: «Στις 23 Ιουνίου εγώ είχα επέτειο γάμου και η Αλίκη, μου χάρισε αυτό εδώ που φοράω τώρα (σ.σ. δείχνει το κόσμημα που φοράει στον λαιμό της). Έναν μήνα μετά, 23 Ιουλίου, η Αλίκη "έφυγε". Και όταν της είπα για να μην καταλάβει, “έλα βρε Αλίκη, άστο, μου το δίνεις όταν βγεις από το νοσοκομείο”, έγινε έξαλλη. “Μα σε παρακαλώ βρε Έφη, έχω τόσα. Πάρ’ το επιτέλους”, μου είπε».

Όσον αφορά για το όνομα «Βουγιουκλάκη», το οποίο αποφάσισε πρόσφατα να προσθέσει στο όνομά της, η Έφη Πίκουλα αποκάλυψε ότι: «Δεν το χρησιμοποιούσα το “Βουγιουκλάκη” γιατί δούλευα με το όνομά μου. Και ήταν επιθυμία του συζύγου και πολλές φορές μαλώναμε και τσακωνόμασταν. “Μα γιατί δε χρησιμοποιείς το Βουγιουκλάκη;”. Και λέω από τη στιγμή που δουλεύω με το “Πίκουλα”, εάν πω “Βουγιουκλάκη”, θα με περάσουν για ψώνιο. Και ένιωθα μια συστολή, να πω την αλήθεια και δεν το χρησιμοποιούσα. Τώρα, λοιπόν, η επιθυμία του, έστω και αργά, έγινε».

Ο Τάκης Βουγιουκλάκης με τη σύζυγό του Έφη Πίκουλα το 2007 / Φωτογραφία: NDP

Τέλος, για τη βαριά απώλεια του συζύγου της, Τάκη Βουγιουκλάκη, η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχασα το άλλο μου μισό. Ο χρόνος δημιουργεί οδύνες», είχε εξομολογηθεί συγκινημένη η Έφη Πίκουλα στη Ζήνα Κουτσελίνη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην Ελένη Μενεγάκη το 2022, η Έφη Πίκουλα είχε αποκαλύψει το πώς έφυγε από τη ζωή ο σύζυγός της: «Τον άντρα μου τον έχασα στα χέρια μου στις 3 τα ξημερώματα, είδα τον θάνατο πρόσωπο με πρόσωπο. 30 χρόνια κοινής συμβίωσης. Ήταν πανέμορφα με πολλή αγάπη. Θέλω να τον θυμάμαι, δε γίνεται να ξεχάσω μια ζωή 35 χρόνων».

Φιλμογραφία

Κινηματογράφος

Άγρια νιάτα (1982)

Βασικά... Καλησπέρα σας (1982)

Σατανάδες στα σχολεία (1982)

Το ψώνιο (1983)

Έλα να γυμνωθούμε ντάρλινγκ (1984)

Ο ροζ γάτος (1985)

Κλεφτρόνι και τζέντλεμαν (1986)

Τηλεόραση

Ο Δρόμος (1977)

Φάκελος 38 (1978)

Η τύχη της Μαρούλας (1978)

Η μάχη των πελαργών (1981)

Ορκιστείτε παρακαλώ (1982)

Γκασταρμπάιτερ (1983-1984)

Οι άγγελοι κι εγώ (1988-1989)

Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του (1989-1990)

Ο Φόβος (1991-1992)

Γαλάζια κρουαζιέρα (1993)

Η καλή... πεθερά (1993-1995)

Η Λάμψη (1995-2005)

Ελεύθερος κι ωραίος (2012)

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»