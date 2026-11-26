Τον απόλυτο έρωτα ζουν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, με το ζευγάρι να μη διστάζει πλέον να μοιράζεται όμορφες στιγμές από την κοινή του καθημερινότητα στα social media.

Το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας την πιο γλυκιά «καλημέρα» στους διαδικτυακούς του φίλους. Στη φωτογραφία, ο ίδιος ποζάρει χαμογελαστός στο κρεβάτι, έχοντας στην αγκαλιά του την αγαπημένη του, η οποία ακουμπά τρυφερά το χέρι της στο πρόσωπό του.

«Καλημέρα, καλημέρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, συνοδεύοντας τα λόγια του με πέντε κόκκινες καρδιές. Μακριά από τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν στο έπακρο τον χρόνο που περνούν μαζί.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Η νέα τρυφερή φωτογραφία τους

Το χρονικό της σχέσης τους και η απόφαση να συγκατοικήσουν

Η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου μετρά ήδη περίπου ενάμιση χρόνο, καθώς το ειδύλλιό τους ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, με τις πρώτες φήμες να κυκλοφορούν έναν μήνα αργότερα.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, και οι δύο φρόντιζαν να κρατούν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Ωστόσο, οι συχνές κοινές έξοδοί τους, αλλά και οι διακριτικές επισκέψεις του επιχειρηματία στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν η τραγουδίστρια, πρόδιδαν πως ανάμεσά τους υπήρχε ένα δυνατό συναίσθημα.

Η επισημοποίηση στα social media ήρθε τον Μάρτιο του 2026, όταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε την πρώτη τους κοινή φωτογραφία στην οποία αντάλλασσαν ένα φιλί. Έκτοτε, ακολούθησαν αρκετές αποδράσεις εντός και εκτός συνόρων, με αποκορύφωμα ένα ταξίδι στην εξωτική Ταϊλάνδη.

Τον Μάιο, με αφορμή τα γενέθλιά τους, η Ρία Ελληνίδου έκανε μια τρυφερή αφιέρωση στον σύντροφό της, αναφερόμενη μάλιστα ανοιχτά και στα δέκα χρόνια που τους χωρίζουν ηλικιακά. Λίγο αργότερα, τον Ιούνιο του 2026, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, με την τραγουδίστρια να μετακομίζει στο σπίτι του επιχειρηματία.

Σήμερα, οι δυο τους δημοσιεύουν ολοένα και πιο συχνά εικόνες από τη ζωή τους κάτω από την ίδια στέγη, αφήνοντας τα στιγμιότυπα να «μιλήσουν» από μόνα τους για την ευτυχία που βιώνουν.