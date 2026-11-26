Η Βρετανία οργανώνει τον μηχανισμό επιστράτευσης για το ενδεχόμενο πολέμου, την ώρα που το ΝΑΤΟ εντείνει τις στρατιωτικές του ασκήσεις στην Ανατολική Ευρώπη.
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Για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Βρετανία προετοιμάζει σε τέτοια κλίμακα τις εφεδρείες της. Στέλνει επιστολές σε 100.000 πρώην στρατιωτικούς, για να γνωρίζει πού βρίσκονται και πώς μπορεί να τους αξιοποιήσει σε περίπτωση πολέμου.
Επίσης, με νομοσχέδιο ανεβάζει το όριο ηλικίας ανάκλησης από τα 55 στα 65 χρόνια. Και το σημαντικότερο: θα μπορεί να τους καλεί πίσω στο στράτευμα ακόμη και πριν ξεσπάσει ένας πόλεμος, στο στάδιο της προετοιμασίας.
Παράλληλα, λαμβάνει μέτρα προστασίας και στον αέρα. Οι Βρετανοί μεταφέρουν τη νύχτα τα πολεμικά τους αεροσκάφη σε υπόστεγα, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, υπό τον φόβο επιθέσεων με drones.
Σε αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα και οι Γερμανοί. Σήμερα, στη Λιθουανία, με άρματα μάχης, πυροβολικό, drones και πραγματικά πυρά, δοκιμάζουν την ταχύτητα ανάπτυξης δυνάμεων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
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