Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Achaia Pass 2026, μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, που επλήγησαν από τις δυσμενείς συνέπειες των πυρκαγιών του 2025.

Οι ενδιαφερομένοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 30/11 στη διεύθυνση του gov.gr https://vouchers.gov.gr/achaiapass2026

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Achaia Pass 2026

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025.

Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ποιος θεωρείται «ωφελούμενος» του δικαιούχου;

«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου θεωρούνται:

τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025 και

ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Επισημαίνεται ότι εκδίδεται μία και μόνο κάρτα για όλη την ωφελούμενη μονάδα, δηλαδή τον δικαιούχο και τους ωφελούμενούς του.

Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση;

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι της οικονομικής ενίσχυσης:

Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι,

οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στον επιλεγμένο προορισμό, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης, εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025.

Ποιες είναι οι περιοχές που αφορούν το Achaia Pass 2026

Το ποσό που διατίθεται από τη δράση μέσω της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Πιο συγκεκριμένα βάσει του προγράμματος που θα επιλεχθεί από τον δικαιούχο, οι περιοχές ορίζονται ως εξής:

«Achaia A» που αφορά στο Δήμο Πατρέων και

«Achaia B» που αφορά στους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.

Ο προορισμός δηλώνεται ρητώς κατά την υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων.

Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για το Achaia Pass 2026

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από Πέμπτη 26 Νοεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 και θα αφορούν 2 φάσεις (Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027 και Μάρτιος – Απρίλιος 2027).

Η υποβολή των αιτήσεων για κάθε φάση θα είναι κοινή, με τον δικαιούχο να επιλέγει τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί. Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για έναν από τους δύο προορισμούς και για μία ή περισσότερες φάσεις· μπορεί, ωστόσο, να κληρωθεί μόνο για έναν προορισμό και σε μία φάση.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για το Achaia Pass 2026

1ος τρόπος:

Ο δικαιούχος πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) που θα λάβει, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep

Στη συνέχεια επιλέγει τον προορισμό της επιλογής του καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Ακολούθως, δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Παράλληλα δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν κύρια κατοικία στον επιλεγμένο προορισμό, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, καθώς και ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Οι δηλώσεις των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου συνιστούν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου τους.

Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό επιλογής του, από το οποίο αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Σημείωση: Κάθε κινητό ή/και email μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνον αίτηση.

Για αναλυτικές οδηγίες, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης.

2ος τρόπος:

Ο δικαιούχος έχει, επίσης, τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τον αρμόδιο υπάλληλο ΚΕΠ να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αριθμός κινητού τηλεφώνου στη συνέχεια πρέπει να πιστοποιηθεί. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep.

Στη συνέχεια, προχωρά στη διαδικασία υποβολής της αίτησής του σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται και στον 1ο τρόπο.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης του Achaia Pass 2026

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε:

εκατόν πενήντα (150) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Achaia A»

εκατόν πενήντα (150) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Achaia B»

Σημείωση: Το ανωτέρω ποσό δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού, ενώ στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν δύναται να πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό.

Πώς θα ενημερωθώ ότι είμαι δικαιούχος του Achaia Pass 2026

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων, τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος και στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω email ή/και sms στα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Πώς εκδίδω την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για το Achaia Pass;

Μέσω της ειδικής εφαρμογής κι εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί και κληρωθεί δικαιούστε την έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, στην οποία πιστώνεται το αναλογούν ποσό. Μετά την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών σας ενημερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Αφότου εισέλθετε στον ανωτέρω σύνδεσμο, δημιουργείτε προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνετε κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσετε την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Πού μπορώ να κάνω χρήση της κάρτας;

Το Achaia Pass 2026 μπορεί να αξιοποιηθεί για αγορές σε επιχειρήσεις των επιλεγμένων περιοχών της Αχαΐας (ανάλογα με τον επιλεγμένο προορισμό από τον δικαιούχο) και αφορά την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, διαμονής και εστίασης στις επιλέξιμες περιοχές.

Η χρήση της μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες πληρωμές, για μέρος ή για το σύνολο του ποσού για το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμείτε να αποκτήσετε.

Οι δαπάνες που έχουν οριστεί για τη δράση, όσον αφορά την τοπική μεταφορά καλύπτουν:

ενοικίαση αυτοκινήτων

υπηρεσίες ταξί

υπηρεσίες λεωφορείων

θαλάσσιες μεταφορές (από Δήμο σε Δήμο)

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών, μαρίνες / παροχή υπηρεσιών σε μαρίνες

λοιπές μεταφορές

ενοικίαση σκαφών

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων κλπ.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν οριστεί για τη δράση, όσον αφορά τη διαμονή;

Στις επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας «διαμονή» περιλαμβάνονται τα εξής: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα, ενοικίαση τροχόσπιτων, λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα, timeshare real estate, κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού, campings κλπ.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που έχουν οριστεί για τη δράση, όσον αφορά την εστίαση;

Στις επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας «εστίαση» περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες: επιχειρήσεις εστίασης και εστιατόρια, bars / taverns / lounges / discos, fast food κλπ.

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και υπεραγορών (σουπερμάρκετ κλπ).

Μέχρι πότε έχει ισχύ το Achaia Pass μου;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρηματικό ποσό που έχει πιστωθεί στην κάρτα σας, μέχρι την ολοκλήρωση της Φάσης εντός της οποίας έχετε υποβάλει αίτηση και κληρωθεί.

Π.χ. Αν κληρωθείτε για την 1η Φάση (Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027), θα μπορείτε να εξαργυρώσετε το Achaia Pass έως και 31/01/202