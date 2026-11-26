Την ίδια ώρα που στις Βρυξέλλες οι ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο προϋπολογισμό εξετάζουν μειώσεις στις δαπάνες για την ΚΑΠ, στην Ελλάδα οι αγρότες «ζεσταίνουν τα τρακτέρ και απειλούν με νέες κινητοποιήσεις. Σήμερα το πρωί μάλιστα οι παραγωγοί μήλων, κερασιών και κάστανων από την Αγιά έκαναν δυναμική διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Λάρισα.

Διαμαρτυρία των αγροτών στη Λάρισα με πεταμένα μήλα

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στη Θεσσαλία Δήμητρα Τζιότζιου η οποία καταγράφει από το πρωί τις αντιδράσεις στον αγροτικό τομέα, οι παραγωγοί θέλουν να μάθουν γιατί έχουν καθυστερήσει οι αποζημιώσεις από τις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός το 2025.

ΜιλΑγρότες: Σκέψεις για χριστουγεννιάτικα μπλόκαούν για κοροϊδία και απειλούν μάλιστα με νέες κινητοποιήσεις. Όπως λένε, τα προβλήματα είναι αυτά που τους βγάζουν στο δρόμο και κανένας άλλος λόγος. Παράλληλα, δεν κρύβουν τον φόβο τους για τυχόν νέες μειώσεις στην κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ).

Όπως επισημαίνουν, το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί στα ύψη και μια νέα μείωση στις κοινοτικές επιδοτήσεις θα αποτελέσει ένα ισχυρό πλήγμα στον αγροτικό τομέα της χώρας μας, αφού θα εξαφανίσει τα όποια περιθώρια κέρδους έχουν από τις καλλιέργειές τους. Τονίζουν ότι η μείωση της αγροτικής παραγωγής θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη δική τους ζωή αλλά στην τσέπη όλων μας, γιατί θα εκτινάξει στα ύψη τις τιμές των αγροτικών προϊόντων που γεμίζουν το καλάθι της νοικοκυράς.



