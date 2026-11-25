Μια φωτογραφία από τα μαθητικά τους χρόνια, στην οποία αναγνωρίστηκαν η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιώργος Λιάγκας, έγινε αφορμή για αρκετά σχόλια και πειράγματα στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, η Ζήνα Κουτσελίνη και οι συνεργάτες της είδαν στον αέρα μια παλιά σχολική φωτογραφία, την οποία έστειλε στην εκπομπή μια τηλεθεάτρια.

Το ζητούμενο ήταν να εντοπίσουν τα δύο γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα ανάμεσα στους μαθητές.

Η Ελένη Μενεγάκη αναγνωρίστηκε σχεδόν αμέσως, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να σχολιάζει με ενθουσιασμό: «Η Μενεγάκη κάνει μπαμ, παιδιά, να τη!». Μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την παρουσιάστρια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η κούκλα μου, Ελένη!».

Η συζήτηση συνεχίστηκε μέχρι να εντοπίσουν και τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος βρισκόταν στην επάνω σειρά της φωτογραφίας. Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή, οι δύο παρουσιαστές ήταν συμμαθητές, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη σε ορισμένους από τους συντελεστές.

«Αυτή η τάξη έχει γεμίσει την πρωινή ζώνη», σχολιάστηκε με χιούμορ, ενώ έγινε αναφορά και στο γεγονός ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη σχολική σχέση του με την Ελένη Μενεγάκη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»