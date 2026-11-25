Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, ο οποίος είχε χθες τα γενέθλιά του, μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό άλμπουμ με κοινές τους στιγμές, όπως και βίντεο από τις ερξορμήσεις του, καθώς και όσα έχουν μοιραστεί μαζί τον τελευταίο χρόνο.

Τα στιγμιότυπα συνοδευόντουσαν από ένα κείμενο μέσα από το οποίο η Δανάη Μπάρκα εξέφραζε τα τρυφερά της αισθήματα προς τον Φάνη Μπότση.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσή της η Δανάη Μπάρκα:

Να σε χαίρομαι 🎂🤍

Μια φωτογραφία για κάθε μήνα.

Κάθε μήνα που πέρασε κι εγώ σε κρυφοκοίταζα να αλλάζεις,να μεταμορφώνεσαι,να δυναμώνεις,να εξελίσσεσαι,να παίρνεις ευθύνες,να μου μαθαίνεις κάθε φορά απο κάτι,να δίνεις,να σκορπάς χαρά.

Κάθε φωτογραφία που φαινόμαστε χαμογελαστοί αλλά υπάρχει από πίσω μια μικρή ιστορία.

Υπάρχει άγχος,ένταση,κλάμα,αποφασιστικότητα,φόβος,αγωνία,πείσμα και όλα τα συναισθήματα που μπορώ να φανταστώ (και να θυμηθώ).

Μια φωτογραφία για κάθε μήνα που σε ερωτεύομαι και σε αγαπάω μέρα με τη μέρα περισσότερο κι εύχομαι να σε βλέπω πάντα να γελάς.

Δεν ξέρω τι έρχεται στο μέλλον, αλλά σου υπόσχομαι να προσπαθώ πάντα να σου δείχνω πόσο μου άλλαξες τη ζωή & πόσο ευτυχισμένη είμαι που σε έχω δίπλα μου.

Υπόσχομαι στα δύσκολα -μετά τις φωνές😂- να γελάμε και να τα ξεπερνάμε όλα.

Υπόσχομαι να σου κρατάω το χέρι στα ωραία & στα άσχημα για να μη νιώσεις ποτέ μόνος σου.

Υπόσχομαι να μην ξεχάσω ποτέ το πόσο υπέροχος ήσουν όλους αυτούς τους μήνες που ήμασταν οι δυο μας αλλά..και οι τρεις μας.

Οκ,υπόσχομαι να μαζεύω και τα ρούχα μου περισσότερο 💁🏽‍♀️🤯

Χρόνια πολλά,καλά, γεμάτα εξέλιξη και ταξίδια.

Σ’ευχαριστώ γι αυτά που κάναμε ήδη σε ένα χρόνο.

Σ’ευχαριστώ γι αυτό που έρχεται.

❤️

Υ.Γ : Εύχομαι σε όλους τους άντρες εκεί έξω να μαθαίνουν από μικροί πως μαγκιά είναι η ειλικρίνεια,η αυθεντικότητα,η φροντίδα κι ο σεβασμός.

Χρόνια πολλά husband ✨✨

Παράλληλα η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της ένα βίντεο με όμορφες στιγμές από τον χρόνο που πέρασε μαζί με τον σύζυγό της, γράφοντας στη λεζάντα του story της: «Στα εύκολα, στα δύσκολα, στις αλλαγές, στα ταξίδια, στην εξέλιξη, στις απογοητεύσεις, σε όλα ΜΑΖΙ».