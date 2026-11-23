Υπάρχουν στιγμές στο Cash or Trash όπου η αξία ενός αντικειμένου μετριέται λιγότερο σε ευρώ και περισσότερο στην ενέργεια που φέρνει στο πλατό ο άνθρωπος που το κρατάει. Η εμφάνιση του Νότη Γαλανού ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία!

Ο 57χρονος τραγουδιστής από την Αθήνα συστήνεται χωρίς περιστροφές, δηλώνοντας επαγγελματίας του χώρου με μακρά πορεία στα μαγαζιά. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η προσοχή στρέφεται στην εμφάνισή του: μπότες σε διάφορα σχέδια με φίδι, κροκόδειλο και ανακόντα, ζώνη, καπελάκι κι ένα ύφος που φέρνει στον νου τον Νότη Σφακιανάκη.

Cash or Trash: Το μετάλλιο «Υπάρχω» με τη μορφή του θρυλικού Στέλιου Καζαντζίδη

Ο ίδιος, ωστόσο, φροντίζει να βάλει τα όρια από νωρίς. Ξεκαθαρίζει πως δε μιμείται κανέναν, ούτε συγκρίνεται, υποστηρίζοντας ότι η λαϊκή χροιά του κι η διαδρομή του στέκονται μόνα τους. Με τη Δέσποινα Μοιραράκη το κλίμα ζεσταίνεται αμέσως, με τον ίδιο να την αποθεώνει για τον τρόπο που προσεγγίζει τους καλεσμένους και να της αφιερώνει το Βραδιάζει του Στέλιου Καζαντζίδη.

Cash or Trash: Ο Νότης με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Τι έφερε τελικά ο Νότης και τι είπε η εκτίμηση

Το αντικείμενο που φέρνει ο Νότης συνδέεται με τον Στέλιο Καζαντζίδη, καθώς του το είχε δώσει παλαιότερα ένας πελάτης -χρυσοχόος, όπως αναφέρει- με τον οποίο μοιραζόταν ιστορίες και φωτογραφίες από τον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή. Στην αρχική αφήγηση γίνεται λόγος για ένα κομμάτι που συνδέεται με τον Καζαντζίδη και πιθανό περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

Όταν όμως ο λόγος περνά στον εκτιμητή Θάνο Λούδο, η εικόνα γίνεται πιο καθαρή και τεχνική. Πρόκειται για ένα χάλκινο μετάλλιο συνδεδεμένο με τον σύλλογο Υπάρχω, με την προτομή του Καζαντζίδη σε μεγάλη ηλικία. Φέρει αρίθμηση 0554, στοιχείο που δείχνει τετραψήφια σειρά παραγωγής -περίπου 2.000 κομμάτια και όχι 200-, κάτι που το τοποθετεί ως μεταγενέστερη έκδοση ή αναμνηστικό χωρίς μεγάλη σπανιότητα. Επιπλέον, δεν φέρει την υπογραφή του ίδιου του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά της συζύγου του, Βάσως Καζαντζίδη. Με βάση την αγορά και πρόσφατη δημοπρασία όπου αντίστοιχο κομμάτι κινήθηκε γύρω στα 80 ευρώ, η εκτίμηση τοποθετείται στα 100 ευρώ, με έμφαση περισσότερο στη συναισθηματική παρά στη συλλεκτική αξία.

Cash or Trash: Ο Νότης στο δωμάτιο των αγοραστών

Από το τραγούδι στο παζάρι των 80 ευρώ

Πριν περάσει στο δωμάτιο των αγοραστών, ο Νότης δίνει τον λόγο στη Δέσποινα Μοιραράκη ότι δε θα τραγουδήσει στους εμπόρους - μια υπόσχεση που αργότερα θα «λυγίσει» ελαφρά μπροστά στο κλίμα και το Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, πάντα με χιούμορ και ατάκες για «πρώτο τραπέζι πίστα» μόλις ξαναβγεί στα μαγαζιά.

Cash or Trash: Η Άντα διεκδίκησε το μετάλλιο του Στέλιου Καζαντζίδη που έφερε ο Νότης

Στην αίθουσα των αγοραστών, οι αντιδράσεις είναι μοιρασμένες. Κάποιοι δηλώνουν εξαρχής ότι δεν έχουν ακούσματα ή ενδιαφέρον για τέτοια αναμνηστικά, άλλοι στέκονται στο ότι πρόκειται για μεταγενέστερη έκδοση μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ πέφτουν στο τραπέζι και χαμηλότερες σκέψεις γύρω από τα 50 ευρώ.

Τελικά, η συμφωνία κλείνει με την Άντα Πανά στα 80 ευρώ, ακριβώς στο ποσό που είχε αναφέρει ο Νότης ότι το είχε αποκτήσει ο ίδιος. Χωρίς μεγάλα κέρδη σε χρήματα, αλλά με γεμάτο πλατό, τραγούδι και την αίσθηση ότι ο πωλητής άφησε το δικό του αποτύπωμα στο επεισόδιο.

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