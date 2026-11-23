Σε κλάματα ξεσπάει απόψε η Καρολίνα, όπως είδαμε στο sneak preview του GNTM 7 που προβλήθηκε αποκλειστικά στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

«Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που έχω μαζέψει τα πράγματά μου, γιατί δεν έχω πάει τόσο καλά», ακούγεται να λέει η παίκτρια.

Μάλιστα, στο νέο επεισόδιο εμφανίζεται ενοχλημένη με τη συμπεριφορά του Ακύλλα και όσα ακούγονται στο σπίτι για εκείνη. «Ήρθαν τώρα και μου έκαναν επίθεση, ότι πας εσύ και λες για τα γκομενικά σου. Πού εγώ δεν έχω πει και τίποτα, έτσι;», αναφέρει η Καρολίνα στην κάμερα, προσθέτοντας: «Εμένα αυτό που κάνει, μου βγάζει κόμπλεξ, του τύπου ότι θίχτηκε».

Τα μοντέλα του GNTM φωτογραφίζονται... στον αέρα

Η σημερινή δοκιμασία του GNTM είναι ιδιαίτερη. Οι παίκτες ανεβαίνουν σε τραμπολίνο ως «πρωταθλητές» και φωτογραφίζονται στον αέρα! Έχουν στη διάθεσή τους μόλις 15 κλικ. Ποιος θα τα καταφέρει;

Η λήψη πρέπει να αποπνέει ζωντάνια και στο sneak preview φαίνεται ότι η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Λάκης Γαβαλάς ενθουσιάζονται από το αποτέλεσμα.

Φυσικά, θα υπάρξουν και οι εξαιρέσεις. Άλλωστε, στο αποψινό επεισόδιο κάποιος θα αποχαιρετήσει τον διαγωνισμό και θα αποχωρήσει από την κούρσα για τη νίκη.

Συντονιστείτε, απόψε, στις 21:00 στο Star!

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

